Låge elprisar er hemmande for satsinga på havvind

GJESTEKOMMENTAR: Om styres­maktene vil stimulere utbygging av hav­vind, bør dei tone ned målet om låge elprisar.

Næringslivet applauderer satsinga på hav­vind, og det same gjer fag­rørsla og distrikts­interessene, konstaterer Klaus Mohn.

Klaus Mohn Rektor og professor, Universitetet i Stavanger

Med krig, uro og omstilling i Europa har me fått ei tydeleg påminning om at prisane på elektrisitet i Noreg ikkje er upåverka av utlandet. Gjennom kablar for kraftutveksling og koplingar til gassmarknaden vil kraftsituasjonen i Europa prege prisdanninga i Noreg også i tida som kjem, og kanskje meir enn tidlegare.

Vindkraft seglar opp

Bakom krigen i Ukraina kjem energiomstillinga krypande. Høge mål om reduksjon i CO₂-utslepp føreset ei storstilt omstilling frå fossil energi til elektrisitet, både ute og heime. Dette aukar etterspurnaden etter elektrisitet, og i sin tur behovet for ny fornybar kraftproduksjon.

Tre alternativ peikar seg ut: vasskraft, solenergi og vindkraft. Eit visst potensial finst i oppgradering og reinvestering i vasskraft som allereie er bygd ut. Men å legge nye vassdrag i røyr, blir neppe ein viktig del av løysinga. Solenergi kan nok og ha noko føre seg, både i næringsliv og hushald. Men det er vindkraft som har det største potensialet for å gjere ein forskjell, ikkje minst fordi det bles så mykje på våre kantar.

I motvinden mot vindkraft på land er det havvind som no seglar opp som det store kinderegget. Aktivitet og sysselsetting for næringsliv og fagrørsle, ny fornybar kraft til energiomstillinga og kortreist fornybar kraft til elektrifisering av olje- og gassverksemda. Med store havområde til rådvelde håpar ein på færre utfordringar knytt til naturtap, støy og utsikt, og at arealkonfliktane difor blir mindre krevjande. Det får no vise seg.

Ikkje rekningssvarande

Ei hovudutfordring med havvind er at verksemda ikkje løner seg. Sjølv for botnfaste installasjonar tydar mykje på at forventa inntekter ikkje kan forsvare utlegg til investering og drift. For havvind på flytande installasjonar ser reknestykka vesentleg verre ut. Slik verda er i dag, blir det dermed ikkje bygd ut havvind utan betydeleg subsidiering frå staten si side.

Likevel lèt regjeringa til å ha klokkartru på at havvind vil bli eit nytt industrieventyr. Havvind skal redde leverandørnæringa frå lediggang når olje- og gassverksemda stagnerer, og sikre økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i Kyst-Noreg. Næringslivet applauderer, og det same gjer fagrørsla og distriktsinteressene. Alle står klare til å satse – med skattebetalarane sine pengar, vel og merke.

Det mest interessante i denne situasjonen burde vere vilkåra for lønsemd, og om desse lèt seg påverke. Når økonomien rundt havvind har svekka seg dei siste åra, skuldast det at kostnadane har auka og at renta har stige. Den generelle inflasjonen har auka kostnadane også for havvind, som i tillegg står overfor meir spesifikt prispress i kjeda av leveransar.

Tiltak som kan dempe den generelle veksten i prisar og kostnadar, vil dermed betre utsiktene til lønsemd for havvind. Det same gjeld om ein kan få ned rentenivået, ettersom låge renter vil gjere lønsemda i havvind meir attraktiv enn andre alternativ.

Verdiane i havvind avheng av prisane

Eit viktigare grep ligg likevel truleg på inntektssida for havvind-prosjekta. Inntektene for havvind avheng av kor mykje dei produserer, som igjen avheng av vindforholda og teknologien i turbinane. Her er det ikkje så mykje styresmaktene rår over. Men verdien av vindressursane til havs vil i tillegg avhenge av kva for prisar ein kan oppnå for elektrisiteten ein produserer. Og her er det styresmaktene stikk kjeppar i hjula for si eiga havvind-satsing.

Ei sak er det uttalte politiske målet om låge straumprisar, som er undergravande for lønsemda i ny fornybar kraftproduksjon, inklusiv havvind. Om investorar tenker at dette målet står til truande, vil det isolert sett bidra til at dei vegrar seg for å investere i vindkraft både på land og til havs.

Eit spesifikt utslag for havvind er at ein ikkje vil tillate kablar frå havvindparkane til Storbritannia eller det europeiske kontinentet. Slike kablar ville gje produsentane betre fleksibilitet, høgare prisar og inntekter. Dermed ville utsiktene til lønsemd bli betre, og behovet for subsidiar frå staten ville bli mindre. Men nei, krafta frå havet skal til norske føretak og forbrukarar, og ingen andre stadar. Dette gir lågare lønsemd og høgare behov for statleg stønad.

Straumprisen er eit kinderegg

Ved avgjerda om å elektrifisere Melkøya har ein akseptert ein risiko for at prisen på straum kan auke i Nord-Noreg. Dette inneber at næringsliv og hushald i Nord-Noreg kan få sin del av rekninga for elektrifiseringa over straumrekninga. Denne kostnadsdelinga gjer elektrifiseringa meir lønsam for oljeselskapa, og vil i sin tur forlenge levetida for Melkøya og oljeverksemda i nord. Men for å sikre utbygging av ny fornybar kraft i resten av landet, vil ein altså ikkje fråvike eit mål om lågare straumprisar enn i utlandet.

Eit mål om låge kraftprisar er problematisk av fleire årsaker. Det vil stimulere forbruket av elektrisitet, dempe interessa for utbygging av fornyeleg energi, auke risikoen for rasjonering, redusere verdien av vasskraftressursane og svekke klimapolitikken. Fordelingspolitiske mål bør ein følgje opp gjennom tilpassing av skattar og overføringar, ikkje gjennom energi- og klimapolitikken.

Om styresmaktene vil stimulere utbygging av havvind og annan ny fornybar kraftproduksjon, burde dei difor tone ned målet om låge elektrisitetsprisar.

