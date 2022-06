Nødvendig å protestere før og under fotball-VM i Qatar

KOMMENTAR: Qatar-VM er et kroneksempel på sportsvasking, og Fifa har gjort dette mulig. Protester og markeringer er nødvendige og viktige.

Fifa er medskyldig i menneske­rettighets­bruddene i Qatar, mener blant andre Amnesty.

Fra 21. november til 18. desember i år skal det 22. VM i fotball for menn avholdes i gulfstaten Qatar.

Helt fra tildelingen har dette vært kontroversielt. Av de medlemmene av Fifas hovedstyre som i sin tid bestemte at VM skulle til Qatar, har hele 16 av 22 enten blitt suspendert, siktet eller havnet i fengsel på grunn av anklager eller dommer om korrupsjon.

Gjennom hele byggeperioden har migrant­arbeidernes rettigheter blitt kraftig kritisert av menneske­rettighets­organisasjoner og internasjonale fagforeninger.

6500 døde

Den britiske avisen The Guardian publiserte i fjor en rapport som viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden VM-tildelingen til Qatar i 2010.

Siden 2018 har Qatar introdusert en rekke reformer for arbeiderne. Men gang på gang har det vist seg at de ikke har blitt håndhevet. Amnesty International pekte i en rapport sist høst på at arbeidernes rettigheter igjen hadde blitt innskrenket.

Tidligere denne måneden skrev NTB og VG om to migrantarbeidere i Qatar. «Ahnaf» og «Christian», fra henholdsvis Filippinene og Bangladesh, var i Sverige under fagforeningen Byggnads kongress på Arlanda i Stockholm. De fortalte om lange arbeidsdager i opptil 50 grader, protester som kan stanse utbetaling og forsikringer som går ut dersom man forlater landet.

19. mai i år publiserte Amnesty en rapport som sier at Fifa bør matche pengepremien i VM på 440 millioner dollar for å finansiere kompensasjonsprogrammer for misbrukte arbeidsinnvandrere.

I et åpent brev til Fifa-president Gianni Infantino skrev flere menneske­rettighets­organisasjoner, fanklubber og fagforeninger at «fotball-VM burde være noe positivt, men uten at alle arbeiderne blir kompensert for sine lidelser, kan ikke turneringen bli en skikkelig feiring».

Amnesty mener Fifa må ta en stor del av dette ansvaret fordi Qatar har en lang historie med menneske­rettighets­brudd. Ingen krav til rettigheter og sikkerhet for arbeiderne ble stilt da Qatar ble tildelt VM. Og Fifa har senere gjort lite for å forhindre at det skjedde, ifølge Amnestys generalsekretær Agnès Callamard.

Homofile

Ikke bare arbeidernes rettigheter har blitt kritisert. Homofili er kriminelt i landet og kan straffes med inntil sju års fengsel.

Fotballpresident Lise Klaveness, som selv lever i et homofilt forhold, sa til TV 2 tidligere i vår at hun måtte ta en ekstra sikkerhets­gjennomgang før hun reiste til VM-kongressen.

Og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sa i mai til VG at hun mener Qatars myndigheter ikke innfrir kravet om å garantere for den juridiske sikkerheten til LHBT+-personer under VM.

Flere av de VM-tilknyttede hotellene i Qatar tar enten ikke imot homofile gjester, ellers har de begrensninger. I tillegg har flere gitt råd om «ikke å kle seg homofilt» i landet.

Både den australske landslagsspilleren Josh Cavallo og engelske Jake Daniels, som begge er åpent homofile, har sagt at de ville være redde for å spille i årets fotball-VM.

Trettebergstuen mener at Qatars myndigheter ikke innfrir kravet om at homofile personer kan dra dit og føle seg trygge, og at det skjer grove brudd på menneske­rettighetene. Denne loven må avvikles før fotball-VM, har kultur­ministeren sagt, mens Klaveness mener det i alle fall bør skje midlertidig under turneringen.

Fotballpresident Lise Klaveness på vei ned fra talerstolen – i en taus sal – etter å ha talt Fifa midt imot tidligere i år.

Protester

Store deler av grasrota i norsk fotball krevde boikott av Qatar-VM, før Norge ikke kvalifiserte seg til mesterskapet. Nå er det Klaveness som taler Fifa midt imot fra norsk hold, noe hun har fått internasjonal anerkjennelse og flere priser for.

Danmark har allerede varslet at deres lag vil komme med en markering for menneskerettigheter på sitt treningstøy under oppholdet i Qatar.

Også Nederland og Tyskland har hatt markeringer mot VM i Qatar. Englands landslagssjef Gareth Southgate har sagt at England vil bruke stemmen sin på en ansvarlig måte, og at de vil «snakke ut» om Qatar-VM.

England-kaptein Harry Kane har sagt at han har diskutert mulige markeringer mot menneskerettighetsbrudd med Danmarks Christian Eriksen og Frankrikes kaptein Hugo Lloris.

Qatar-VM skal spilles i november og desember på grunn av varmen i Dubai. På arenaer med aircondition.

Det er for sent å stoppe VM i år.

The beautiful game

VM-sjefen Nasser Al Khater sa nylig til Bloomberg at han venter rundt 1,2 millioner besøkende til landet i november og desember, som de regner med vil gi inntekter på mye som 17 milliarder dollar. Qatar ønsker å bruke VM til å vise fram landet som en metropol og et knutepunkt og transittland for energieksport i Midtøsten.

Qatar-VM er et kroneksempel på sportsvasking, at autoritære regimer bruker sportsarrangementer for å sette seg selv i et bedre lys. Fifa har gjort dette mulig.

At Fifa ikke synes å ha bedret organisasjonen i større grad etter at det ble avslørt vidtrekkende korrupsjon etter tildelingene av VM både i Russland i 2018 i og Qatar, setter spørsmålstegn ved hele turneringens framtid.

Det er for sent å stoppe VM i år. En boikott vil sannsynligvis ikke endre noe. Men protestene og markeringene er likevel nødvendige og viktige. At Klaveness ikke blir den eneste motstemmen til et gubbevelde som over tid har beriket seg på fotballen på alle andres bekostning, er et signal om at endringer kanskje er mulige.

Fotballen skal være for alle og til glede for alle. Er det ikke nettopp derfor den har fått tilnavnet «the beautiful game»?