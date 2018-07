Selvfølgelig var det for godt til å være sant. 25 grader, strålende sol, vindstille. Og så i Stavanger, da! Under VM i fotball! Vi pleier å be til Gud om at vi skal få sol de fire dagene Vågen bader i mat og cava, mer enn det ber vi ikke om. Vi er jo ikke kravstore heller. Så vi burde kanskje skjønt at dette, ja, var for godt til å være sant…

Fotballkamp i byen

Dette verdensmesterskapet har trukket folk opp av sofaen, ut fra kjellerne sine og ned i byen. Selv jeg har vært med og sett flere kamper. De som kjenner meg, vet at det er en veldig unaturlig ting. Jeg ser ikke på fotball. Og hvert fall ikke ute blant folk. Helst halvsover jeg til den på sofaen.

Men denne gangen har det vært kjekt å være i byen. Utenfor Konserthuset ble det rigget opp en enorm skjerm, det var uendelig med sitteplasser og så mye Big One-pizza du klarte å trykke i trynet. Inngangspris: Gratis! Det har vært en kjempesuksess. Men denne uken, under semifinalen mellom Belgia og Frankrike, ble det for mye av det gode. Ikke for dem som var der – de koste seg masse og oppførte seg fint – men for skjenkekontrollen.

Den skjenkingen

Vi har lenge hatt et anstrengt forhold til reglene rundt skjenking av alkohol i denne byen. Jeg tror til og med at en av mine første «politiske kamper» som ung folkevalgt i Stavanger bystyre var kampen mot dem som ville stenge byen tidligere og nekte folk å kjøpe nattmat. Jeg kan så vidt erindre at jeg, på en ung og sikkert ganske dum måte, gjorde et stort poeng ut av jeg, med mine 20 år, tross alt var ute på byen – i motsetning til alle de andre politikerne som mente mye om den, men «aldri» var der. Uansett, jeg var kanskje ung og litt dum, men jeg mener fortsatt at noen av poengene mine står seg.

Vi har en lei tendens til å løse problemer som rett og slett ikke finnes, når vi utformer skjenkeregler i denne byen. Ofte preges de av politiske kompromisser mellom de konservative som (satt på spissen) helst ville ha stengt alt, og de liberale som vil ha skjenking døgnet rundt. Det gir utslag i fiffige regler som f.eks at man mellom klokken 02 og 03 på natta får lov til å drikke rom og cola, men ikke whisky på is.

Okey da, så har vi litt rare regler − men stort sett går ting greit, og utelivet i Stavanger har forutsigbare rammer fire år om gangen, mellom hver politiske diskusjon om hvordan ting fungerer. Problemet oppstår når man lager nye regler underveis, og attpåtil regler som etter min mening kun tjener ett formål: Å forby at me har det løye. Og enda verre er det når disse reglene ikke er politisk bestemt.

I fjor under Mods-konserten på Viking Stadion (nå SR-bank Arena), og i år igjen under VM-arrangementet utenfor Konserthuset, ifølge folk som var til stede, håndhevet kommunen en regel som ikke er en regel med hjemmel i skjenkereglementet.

NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

Dette har med rette skapt mye debatt. «Regelen» er som følger: Det er kun lov å kjøpe to enheter alkohol om gangen. Det høres kanskje ikke så inngripende ut, men under store arrangement med mye folk, fører det til svært lange køer og dårlig stemning. Jeg trodde vi hadde sluttet med dette etter all diskusjonen i kjølvannet av det som var en fiasko på Mods-konserten i fjor, men det har vi visst ikke.

Slo til igjen

Skjenkekontrollen var på plass ved Konserthuset og slo ned på at arrangøren solgte folk fire øl om gangen. Hele vinflasker, derimot, var visst greit. Resultatet var at folk som kom for å kose seg i solen, se kampen og drikke en øl med sine venner, ble stående i kø. Det er helt vanlig å sende én i gjengen i baren for å kjøpe øl til resten. Det sparer både gjengen, arrangøren og alle andre til stede for mye tid. Mindre tid i kø – mer tid i sola.

Hvorfor i alle dager har kommunen begynt å henge seg opp i dette igjen? Hva slags problem er det vi løser? Jeg har ennå til gode å se noen styrte fem øl på rappen, eller noen overstadig beruset for den saks skyld, på disse kampkveldene ved Konserthuset.

Selv politiet meldte på Twitter, etter semifinalen mellom England og Kroatia onsdag, at 5000 mennesker var til stede og «alt gikk fint for seg». Uansett, hvis det er overstadige berusede man er bekymret for, så får man heller sørge for at skjenkekontrollen er hjertelig tilstede og følger med på publikum, og ber arrangøren bortvise dem som mot formodning har styrtet de fem ølene.

Denne «regelen» løser ingenting. Den ødelegger bare den gode opplevelsen til folk som har tatt turen hjemmefra og ned til byen. Det er utelukkende positivt at folk velger å bruke byen, og at noen tar initiativ og arrangerer. Det er politikerne og kommunens ansvar å legge til rette for gode opplevelser i våre felles uterom, ikke å sabotere dem.

Slutt med det nå!

Dette var et lite hjertesukk i sommervarmen. Jeg er veldig glad for at så mange glade folk har brukt byen og uteområdene ved Konserthuset under dette fantastiske mesterskapet – måtte det skje igjen og igjen ved andre fine anledninger, med kommunen på lag!

Og måtte kommunen skrote denne tøysete «regelen» én gang for alle, slik at folk fortsatt kan få lov til å kjøpe mer enn 1/3-cavaflaske i teltet på Gladmaten (for regler må gjelde for alle, må den ikke?). For jeg tror Gud vil at me skal ha det løye – med måte.

Fortsatt god sommer!