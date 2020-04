I Italia har de sluttet å synge

KOMMENTAR: «Alt vil bli bra», skrev italienerne under regnbuer. Troen på det er borte hos mange. De er sultne og fortvilte. Nå begynner de sosiale opprørene.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Chiara Zuddas, 31, og hennes to år gamle datter Bianca Toniolo sitter på balkongen sin i San Fiorano i Italia. Foto: Marzio Toniolo

Noen dager etter at italienerne hadde begynt sin karantene, sirkulerte det videoer på sosiale medier av folk som kom ut på balkongene sine og sang og spilte musikk sammen. Nå har sangen stoppet opp. I stedet har folk begynt å gi opp håpet om en framtid og opprørene har begynt.

Italias dødstall har vært skyhøye, og fortellingene om forholdene på de overfylte sykehusene nord i landet er hjerteskjærende. Men nå er det ikke bare viruset folk er redde for, det er fattigdom.

Salvatore Melluso, lokal leder i den globale katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, Diocesana di Napoli, fortalte til den britiske avisen The Guardian at mange nå er sultne, og at det er lange køer i matbankene.

Det er, ifølge avisen, ikke bare i nord dette skjer nå. Folk over hele landet begynner å gå tomme for mat og penger.

Lite penger

Mens vi her i Norge stort sett har et ordnet arbeidsliv og et oljefond, er økonomien og arbeidslivet i Italia helt annerledes. Italia er det landet med størst statsgjeld i EU. Og de hadde allerede store økonomiske problemer før dette startet.

I tillegg er det en stor del av arbeidsstyrken, spesielt sør i landet, som ikke har en fast jobb og lever fra dag til dag på småjobber. Disse småjobbene er nå borte, og folk har ikke noe sikkerhetsnett.

Statsminister Guiseppe Conte har gitt lokale myndigheter penger for at det skal være nok mat til alle. Men ifølge lokale myndigheter strekker ikke dette til.

Faren er at mafiaen vil komme inn og ta over makten i disse regionene. Og at fattigdommen og desperasjonen vil føre til sosialt opprør.

Nyhetsbyrået Bloomberg skriver at politiet har blitt stasjonert utenfor supermarkeder i hovedstaden på Sicilia, Palermo, etter at minst en gruppering av sinte innbyggere nektet å betale for varene de hadde tatt.

Den italienske avisen La Repubblica skriver om den private Facebook-gruppen National Revolution, med rundt 2600 medlemmer, som oppfordrer folk til raid som dette. Også andre sosiale medier brukes for å spre denne oppfordringen.

Opprør andre steder

Også andre steder i Europa og verden, har nedstengningen av landene ført til sult og opprør.

I India, for eksempel, hvor mange migranter jobber fra dag til dag i de store byene med småjobber eller i restauranter, førte den plutselige nedstengningen til at alle disse plutselig ikke hadde penger, mat eller et sted å bo, skriver New York Times.

Migrantene ble nektet å reise hjem på grunn av smittefare, mange er døde og mange er sinte. Forrige lørdag protesterte tusenvis i gatene i den sørlige byen Kerala. De sa de ikke hadde spist på mange dager. De nektet å lyttet til myndighetene.

I USA hamstret ikke folk bare mat, men også våpen. Hyllene i våpenbutikkene var like tomme som dopapirhyller her. I påvente av at det kan bli økt kriminalitet og opptøyer som følge av viruset og nedstengningen. Allerede har de blitt rapportert om væpnede innbrudd, der målet har vært å tomme folks kjøleskap.

Ingen sikkerhetsnett

Mange land i verden har ingen sikkerhetsnett, slik Norge og de andre nordiske landene har. Mange bedrifter og ansatte her i landet går gjennom svært vanskelige tiden, men vi lever i et land der regjering og storting jobber på spreng for at vi skal komme oss ut av denne krisen uten at noen skal lide mer enn andre.

Men i land der de sosiale forskjellene er store, og mange lever fra hånd til munn og i fattigdom, er situasjonen en helt annen.

Francesco Rocca, toppleder for Røde Kors og Røde Halvmåne (IFRC) sa nylig i en tale til FN at «det er mange mennesker i verden som har veldig marginaliserte liv, i det såkalte svarte hullet i samfunnet». I denne delen av samfunnet sa Rocca at han er redd for at i løpet av de neste ukene vil de sosiale problemene bli så store at det er «en sosial bombe som kan eksplodere når som helst».

Han advarte mot at i de største byene i Europa kan vi komme til å se sosial uro og protester i ukene som kommer.

Forvarsel

Ett av de største problemene i Italia er at de 4,3 milliarder euroene som skulle gis til lokale ordførere i mai som skulle gå til mat, har allerede blitt brukt på andre områder som er nødvendige for å bekjempe koronaviruset. De lokale myndighetene sier de rett og slett ikke har råd til å gi mat til alle, og at en ny pakke på 400 millioner euro «blir peanøtter når den skal fordeles på alle».

Historien har vist gang på gang at når folk er desperate og sultne og føler seg urettferdig behandlet, er det mye som kan skje. Da er det kort vei til å finne en fiende å skylde på.

Som vi allerede har sett med de Gule vestene i Frankrike i løpet av de to siste årene, retter demonstrasjonene seg som regel mot det som defineres som elitene. Det er også lettere for folk å trekke mot ekstreme organisasjoner.

«Folk prøvde å holde motet oppe i begynnelsen av karanteneperioden, men nå er tankene rette mot den bitre realiteten av et veldig skjørt land, sa Massimiliano Panarari, en professor ved Luiss Universitetet i Italia til The Guardian.

Det som skjer i Italia nå er en forvarsel på det som kan skje mange andre steder i verden ettersom koronaviruset stenger ned mer og mer aktivitet globalt. Det kan føre til stor uro i land over hele verden.

Det er et dårlig tegn når italienerne slutter å synge.