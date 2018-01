Lula, president i Brasil fra 2003 til 2011, gikk torsdag 24. januar på sitt livs politiske og moralske nederlag. Ankedomstolen rev i fillebiter det forsvaret Lulas advokater hadde bygget opp. Et forsvar som ikke var tuftet på juridiske og saklige argumenter, men konstruert som et politisk forsvar for Lula. Et aggressivt forsvar, hvor advokatene fyrte opp under tesen om at Lula er politisk forfulgt, og at pressen, da spesielt det største mediehuset Globo, har iscenesatt en kampanje for at Lula ikke skal kunne stille til presidentvalget i oktober.

Advokatene satte også spørsmåltegn ved kompetansen til dommer Sergio Moro kompetanse, en av dommerne i den store korrupsjonsetterforskingen «Lava Jato» («Operasjon bilvask»). Det var Moro som dømte Lula til 9 års fengsel i juli 2017, for korrupsjon og hvitvasking av penger. Det hører med til historien at dommer Moro anses som en av verdens fremste jurister på feltet korrupsjon.

I dag er Lula nærmere fengsel enn presidentpalasset i Brasilia.

De tre dommerne som behandlet anken, var aldri i tvil. Det som overrasket mange, var at dommerne økte fengselsstraffen fra ni til 12 års fengsel. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at Lula ikke var hvem som helst, han var landets tidligere president som hadde misbrukt sin makt og innflytelse, for å tilrane seg goder. I dette tilfelle en luksusleilighet i São Paulo, som det store entreprenørselskapet OAS betalte og renoverte, bl.a. med egen heis direkte inn i toppleiligheten.

Lula har hele tiden hevdet at han ikke var eier, at det ikke foreligger noen kontrakt, men at kona Marisa Leticia, som døde i fjor, kjøpte noen andeler. En forklaring som ble blankt avvist, fordi ankedomstolen bl.a. har en undertegnet kontrakt.

Den tidligere president Lula hadde håpet på frifinnelse, eller i det minste en 2–1-avgjørelse, en juridisk situasjon som hadde hjulpet ham betraktelig i den motbakken han nå må gå. I dag er Lula nærmere fengsel enn presidentpalasset i Brasilia.

Edderkoppmannen

Brasilia, oktober 2008: President Lula er selvsikker, sjarmerende og utstråler karisma med sitt litt ertende og guttaktige smil. Jeg blir servert en kopp kaffe, den offisielle fotografen tar noen bilder, og pressetalsmannen setter på båndopptakeren.

President Lula er på høyden av sin politiske karriere. Han har gjennom det sosiale programmet Bolsa Famila (Familie-stipend), løftet 30 millioner brasilianere ut av fattigdom og inn i det som blir kalt for sosialklasse C. En ny middelklasse. Han er den mest kjente politikeren i Latin-Amerika, og blant de mektigste politikerne i verden, ifølge det anerkjente amerikanske tidsskriftet Time Magazine (2010).

Det virker som en evighet siden. I dag er påtalemyndigheten ikke i tvil om at Lula er edderkoppmannen som sitter på innsiden og spinner det intrikate korrupsjonsnettet.

Hvordan skaffe penger? Jo, innsette lojale direktører i det statlige oljeselskapet Petrobras, som kunne forlange 2–5 prosent av hver kontrakt som ble inngått.

Dolket vennen

Lula er pragmatiker og et politisk dyr. Han søker makt og er nådeløs mot både venner og uvenner. Da han ble valgt i oktober 2002, hadde han et politisk mål – å holde PT ved makten i 20 år, koste hva det koste ville.

Den politisk mektige José Dirceu, som fungerte som en slags statsminister, visste hva Lula ønsket: Kjøpe politiske stemmer i Kongressen.

Hvordan skaffe penger? Jo, innsette lojale direktører i det statlige oljeselskapet Petrobras, som kunne forlange 2–5 prosent av hver kontrakt som ble inngått.

Det endte med et stort mageplask i mai 2005, da planen ble avslørt og president Lula nesten stilt for riksrett. I et intervju gjorde president Lula det klart at han var blitt dolket i ryggen. Av hvem? Alle visste at dolken pekte mot Lulas nære politiske venn, José Dirceu, som i dag soner en dom på 32 års fengsel for korrupsjon. Dømt av Sergio Moro.

Hva nå, Brasil?

Lula som stilte i fem presidentvalg, tapte de tre første, men vant de to siste. Hans kongstanke er å gjøre et politisk comeback, vinne presidentvalget i oktober, og gjenreise venstresidens dominans. Sjansen for at Lula blir valgbar etter at han nå er dømt til 12 års fengsel, er mikroskopisk. Men siden dette er Brasil, så finnes det en liten mulighet. Advokatene kommer til å ta saken til alle juridiske instanser, inkludert Den internasjonale domstolen i Haag og Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen.

Venstresiden er svekket, og tidligere alliansepartnere ser nå ut til å forlate PT-skuta. Sentrum og sentrum−høyre er styrket, men samtlige kandidater som har meldt seg på i valgkampen, er gamle kjenninger i et ellers stivnet politisk og korrupt system.

Det mest positive er at Brasils juridiske system fungerer uavhengig av det politiske. Ja, at ingen, selv en tidligere president, er hevet over loven.

Arne Halvorsen, opprinnelig fra Stavanger, er journalist og forfatter. I 17 år har han vært bosatt i Rio de Janeiro i Brasil, der han har vært engasjert av NRK, Aftenposten og TV2.

