Beskjeden som kringkastes i alle kanaler, er at mannen skal være familiens overhode, og at kvinnen skal se på ham som sin beskytter og være ham underdanig.

Russland får ofte kritikk for menneskerettighetsbrudd, kanskje især de som rammer seksuelle og religiøse minoriteter og politisk opposisjonelle.

Det vi langt sjeldnere hører om, er hvordan Putins regime også effektivt har sørget for å frata kvinner makt og innflytelse. I det nye Russland, hvor den konservative ortodokse kirken har alliert seg tett med den politiske makten, finnes det ikke rom for “vestlig” likestilling. Det gir få muligheter for kvinner som vil ha kontroll med eget liv.

Bunnivå i politikken

I World Economic Forums likestillingsindeks for 2017 havnet Russland på en uhederlig 121. plass av 144 land for kvinnelig representasjon i politikken. Kun 61 av 450 medlemmer av nasjonalforsamlingen, Dumaen, er kvinner.

Problemet ligger ikke i lover som hindrer kvinner i å stille til valg eller innta en slik rolle, men i holdninger. Mens Putin og Den ortodokse kirken har kjempet for at Russland skal vinne tilbake sin gamle rolle som en supermakt omverdenen frykter, har tradisjonelle kjønnsroller blitt en russisk verdi.

Ikke bare menn, men også kvinner, mener landet skal styres av en mann. I en nylig spørreundersøkelse svarte kun 11 prosent av kvinnene at de ønsket at en kvinne skulle styre landet.

Vestlige ideer

Det kan synes som et ikke-problem, dersom flertallet av kvinnene også mener at landets viktige affærer bør overlates til menn.

Det er imidlertid del av et sammensatt problem hvor lover og holdninger og statlig propaganda spiller sammen. Russiske statseide tv-kanaler latterliggjør jevnlig alt som har med feminisme og likestilling å gjøre. Feminisme regnes som synonymt med stygge kvinner som hater menn og kommer med absurde krav. Det er en vestlig oppfinnelse.

Og i dagens Russland er det ikke plass til vestlige ideer. I statseide tv-kanaler bankes ett budskap ut: Russiske kvinner er lykkelige med sin tradisjonelle kvinnerolle. Det trengs ingen feminisme eller #metoo-bevegelse her. Det er irrelevant for russere. Russiske kvinner liker å bli klapset på baken; det er en kompliment.

En attråverdig kvinne

Men hva betyr egentlig “tradisjonelle familieverdier”?

De siste årene har skoler som trener unge kvinner til å bli attråverdige hustruer dukket opp. Her predikeres det at kvinner skal lære seg å konversere uten å ha upassende meninger. Man lærer å alltid kle seg pent for mannen sin og ha middagen klar på bordet til han kommer hjem.

Og med alle de huslige pliktene rekker ikke en god kone å jobbe. Ja, ikke bare det: En kvinne mister sin femininitet og attråverdighet om hun jobber, som en kvinnelig leder for en av skolene uttaler. Paradoksalt nok jobber hun jo selv og ser ut til å ha bygd opp en effektiv business.

Partnervold

Beskjeden som kringkastes i alle kanaler, er at mannen skal være familiens overhode, og at kvinnen skal se på ham som sin beskytter og være ham underdanig.

Dette idealiserte bildet er imidlertid ikke like like flott i praksis.

Russland har nemlig et gigantisk problem med konemishandling. Ifølge det russiske innenriksdepartementet dør 14 000 kvinner i landet hvert år på grunn av partnervold.

Bedre blir ikke situasjonen ved at Duman i fjor vedtok en lov som avkriminaliserer vold i nære relasjoner. Slikt anses nå som et privat forhold, ikke et strafferettslig, med mindre kvinnen blir så skadet at det fordrer sykehusinnleggelse. Bøter, som gjerne betales fra ekteparets felles konto, kan ilegges. Fengsling er derimot tatt ut som straffeform, med mindre det er en gjentatt handling eller offeret ender med brukne bein eller hjernerystelse.

Holdningen er ar staten ikke skal blande seg inn i familien, og kvinnen skal bære sitt ekteskapelige kors uten å klage.

Voldens velsignelse

Eksperter som jobber med å ta seg av mishandlede kvinner, påpeker at det er veldig vanskelig for en kvinne å forlate et dårlig forhold. Hun kan ofte ikke regne med støtte fra hverken familien eller politiet. Hun skal holde ut for å holde familien sammen.

I dette klimaet har et gammelt ordtak oppnådd fornyet popularitet: “Om han slår deg, betyr det at han elsker deg.” Utsagnet tilskrives gjerne en bok fra 1500-tallet som gir råd om et vellykket familieliv, Domostroy. Her rådes det til at kvinnen skal være underdanig, og at mannen skal avstraffe både henne og barna fysisk. Og det skal hun være takknemlig for.

Ikke reell frihet

Den manglende politiske representasjonen er bare det mest synlige bildet på manglende makt russiske kvinner har over eget liv og det samfunnet de lever i. At lovene i prinsippet er kjønnsnøytrale, hjelper lite. Hverken ekteskapelig vold eller seksuelle overgrep er likt fordelt mellom kjønnene.

Russiske kvinner kunne nok trengt en #metoo-bevegelse. Mye tyder på at det er langt igjen dit.