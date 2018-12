Opec forvitrer, Trump tvitrer

Oljemarkedet er på vei inn i en periode med stor usikkerhet og ustabilitet, sa sjefen for det internasjonale energibyrået (IEA) Fatih Birol forrige måned på Equinors høstkonferanse.

Han viste til at oljeprisen har falt med rundt 20 dollar per fat på kort tid. I begynnelsen av oktober var den over 86 dollar per fat. I skrivende stund er den under 60 dollar per fat.

Det er ikke mye som skal til for at oljeprisen skal svinge begge veier.

Forventer kutt

Når oljeministrene fra Opec-landene og Russland møtes på torsdag denne uken, er det forventet at de kutter i oljeproduksjonen. Det er fordi det er mye olje i markedet. Med den kraftige økningen i skiferolje, har USA i år blitt det landet som har hatt høyest oljeproduksjon i verden.

Samtidig øker ikke etterspørselen etter olje så mye som tidligere ventet.

Opecs mål er å holde prisene oppe, og prøve å skape mer stabilitet i markedet.

Oljekartellet har prøvd ulike strategier for å prøve å hindre at skiferoljeprodusentene i USA får for mye innflytelse og makt. Først lot de prisene falle, fordi de visste at skiferoljeprodusentene måtte stenge ned produksjonen dersom prisen oljeprisen var for lav. Oljeprisen nådde en bunn på 27 dollar per fat i januar 2016. Da var det ikke lenger lønnsomt å produsere skiferolje i USA, og investeringene falt dramatisk.

Men det påvirket også budsjettene i de oljeavhengige Opec-landene, og i november 2016 ble kartellet og Russland enige om å kutte produksjonen med 1,8 millioner fat olje per dag. Dette kuttet har de opprettholdt siden.

Skiferboom

Det har ført til økt skiferproduksjon i USA. Men analytikere mener at Opec har innsett at siden skiferproduksjonen er så lett å starte og stoppe, vil det å la prisene falle ikke føre til at de slutter å produsere. Bare at produksjonen blir utsatt. Samtidig som Opec-landene taper penger.

Noen analytikere mener at dagens oljepriser er perfekt for alle. De er ikke så høye at det vil ramme bedrifter og gi forbrukere høyere pris på bensin, varer og tjenester. Samtidig er de ikke så lave at det rammer oljeselskapene, som har brukt de siste tre årene til å kutte kostnader og øke lønnsomheten i prosjektene. De er også høye nok til at Opec-landenes budsjetter ikke blir rammet.

Men inn fra sidelinjen kommer USAs Donald Trump. I sitt sedvanlige Twitter-diplomati har han kommet med en rekke oppfordringer til Saudi-Arabia, de facto leder av Opec.

“Så bra at oljeprisene faller. Det er som et skattekutt for Amerika og verden. Nyt det! 54 dollar, var nettopp 82 dollar. Takk til Saudi Arabia, men la oss gå lavere,” skriver han i en av meldingene.

Lavere priser

Trump var raskt ute med å støtte Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi i landets ambassade i Istanbul tidligere i høst. Han venter nå hjelp fra Saudi-Arabia når han ønsker seg enda lavere oljepriser.

For Trump betyr lavere oljepriser ikke bare lavere priser for forbrukere, men også mer olje i markedet. Dette håper han vil føre til at land som fremdeles kjøper olje fra Iran vil slutte med det.

Men når Trump roper “America first” er det noe som skurrer når han samtidig ønsker seg lavere oljepriser. For hans eget slagord spiller på at han vil beholde jobbene i USA, og at det skal legges til rette for økt produksjon i landet.

Det som skjer dersom oljeprisene blir lavere , er det motsatte. Da vil skiferprodusentene begynne å se på lønnsomheten igjen, og mange vil se seg nødt til å stenge ned produksjonen i påvente av at prisene stiger.

Etter det kraftige prisfallet som begynte i 2014, mistet mer enn 160.000 oljearbeidere jobbene sine i USA. Mange selskaper gikk konkurs, og det hadde konsekvenser for alle som var avhengige av oljeindustrien.

Dette vil spesielt ramme stater som Texas, Nord-Dakota og Oklahoma, noen av statene der Trump har størst oppslutning.

«Litt som et videospill»

Til avisen New York Times sier oljeanalytiker Tom Kloza i analysebyrået Oil Price Information Service at “Trump tvitrer som om han har en joystick og han har alt under sin kommando, litt som om han spiller et videospill”.

Trump møtte den saudiarabiske kronprinsen på G20-toppmøtet i Argentina i helgen. Det er grunn til å tro at de hadde samtaler der om oljeprisen. Og at presset fra Trump vil føre til at Saudi-Arabia bare vil komme med moderate kutt på torsdagens Opec-møte.

Bernard L. Weinstein, direktør for Maguire Energy Institute ved Southern Methodist University i Dallas, sa til New York Times at det for tiden er nesten umulig å vite hva oljeprisene vil være mer enn en måned fram i tid. Det gjør det enda vanskeligere når Trump prøver å påvirke energimarkedene og blander seg inn i den globale økonomien.

Ifølge Weinstein har oljeprisen falt kraftig etter noen av Trumps twittermeldinger. Han sier at Trump er en uforutsigbar faktor.

«Sjefsforstyrreren»

Til slutt kaller han Trump «sjefsforstyrreren».

Men det at Trump kan blande seg inn, og at det virkelig kan få følger for hvor mye både Opec og Russland kutter i produksjonen, er ikke nødvendigvis et tegn på at den amerikanske presidenten har økt makt.

Det er et tegn på at Opecs makt er i ferd med å forvitre. For få år siden sa oljeministrene i flere av Opec-landene til Aftenbladet at de ikke fryktet USAs skiferproduksjon.

Nå er det tydelig at de enten var naive eller at de fornektet det som holdt på å skje.