Konserndirektør i Equinor Arne Sigve Nylund har blitt et fast innslag på det årlige Solamøtet, der næringslivsledere og toppolitikere møtes for å snakke om tilstanden i Rogaland.

For få år siden snakket Nylund, og før ham tidligere norgessjef Øystein Michelsen, stort sett om oljeindustrien. Det var dengang vi snakket som om olje- og gassindustrien ville vare evig og vokse inn i himmelen.

Også i år har Nylund noe å feire. Dette er året for den planlagte oppstarten av gigantprosjektet Johan Sverdrup i Nordsjøen. Totalt vil dette feltet ha inntekter på rundt 1430 milliarder 2018-kroner over feltets levetid.

Det er store summer. Olje- og gassindustrien vil være med oss i flere tiår framover. Men til tross for at Norsk olje og gass’ administrerende direktør Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen insisterer på at oljen er den nye oljå, må vi innse at det ikke nødvendigvis er slik det vil bli.

Oljeby

Vi har selv sett i NRK-serien Lykkeland at Stavanger på 1970-tallet hadde både hadde evnen til å se nye muligheter og å omstille seg. Dengang til oljehovedstad, tidligere til hermetikkby.

For i år snakket ikke bare Nylund om olje. Siden samme tid i fjor, har selskapet skiftet navn, og de har kjøpt seg opp i en rekke fornybarprosjekter. Selv om en del mener dette bare er symbolske handlinger, og at andelen av investeringene som går til sol og vind fremdeles er liten, er det likevel et tegn på at Norges største oljeselskap sammen med resten av samfunnet faktisk er i omstilling.

Equinors prosjekt på flytende havvind, Hywind, kan vise seg å bli stort. Ifølge Nylund krever 80 prosent av framtidens havvindprosjekter flytende løsninger. Her ligger det et enormt eksportpotensial, og her ligger det også en stor mulighet for lokale leverandørbedrifter.

Her er det Stavanger og Rogaland nå må jobbe hardt for å klare å henge med. Og etter den lange, harde oljekrisen er det igjen oppgangstider. I løpet av de to siste årene har det blitt skapt 14.000 nye arbeidsplasser i Rogaland. Og mange bedrifter sliter i dag med å få tak i nok folk.

Omstilling

Men det er ikke lenger nok å lene seg på at vi er et oljefylke og landets oljehovedstad. Det som er viktig nå er at selv om vi har tjent godt på oljebransjen, må vi ta fram den gode gamle omstillingsevnen vi har her i fylket.

Klimaproblemene er nå, ikke i framtiden. De blir ofte snakket om som en strategi, men ekstremværet er her nå. Det er flere mennesker i verden som flykter fra klimaproblemer enn fra krig og konflikt, sa Bård Vegard Solhjell, sjef for WWF Norge Solhjell. Derfor må næringslivet fortsette å tenke nytt og annerledes.

Han spøkte med at han var kommet til løvens hule. Men det er ikke nødvendigvis sant lenger at Rogaland er løvens hule dersom man kommer fra verdens største miljøvernorganisasjon.

For flere og flere bedrifter her i regionen har klart å få seg et nytt bein å stå på, og balanserer i disse dager mye bedre enn før. Ett eksempel er energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), som samler en rekke bedrifter, akademia, politikere og investorer. Målet er å bruke erfaringen fra olje- og gassbransjen til å utvikle nye forretningsmuligheter innen fornybar energi og eksisterende energiløsninger.

Klimaskrift på veggen

Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum siterte Sintef på at når de oljebaserte næringene bygges ned, vil andre næringer komme i stedet.

Klimaskriften står nå skrevet på veggen, og hvis vi ikke omstiller oss dør vi, sa Dørum. De landene som rammes hardest, er de landene som har den dårligste omstillingsevnen. Og det er ikke oss. Og det er ikke Rogaland. Her er vi godt posisjonert, og har vist kontinuerlig omstillingsevne, mener sjeføkonomen.

Et samfunn som omstiller seg, blir ikke et dødt samfunn, sa Solhjell. Det har han selvfølgelig rett i. En by med mindre utslipp til luft, er det ingenting galt med. Når nye bygg trenger mindre energi, blir det billigere for oss forbrukere. Det er heller ikke å forakte.

Den globale kommisjonen for økonomi og klima ga i 2018 ut rapporten «The New Climate Economy». Denne konkluderer med at omstillingen til et lavkarbonsamfunn kan gi en direkte økonomisk gevinst på 26 millioner billioner dollar globalt, sammenlignet med hvis vi fortsetter som i dag.

Det kan også være med på å skape mer enn 65 millioner nye lavkarbonjobber innen 2030, ifølge rapporten.

Fra olje til energi

Endring kan være slitsomt, men det er ikke så ofte vi ønsker oss tilbake. Denne endringen skjer nå.

På Fornebu 10. oktober i fjor skrev seks partnere fra industriklynger og akademia under på en samarbeidsavtale der ambisjonen er å gjøre Oslo-regionen til en global energihovedstad.

Preben Strøm, som har ledet dette arbeidet for Oslo, mener at tronen som energihovedstad er ledig.

På Solamøtet var det udelt enighet blant deltakerne om at Stavanger er energihovestaden i Norge. Men det er ikke nødvendigvis nok at vi mener det selv.

På samme måte som at Stavanger på 70-tallet viste at oljehovedstaden ikke kunne ligge noen andre steder enn i Stavanger, må politikere og næringslivet derfor nå sørge for at vi også befester oss som energihovedstad.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har forstått det. Nå må vi bare sørge for at også resten av landets politikere ser at det er næringslivet her i regionen som er best, ikke bare på olje, men også på andre former for energi.