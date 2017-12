I USA har president Donald Trump kastet journalister ut fra pressekonferanse, han har selv åpent erklært krig mot de tradisjonelle mediene, som han stort sett mener kommer med «fake news». Han ønsker NFL-boikott av idrettsutøvere som ikke gjør som han sier. Da Meryl Streep i sin tale på Golden Globe-utdelingen kritiserte Trump, ble han så fornærmet at han hermet etter henne og fortalte hvor ubetydelig hun er som skuespiller.

I Norge kalte innvandringsminister Listhaug skuespiller Kristoffer Joner navlebeskuende fordi han kritiserer regjeringens asylpolitikk og støtter Noas i en kampanje mot å sende afghanske flyktninger ut av landet idet de blir 18 år. Den massive motstanden hun fikk etter at The New York Times skrev om Norges asylpolitikk, omtalte hun arrogant som hylekoret. Hun gjør narr av de som kjemper for en fedrekvote ved å kalle dem «feministelite», og når Stortinget vedtar en midlertidig stans av returer til Afghanistan, degraderer hun sine politiske motstandere og demokratiet ved å si at dette viser at det er «aktivister som styrer politikken».

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har erklært krig mot det profesjonelle kunst-Norge.

Underkjenner kompetanse

Da vi for noen måneder siden hadde tilløp til debatt om kunst i det offentlige rom i Stavanger, gikk lederen for kulturstyret, Annamaria Gutierrez, aktivt inn i debatten. Ikke bare mente hun noe om hva slags kunst vi skulle ha, men beskrev Trond Borgen, en av landets mest anerkjente kritikere, med å definere ham som tilhørende den forrige generasjon.

På den måten underkjente hun kompetansen ikke bare til fagfeltet hun skal forvalte, men til velgernes mulighet til å delta i og påvirke debatten.

Høyres John Peter Hernes bruker sin Facebook-profil til å kritisere Stavanger Aftenblad for å komme med (venstre)vridde nyheter.

Hovmodig avfeiing

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har erklært krig mot det profesjonelle kunst-Norge, for eksempel når hun på sin Facebook-profil hyller Dag Hols kronikk i Aftenposten der han blant annet skriver: «Det såkalte Kunstnernettverket er ingen garantist for noen ting. I selve ordet ligger mafiabegrepet sauset inn som slim. Ofte overvurderte og samtidskorrekte kunstnere, tinnsoldater i elitens armé. Kunstnerne må ha avstand til kunstvurderingen.» Det er en degradering av et helt fagfelt som både er skremmende og kunnskapsløst. Hun har tidligere i en debatt om spelenes relevans, og om kunstkritikk, sagt at det må bli slutt på at det er ekspertene som forteller folk hva som er god og dårlig kultur.

I et debattinnlegg i Aftenbladet, som både er tilsvar til en kommentarartikkel av Sven Egil Omdal og et innlegg i ordskiftet om hvem som skal ha makt til å tildele kunstnerne stipend, avfeier kulturminister Helleland hovmodig et samlet fagfelt av høyt utdannede, kunstnernes motstand mot hennes politikk med: «Jeg vil gjøre kunst og kultur enda viktigere for flere. Da må vi lytte til de stemmene som aldri kommer til uttrykk, ikke bare akademisk snobberi som bidrar til å skape avstand og mindre engasjement blant folk i hele landet.»

Helleland har også ved flere anledninger gått i bresjen for det hun kaller norske verdier. Disse verdiene målbærer hun med eksempler på norsk julefeiring, brunost og å dusje etter gymmen. At en kulturminister konsekvent nekter å se vekk fra kunstnerisk og kulturell kompetanse ved ikke å ville se viktigheten av kunnskap og kompetanse, men stadig fremheve det folkelige, er ikke bare trist for det profesjonelle kunstliv: Det er farlig.

[…] når det er ideer om gründere og kulturnæring som preger kulturpolitikken, er det kunsten som taper.

Kamp mot «eliten»

Når kulturministeren velger å kalle argumentene fra et samlet kunstfelt med billedkunstnere, komponister og forfattere for «akademisk snobberi», når politikerne selv overtar en av kunstnernes viktigste oppgaver i landet, å lage minnesmerke over 22. juli, når leder av kulturstyret som både godkjenner offentlig kunstprosjekt, bevilger penger og lager kulturplaner, mener noe offentlig om hvem som burde skrevet og ment noe om kunst i Aftenbladet, har vi et stort demokratisk problem.

Det foregår en aktiv kamp mot eliten, der motstand blir stemplet som «sentimental aktivisme», «feministelite», «PK» (politisk korrekthet; red.anm.), «emososialister», eller «kunstnereliten». Forkledd som «norske verdier», «arbeidsfolk» og «kristne verdier» overtar «folk flest» plassen til «de andre». Når de liberalistiske, høyrepopulistiske stemmene får mer og mer makt i sin individfokuserte idé om frihet, når det er ideer om gründere og kulturnæring som preger kulturpolitikken, er det kunsten som taper.

[…] når Trump og Listhaug er de eneste stemmene som twitrer, da har ikke bare eliten tapt, men folk flest har mistet stemmen.

Kunstens makt

Kunstnerne er den siste demokratiske skansen. Kunstnere skal lage kunst. Vi vet noe om hva som er god kunst, vi kan noe om hvordan kunst virker, derfor er det vår kompetanse som må ligge til grunn når det gjelder kunst i offentlig rom, eller kunst i skolen. Politikerne må få fingrene av fatet, kunstnerne må tviholde på den makten vi har over vår egen stemme. For når pressen har mistet sin makt, når demokratiet er overtatt av de få, under dekke av å snakke for oss alle, når det er Trump og Listhaug som er de eneste stemmene som twitrer, da har ikke bare eliten tapt, men folk flest har mistet stemmen.

