Mer skatt til de rike

KOMMENTAR: I flere land ser vi at sosialdemokratiet er på fremmarsj. Var det ikke dødt likevel?

KOMMENTAR: I flere land ser vi at sosialdemokratiet er på fremmarsj. Var det ikke dødt likevel?

Olaf Scholz fra Sosialdemokratene (SPD) ble etter den siste TV-debatten før det tyske valget på søndag utpekt som den klare vinneren. Partiet ser nå ut på meningsmålingene som at de kan klare å få omtrent samme oppslutning som Arbeiderpartiet her hjemme. Da kan de danne regjering med De Grønne og ett annet parti.

Det betyr at det ikke bare er Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt Spania og Portugal, som får sosialdemokratiske ledere. Det kan skje også i den europeiske stormakten Tyskland.

Så hva skjedde med sosialdemokratiet som mange mente for bare kort tid siden var i ferd med å dø ut?

«Spise de rike»

Kommentator Owen Jones i britiske The Guardian skrev tidligere denne uken at nesten 80 prosent av unge briter skylder på kapitalismen for krisen i boligmarkedet. Og to tredeler sier at de ønsker å leve i et sosialistisk styrt samfunn, ifølge en undersøkelse fra tenketanken Institute for Economic Affairs (IEA).

Owen siterte filosofen Jean-Jaques Rousseau, som sa at «når folk ikke har mer å spise, vil de spise de rike».

Nå er ikke tilstandene på noen måte sånn at de fleste ikke har mat på bordet her i Norge. Men det er likevel noe av denne samme retorikken vi har sett i valgkampen også her. Å få de rike til å betale mer til fellesskapet var en av de viktigste sakene for velgerne som stemte på både Ap, SV og Rødt.

Sosiale forskjeller

I juni spurte Norstat, for Aftenposten, et representativt utvalg fra hele landet om hvilke saker som var viktigst for dem i årets stortingsvalg. Helt på topp kom sosiale forskjeller i samfunnet. 29 prosent av de spurte mente dette var viktigst for dem.

Klima ble kanskje mest debattert under selve valgkampen, men det er ingen tvil om at fortellingen om Forskjells-Norge traff mange velgere. En av sakene som lett kunne illustrere dette, var en sak som kuttet i brillestøtte til barn.

Da «rikingen» Øystein Stray Spetalen rett før valget sa til Nettavisen at han mente mange ville stemme ut fra hevn og misunnelse, og at «SVs viktigste budskap i dag er å ta de rike, det er slutt på de rikes tur», var han nok heller med på å styrke venstresidens argumenter om at de rike bør betale mer enn å svekke dem.

Skattlegging

For det er ikke hevn som driver folk til venstresiden og tilbake til sosialdemokratiet. Det er en følelse av avmakt, men også et ønske om mer velferd og flere goder for alle.

Og det er heller ikke bare i Europa at det snakkes om å legge mer av skattebyrden over på de som tjener aller mest.

Da det demokratiske kongressmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez i USA deltok på det fasjonable veldedighetsballet Met Gala nylig, hadde hun på seg et noe spesielt antrekk: En hvit ballkjole dandert med slagordet «Tax the rich» – skattlegg de rike – i store, røde bokstaver.

Ocasio-Cortez fikk mye kritikk for å delta på det mange kaller et «elite-arrangement» samtidig som hun tok til orde for mindre forskjeller mellom folk. Men hun oppnådde i alle fall å få oppmerksomhet om saken.

Når unge mennesker som sliter med lavt betalte jobber og dårlige økonomiske utsikter, ser at rike milliardærer som Amazon-eier Jeff Bezos flyr ut i rommet for å ha et sted å bruke pengene, er det kanskje ikke så rart at de heller vil «spise de rike» enn å gjøre dem enda rikere. At Bezos heller ikke sørger for at de som jobber for ham har gode arbeidsforhold, hjelper nok ikke.

Andre partier

Det er ikke bare de tradisjonelle arbeiderpartiene som nyter godt av at sosialdemokratiske tanker er mer i vinden. Rødt klarte å komme over sperregrensen for første gang, og resultatet på 4,7 prosent er det beste i nasjonale valg siden partiet ble etablert i 2007. Partiet vil i neste periode være inne med hele åtte mandater, inkludert Mímir Kristjánsson fra Rogaland.

Når Rødt hadde så stor framgang her til lands, er det delvis fordi de også spilte på Forskjells-Norge.

Da Rødt foreslo å bruke 47,9 milliarder mer på velferd innen 2025, inkludert å innføre gratis tannhelse til alle, skulle det skje gjennom økt selskapsskatt, endringer i systemet for inntektsskatt og gjeninnføring av arveavgiften.

«Send regninga til Witzøe, Reitan, Hagen og de andre rikeste», sa partileder Bjørnar Moxnes.

Det er tydelig at flere vil at staten skal spille en større rolle enn den har gjort de siste åtte årene, og at de vil at de rike skal betale mer. Men om det virkelig finnes så mye penger å ta fra de rike at det kan betale for alle valgløftene – ikke bare Rødts, men også løftene fra andre partier på venstresiden – er en fortelling for seg selv.

Også vanlige folk kan bli nødt til å bidra mer hvis vi skal ha råd til å beholde velferdsordningene, og til og med utvide dem.

Kapitalismen

I Tyskland hadde SPD regjeringsmakten fram til 2005, men ble halvert fra 41 prosent i 1998 til 20 prosent i 2017. En meningsmåling i august viste en oppslutning på 17,5 prosent. Nå ligger de på rundt 25 prosent.

Også i Tyskland har valgkampen handlet om klima og økte forskjeller. Og det gir tydeligvis sosialdemokratene god uttelling.

At det er følelsen av at forskjellene øker som har ført til at sosialdemokratiet har fått en ny oppsving i flere land, er det ikke tvil om. Om det skyldes koronakrisen, motstand mot kapitalismen eller et reelt ønske om «å spise de rike», er ekspertene ikke helt enige om.

Men det var feil å erklære sosialdemokratiet for dødt.