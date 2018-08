På Facebook-siden til bomring-aksjonistene i «Nok er Nok» blir det delt og kommentert saker i et voldsomt tempo. Over 55.000 medlemmer har siden nå, og mange av dem har til og med meldt seg inn selv. Blant de best likte og mest kommenterte innleggene er et bilde, eller rettere sagt et meme, av et trist lite barn som sitter i veikanten med en bamse under armen. I bakgrunnen ser vi en bomstasjon. Han vil så gjerne besøke bestemor, men mamma sier at de ikke har råd. Bompengene blir rett og slett for mye. Det er til å grine av.

Honningkrukke

Samtidig har Frp, med privatpersonen Leif Arne Moi Nilsen og kommunalråd Christian Wedler i spissen, gjort sitt beste for å få hånda ned i den honningkrukken av potensielle velgere som alle disse sinte menneskene representerer. Det som skulle være en partipolitisk nøytral aksjon, liknet til tider et valgkamparrangement for Frp, med en forfjamset Frode Myrhol fra Folkeaksjonen som statist.

Jeg har tidligere sagt, og jeg gjentar det gjerne nå, at det verste med bompenger - og alle andre flate avgifter - er at de er urettferdige. Folk med god økonomi trenger ikke endre vanene sine like mye som dem som allerede sliter med å få endene til å møtes. Og effekten er at de som har minst betalingsevne, bidrar relativt mer i det spleiselaget som bompengefinansiering legger opp til.

Skuebrød

Når jeg likevel reagerer på bruken av bildet av den lille gutten, er det fordi jeg registrerer at andre former for inngrep i velferdsordninger og goder ikke møtes med et tilsvarende raseri som det vi så demonstrert i Sandnes og på Bybrua i Stavanger onsdagr kveld, og som hisser folk opp til trusler mot og utskjellinger av meningsmotstandere i sosiale medier og i kommentarfelt. Da regjeringen ville ta vekk feriepenger fra arbeidsledige. Eller da kronisk syke skulle miste rett til fysioterapi. Eller da pendlerfradraget for arbeidstakere ble foreslått kuttet. Eller da regjeringen ville svekke stillingsvernet. Og så videre. Hvor var de fattiges forsvarere da?

Dette kan gi en mistanke om at aksjonistene til en viss grad benytter de fattige familiene som skuebrød i denne saken. Altså at raseriet og mobiliseringen først og fremst ikke er en avsky mot en usosial politikk, men en protest mot at noen vil regulere bruken av privatbil.

Det er i og for seg ikke noe i veien med å være en varm tilhenger av privatbilen, enn si en arg motstander av bompenger. Men da er det selvsagt mest ærlig å argumentere ut fra dette synet, og ikke skyve illustrasjonsbilder av gråtende barn foran seg.

Stanley-kniven kvesses

Onsdag ettermiddag, mens demonstrantene trosset det silende regnet og ropte ut sin frustrasjon mot lokale og sentrale politikere, sto ordføreren i Sandnes, Stanley Wirak fra Arbeiderpartiet, i studio i Aftenbladet og gjorde seg klar til å bli intervjuet på direkten. Han var klar til å slenge en granat inn i den lokale debatten.

Dette var granaten: Dersom samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen ikke gir etter, vil Sandnes kommune droppe hele bymiljøavtalen. Enten må staten ta en større del av regningen, og bompengetakstene settes mye ned, eller så vil Sandnes trekke seg fra hele avtalen som ligger til grunn for de nye bomringene. Rushtidsavgiften må fjernes, sa Wirak på direkten.

Nei og ja til mer bil

Dette fikk sentrale politikere til å hoppe i stolen. Innad i Ap har det vært hard tautrekking på kammerset for å få Wirak og Sandnes med på å holde fast på den såkalte byvekstavtalen, som forutsetter at kommunene stabiliserer veksten i biltrafikken.

Belønningen for å nå dette målet er flere milliarder fra Staten. Rogaland Arbeiderparti, som ledes av Wirak, vedtok i forrige uke en uttalelse der de krever en ny vurdering av bypakken, og Wirak vil nok kunne hevde at det han sa i studio bare var en logisk konsekvens av denne uttalelsen.

Men samtidig som Wirak - motstrebende - gikk med på at Ap skal stå fast på målet om å stanse veksten i biltrafikken, satte han altså hardt mot hardt i kampen mot samferdselsministeren, som til alt overmål er i ledelsen av partiet til Wiraks nærmeste politiske allierte, varaordfører Pål Morten Borgli. Mens Wirak sto i studio, var Borgli på gata i Sandnes og demonstrerte. Om det var privatpersonen eller varaordføreren som demonstrerte, er jeg ikke helt sikker på.

Krysser fingrene

For to dager siden ble det også klart at Sandnes kommune trosser innvendingene fra fylkeskommunen og ønsker å legge opp til storstilt boligbygging i Sandnes Øst. Dette vil gjøre det enda vanskeligere å nå målene i byvekstavtalen, siden en slik utbygging, langt fra de sentrale kollektivaksene som regionalplanen egentlig legger opp til å bygge langs, garantert vil kreve mer bilkjøring. Regner Sandnes med at det samme mirakelet skal skje som tilhengerne av det nye sykehuset på Grannes håper på, at først bygger vi, og så kommer sikkert kommunikasjonen på plass etter hvert?

Snart er det valg

Wirak har ombestemt seg, sier han. For i 2014 var både han og Arbeiderpartiet tilhengere av bomringen. Nå er han imot. Dette har fått enkelte kritikere til å beskylde ham for å vingle, for å være en opportunist. Vel, jeg er blant dem som mener at evne til å endre mening basert på ny informasjon, eller rett og slett fordi man har tenkt seg om, er et tegn på at man fortsatt er mentalt oppegående. Det er ofte meget rosverdig å skifte mening. Noen annet er det med opportunisme. Altså at man skifter standpunkt ikke etter overbevisning, men basert på hva som måtte være populært.

I Wiraks tilfelle er det nok litt av begge deler. Det er valg neste år. Innbyggerne i Sandnes hater bompenger. Han ønsker å fortsette som ordfører. Da trenger han å videreføre det spesielle samarbeidet med Frp.

Do the math, som det heter på nynorsk.