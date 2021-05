Hjelper det å være sint på russen?

KOMMENTAR: De fikk en helg med rulling, dansing og partyfaktor. Så testet brått 58 russ positivt for koronaviruset. Timingen er dårlig. Alle er enige i det. Konsekvenser kan være flere uker med strenge og inngripende tiltak. Men hjelper det å være sint på russen?

Vi ville åpne opp. Nå må vi kanskje holde stengt litt til. Det er lett å bli sint på de unge kledd i rødt og blått. Foto: Terje Pedersen

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Russefester kan koste oss alle flere nye uker med nedstengning. Det er ikke søtt, det er dumt. Forstå dem kan vi gjøre seinere,» skriver kommentator og Aftenbladet-kollega Harald Birkevold.

Ja, det er klart det er dumt. Det er ingen ting som er søtt med at russen har sørget for et smitteutbrudd når smittetallene endelig er nede på et såkalt «akseptabelt nivå». Vi luktet på nasjonale tiltak og alkoholservering. Samtlige var klare til å innta Hansenhjørnet for en kald og etterlengtet utepils i mai-sola. Alle vil ha normalen tilbake.

At busser er smittebomber er ikke noe nytt. Burde russen lært av fjorårets pensjonister? Absolutt! Var det feil av dem å rulle på tvers av russebussene? Absolutt! Hjelper det at godt voksne retter pekefinger mot generasjon isolasjon i kommentarfeltet? Sannsynligvis ikke. De er nok smertelig klar over at de har «fucket opp». De unge lovende som endelig skulle ta på seg de røde og blåe buksedressene og feire at 13 års skolegang er over, uten å bekymre seg for annet enn klamydia og nok penger til alkohol.

Jeg har selv himlet med øynene og tenkt at russetid ikke er en menneskerett. At alle har måttet ofre noe dette året. Men ett år av livet som voksen er ikke like viktig som ett år i tenårene. Ungdommene har vært tålmodige med hjemmeskole, rødt nivå og avlyste fritidsaktiviteter. Kanskje er det viktigere enn noen gang at de unge får smake på et snev av normalitet og ungdomstid? Og kanskje er det viktigere enn noen gang at vi møter dem med forståelse.

Kommuneoverlege i Sandnes Hans Petter Torvik, påpeker at én smittet russ er nok til å smitte alle på bussen, at unge ofte har svært milde symptomer og at dette var et dumt uhell. Han skryter av at årets russ har registrert hvem som har vært inne på de ulike bussene, noe som har lettet smittesporingen. De har gått i selvpålagt karantene og russepresidentene har utsatt russetiden til 13. mai. De har forsøkt å gjøre det riktige – noen ganger går det likevel galt.

Kanskje var dette en tilfeldighet. Kanskje var russen uansvarlige. Kanskje kunne utbruddet vært unngått. Men når alt kommer til alt handler dette om et virus som ingen rår over og ungdom som endelig fikk være ungdom – om så bare for en helg.