Mer makt til ordføreren

KOMMENTAR: Det er naturlig og nødvendig at ordfører og kommunedirektør får utvidet sine fullmakter nå. Men bare så lenge som nødvendig.

Harald Birkevold Kommentator

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) vil få mer makt til å ta raske grep i en periode. Det er helt naturlig slik situasjonen er nå, skriver kommentator Harald Birkevold. Foto: Pål Christensen

Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger fikk politisk motbør da han mandag kveld sendte ut sitt forslag til krisehåndteringsfullmakter som hastesak til kommunestyrets medlemmer. Dette forslaget ble fredag nedstemt i et digitalt møte i kommunestyret, der det bare fikk stemmene til Ap, FNB og den uavhengige representanten Christian Wedler.

Men forslaget vil onsdag i neste uke garantert bli vedtatt med noen mindre endringer. Allerede før den første voteringen fredag har politiske sonderinger gjort dette klart, ifølge sentralt plasserte kilder i rådhuset.

Det ville da også vært merkelig om Vareide hadde utarbeidet forslaget på kammerset - her er det grunn til å tro at det har vært løpende kontakt mellom administrasjon og politisk ledelse før forslaget ble sendt ut.

Dissenser

Det blir muligens punktvise avstemninger, blant annet fordi deler av kommunestyret ikke vil overlate spørsmålet om eventuell forlengelse av fullmaktene til formannskapet, og krever at dette må kommunestyret kunne få bestemme. Det er jeg enig i. Det er ikke SÅ krevende å avholde et digitalt møte, tross alt.

Rødt har tatt dissens i spørsmålet om kommunestyret også trenger å vedta den generelle beredskapsfullmakten nå, altså en som skal gjelde uavhengig av den akutte og pågående krisen som vi har nå. Her er jeg på linje med de mørkerøde. Selv om hensikten garantert er den beste, er dette noe som fint kan vente til et mer normalt politisk klima har vendt tilbake.

Detaljer er detaljer

Fullmaktene til ordfører og administrasjon er vidtgående, og setter for en tid en del normale politiske prosesser på pause. Begrunnelsen for dette er selvfølgelig at krisen setter store krav til reaksjonstid. Det er rett og slett ikke tid til å la alle saker gå den normale runden før en beslutning kan bli tatt.

Detaljene i denne saken er egentlig ikke det sentrale, selv om det ligger i politikkens natur at detaljer kan få stor prinsipiell betydning. Skal en ordning vare til 1. mai eller 1. juni? Skal en tredjedel av formannskapet kunne tilbakekalle fullmakten, eller må det flere til? En rekke slike justeringer kan bli gjort innen avstemningen i neste uke, og det er helt greit. Men poenget er at det trengs tverrpolitisk enighet om hovedlinja.

Styring er nøkkelen

Det som mer enn noe annet etterspørres av dem som står i første linje nå, er styring. Det må fattes beslutninger som kan settes ut i livet. Raskt. Det verste som kan ramme et samfunn i krise - utenom årsaken til krisen - er beslutningsvegring. Det er rett og slett ikke mulig å holde seminarer og høringer om beslutninger som meget fort kan dreie seg om liv og død.

Dette er ikke en totalitær og antidemokratisk holdning, som enkelte har prestert å kalle det. Dette er en handlemåte som i sin ytterste konsekvens handler om å beskytte demokratiet.

Dette er ikke en abdikasjon fra de prinsippene vi bygger på i «fredstid». Det er en mestringsstrategi som skal gi et berettiget håp om å kunne vende tilbake til normale tilstander så raskt som mulig.

Det gode savnet

Om noen etter en stund skulle begynne å savne kommunedelsutvalget, eller de lange replikkrundene i kommunestyret, er dette savnet i seg selv et meget godt tegn for lokaldemokratiet. Du vet ikke hva du har før du mister det - eller i dette tilfellet gir det bort for en stund.

Opposisjonens nylige invitt til bredt politisk krisesamarbeid gir et berettighet håp om at et samlet kommunestyre kan gi tilslutning til det omarbeidede forslaget som kommer til behandling i neste uke, trolig onsdag. Hvis ikke, vil ordfører Kari Nessa Nordtun uansett få flertall basert på de partiene som samarbeider i dagens posisjon.