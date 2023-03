Vedum fnyser av kritikken

KOMMENTAR: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum «gir blaffen» i kritikk fra kommentatorer i Oslo. Og i sin tale til landsmøtet i partiet nevnte han knapt de dårlige meningsmålingene med ett ord.

Harald Birkevold Politisk redaktør

Kopier lenke

Kopier lenke

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

TRONDHEIM: Allerede kvelden i forveien ble mediene varslet om at partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ville komme med en nyhet i sin tale til landsmøtet fredag morgen.

Både jeg og mange av mine kolleger begynte å spekulere på hva denne nyheten kunne være. Sikkert noe distrikspolitikk, tenkte jeg. Noen ekstra penger til et eller annet formål. Rassikring? Enda flere gratis ferjer?

Men det var jo ikke det.

I stedet fortalte 44 år gamle Vedum at han har båret på en hemmelighet i tre år. Han har fått MS, eller multippel sklerose. En alvorlig nervesykdom. Det ble merkbart stille i salen. Men Vedum fulgte opp med å si at medisinene og behandlingen han har fått, gjør at han i dag ikke merker noe til sykdommen.

En god taler

Vedum er en meget god taler. Han er personlig, varm, tydelig, tidvis morsom og han framstår som meget godt orientert om de sakene han velger å snakke om.

At de to regjeringspartiene Ap og Sp sliter tungt på meningsmålingene for tida, nevnte Vedum omtrent ikke med ett ord. Han la i stedet vekt på to hovedtemaer:

For det første alt det Senterpartiet faktisk har fått gjennomført av egen politikk siden partiet gikk inn i regjeringen.

For det andre hvordan forhold utenfor Norge har gjort at regjeringen har måttet omprioritere. Krigen i Ukraina er selvsagt hovedårsaken til det. Milliarder av kroner i våpenstøtte og bistand, bosetting av titusener av flyktninger.

Kjerneverdiene

Nasjonalstaten kommer til å bli viktigere, mener Vedum. Eierskap og kontroll over naturressurser og viktige industrier, selvforsyning og styrking av distriktene.

Og det er nok ikke tvil om at mange globale tendenser kan føre til at Senterpartiets kjerneverdier, latterliggjort som de rutinemessig blir av toneangivende kommentatorer i hovedstadsmediene, får mer vind i seilene.

Sp blir på en måte ennå mer Sp, ettersom saker partiet tradisjonelt har vært opptatt av, som nasjonal kontroll, beredskap og matproduksjon, har blitt viktigere, mener Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i partiet.

Reversering?

Og derfor kunne Vedum, supplert av parlamentarisk leder Marit Arnstad, erklære at han «gir blaffen» i kritikken fra kommentatorer og politiske motstandere når Sp for eksempel slår revers og gjenåpner lensmannskontorer som ble lagt ned under den forrige regjeringen.

«Dette er ikke reversering, det er framskritt», erklærer Vedum.

Et vanlig munnhell om Sp er at partiet egentlig bare er interessert i å få et godt landbruksoppgjør. Alt annet kan de la skure. Vedum brukte faktisk svært lite tid på landbruket i sin tale.

Mer deling

I stedet snakket han mye om fellesskap. Viktigheten av å dele på verdiene og løfte dem som har minst. At Senterpartiet er mer opptatt av å gjøre det lettere for hun som sitter i kassa på Rema enn for han som eier Rema.

En tale som mange tradisjonelle sosialdemokrater - ja til og med harde sosialister, ville nikket anerkjennende til. Han forsvarer både lakseskatt og grunnrenteskatt på vindkraft, tross at hundrevis av demonstranter fra laksenæringen sto og ropte om fraflytting og katastrofe rett utenfor landsmøtesalen.

65 prosent av norsk vindkraft har i dag utenlandske eiere, og lokalsamfunnene som har tatt belastningen ved disse voldsomme naturinngrepene får lite tilbake. Dette er selvsagt et fristende agn for Sp, som krever mer nasjonal kontroll med ressursene og mer tilbake til lokalsamfunnene.

Krasj med Ap?

Derfor kunne Vedum også skryte av - og få langvarig applaus for - at den foreslåtte, nye utenlandskabelen North Connect nå har fått avslag en gang for alle.

Men spørsmålet gjenstår jo: Hvordan klarer Senterpartiet å takle at statsmisteren i den regjeringen partiet deltar i, er grunnleggende uenig i mange av hovedstolpene i politikken deres? EU-spørsmålet er selvsagt det aller mest påfallende.

Men Sp kan selvsagt trøste seg med at i akkurat den saken er det dem, ikke Ap-ledelsen, som har folkemeningen på sin side.

Murring i Ryfylke

Rogaland er et viktig fylke for Senterpartiet. Der står landbruk og havbruk sterkt, kraftproduksjonen er høy - og så er det jo olja. Åtte ordførere har partiet, noen av dem med massive tall i ryggen.

Det er ikke tvil om at hestehandelen i regjeringen, der folkeviljen i Forsand ble satt til side for å gi Ap en seier i Sandnes, har blitt en belastning. Men når det røyner på, som nå, er mitt klare inntrykk at Ryfylke også slutter rekkene bak Vedum.

Som en delegat sa til meg på gangen: Meningsmålingene? Pyttsan, vi har hatt mye verre målinger enn dette. Det ordner seg til slutt.