For et års tid siden, da stormen mot bomringene raste som verst, sto Høyre som et eiketre i skogen, faste i troen på at raseriet ville legge seg. Høyre var sikre på at «folk flest» ville venne seg til de nye tidene, og etter hvert faktisk bli begeistret når det gikk opp for dem hvor mange flotte nye veier, sykkelstier og kollektivtraseer som ble bygget for bompengene og de milliardene av kroner i belønningsmidler fra Staten som følger med bymiljøpakkene.

Høyre hadde også, helt i tråd med partiets DNA, vært svært lydhøre for innspillene fra næringslivet, med lobbyorganisasjonen Næringsforeningen i Stavanger-regionen i spissen. Bedre framkommelighet for næringslivet var alfa og omega, for det er visst ikke grenser for hvor mange milliarder som renner ut mellom fingrene på dressmenn i bilkø.

Black Debatth laget for noen år siden «Det er problemer innad i Høyre»:

Svarteper

Jeg har de siste dagene snakket med en rekke Høyre-folk i Rogaland som erkjenner at partiet bommet grovt med denne strategien. Bomopprøret gikk ikke over. Og nå sitter partiet med svarteper. John Peter Hernes er på gangen i Stavanger. I Sandnes klarte Inger Klippen utrolig nok ikke å høste gevinst på den voldsomme tilbakegangen til Ap og Frp, og i Sola har Janne Stangeland Rege mistet makten til fordel for «Sandnes-løsningen», altså et samarbeid mellom Frp og Ap. Det er nokså trist og leit, det hele.

I Klepp mistet Høyres Anne Mari Braut Nese kontrollen, også hun kraftig skadeskutt av bom-bråket. I grunnen er det bare Time (Reinert Kverneland) og Strand (Irene Heng Lauvsnes) som peker seg ut som kommuner der Høyre holder stillingen. Heller ikke fylkestingsvalget gikk veien for Høyre, som må sitte og se på at Marianne Chesak (Ap) er den som styrer forhandlingene om et politisk flertall uten Ole Ueland.

Samling i bånn

Kombinasjonen av styringstretthet (Stavanger og Sola), strategiske feil (bomsaken) og eventuelt feil i nominasjoner av toppkandidater (Sola, Stavanger, Sandnes) er kraftig kost å fordøye for et parti som har vært vant til å ha tilnærmet full kontroll. Det er tid for samling i bånn.

Et sted å begynne for Høyre kan være å ta tilbake makt fra teknokratene, og spørre seg om den nærmest maniske iveren etter å bygge mest mulig vei og tunneler er smart i en tid der pengesekken må snøres igjen.

Vil Høyre for eksempel tenke gjennom Rogfast én gang til? Nå åpner Ryfast snart. Skal regionen straks gå i gang med å bygge noe enda dyrere? For Rogfast sin del er driftskostnadene foreløpig en stor x-faktor. Er Høyre forberedt på kostnaden? Er det grunn til å kikke på alternativer?

Nødbremsen?

Rogfast har et foreløpig prisanslag på ubegripelige 16,8 milliarder kroner. Foreløpig. Av dette skal Staten ta 5,1 milliarder. Det betyr at 11,7 milliarder kroner skal hentes inn fra bilistene. Jeg tar neppe munnen for full når jeg sier at dette er oppskriften på mer bråk.

Jeg vil ikke bli overrasket om det er andre partier enn Høyre som først kommer til å forsøke å trekke i nødbremsen for Rogfast. Og det er ikke engang sikkert at Høyre ønsker å være partiet som fronter noe slikt. Men i en situasjon der styringspartiet Høyre i Rogaland har frontkollidert med nye politiske strømninger, burde ingen tanker være tabu.