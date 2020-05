Vi må redde oljejobbene

KOMMENTAR: Å bruke oljepenger for å redde oljearbeidsplasser er helt legitimt og helt nødvendig, også i en tid der vi trenger omstilling.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hilde Øvrebekk Kommentator

Å ikke hjelpe oljeindustrien, vil ikke føre til en plutselig oppblomstring av nye jobber. Rosenberg Worley er en av bedriftene som ser framover og på mulighetene for å satse på havvind. Foto: Anders Minge

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram tirsdag, ble samtidig den mye omtalte «oljekrisepakken» lagt fram. Oljeindustrien er inne i en dobbeltkrise, med koronaen som stopper nesten all aktivitet og en periode med overproduksjon som har ført til veldig lave oljepriser.

Mandag ble det kjent at oljeservicegiganten Schlumberger legger ned sitt teknologisenter på Forus, og at de skal kutte rundt 400 jobber i Norge. Også Aker Solutions-direktør i Egersund, Jan Ertesvåg, advarte om at dersom bransjen ikke får hjelp nå, vil det være for sent.

Det er et tydelig tegn på at noe må gjøres.

Omstilling eller ikke nok

Regjeringens forslag for å endre skattesystemet midlertidig vil frigjøre 100 milliarder kroner for selskapene – penger som kan brukes til å holde prosjekter i gang.

Frp, Sp og Ap mente dette ikke var nok, etter at regjeringen endret på oljebransjens krav om reduksjon i friinntekten. Mens andre partier, spesielt SV og MDG, mener at vi må bruke anledningen til å omstille norsk næringsliv raskt.

Men så enkelt er det ikke. Ja, vi er nødt til å satse på omstilling. På havvind, karbonfangst- og lagring og annen ny industri. Regjeringens forslag om å øke bevilgningene til testsenteret på Mongstad med 50 millioner kroner er ett slik tiltak. Men vi er også nødt til å være realistiske. Selv om noen skulle ønske at vi bare kunne skru på en knapp og få en ny industri, er det ikke sånn.

Oljeinntekter

Samlet eksportverdi av olje, gass og kondensat utgjorde i 2019 rundt 424 milliarder kroner, 47 prosent av den totale norske eksporten. Oljen fra Norge selges til hele verden, mens 95 prosent av gassen eksporteres til Europa gjennom gassrørledninger.

Det grønne skiftet er på god vei i EU. En rapport fra mars – «The European Power Sector in 2019» – utført av analyseselskapene Agora Energiewende og Sandbag viser at bruk av kull i elektrisitetssektoren i 2019 falt med 24 prosent. Halvparten av dette ble erstattet med vind- og solenergi, og den andre halvparten av gass.

Fornybar energi sto i 2019 for 35 prosent av elektrisitetsmarkedet i EU. Og dette er ventet å stige, når EU skal nå målet om nullutslipp innen 2050. Framover er det all grunn til å tro at også bruken av gass vil falle, etter at en rekke land har faset ut kullkraft.

I lengden vil det ikke lønne seg for norske bedrifter å fortsette som før. Det er ingen som ønsker å bruke penger i dag på å investere i ulønnsomme prosjekter. De som ikke er med på denne omstillingen, kommer til å tape i lengden. Det har også industrien selv sett.

Ett eksempel fra Stavanger er Rosenberg Worley, som i tillegg til å holde aktiviteten gående i olje og gass, nå ser på nye muligheter innen havvind gjennom konseptet Flexifloat.

Oljesmurte kommuner

SV brukte budsjettdagen på å si at kommunene må få mer penger fra regjeringen. Men ifølge en oversikt fra analysebyrået Menon fra i fjor er alle landets kommuner også avhengige av penger fra oljeindustrien.

Samlet fikk kommunene 42,7 milliarder kroner i inntekter fra denne næringen. Oslo fikk mest, 4,065 milliarder kroner, etterfulgt av Stavanger, med 2,894 milliarder kroner.

Regjeringen har allerede advart om en arbeidsledighet på 5,9 prosent. Å ikke hjelpe oljeindustrien, vil ikke føre til en plutselig oppblomstring av nye jobber. Det vil føre til enda større arbeidsledighet, og det vil få store økonomiske konsekvenser for både stat og kommune.

Å bruke oljepenger for å redde oljearbeidsplasser er helt legitimt og helt nødvendig, også i en tid der vi trenger omstilling. Alternativet er en enda dypere økonomisk krise enn den regjeringen ser for seg i det reviderte statsbudsjettet.