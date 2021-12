Vanlige idioters tur

KOMMENTAR: Idioter er troende til å si mye rart. Internett og idioter er for eksempel en elendig kombinasjon. Før du vet ordet av det, har en av dem klart å opprette en Facebook-gruppe. Og da er sirkuset i gang.

Folk flest skjønner ikke hvor fantastisk det er at den elektriske vannkraften vi lager enorme mengder av i Norge, nå tilhører kraftmeklere som kan selge den mye dyrere til en fyr i Nottingham.

Harald Birkevold Kommentator

Idiot er et ord som kommer fra gresk ἰδιώτης (idiōtis), «en person som ikke er interessert i politikk», «en person uten yrkeskunnskaper» eller «en vanlig innbygger».

Folk flest. Vanlige folk. De er med andre ord idioter i den klassiske betydningen av ordet. I den moderne betydningen av ordet er man rett og slett ikke særlig smart om man er en idiot. Man kan fort komme til å gjøre eller si noe som rett og slett er ... idiotisk.

Vi har med andre ord en rødgrønn regjering som jobber dag og natt for idiotene («vanlige folks tur») og et mellomstort opposisjonsparti som rett og slett er idiotenes eget parti. Partiet for «folk flest».

Kald kalkun

Nå rett før jul var det en fyr på Facebook som lurte på om det ikke ville bli dyrere å steike kalkunen til jul enn hva det kostet å kjøpe den. Strømprisene har jo gått fullstendig bananas. Dette var selvsagt et forsøk på galgenhumor. Et ganske godt forsøk, til og med.

Strømsjokket har ført til mye opphisselse blant idiotene. Det viser seg at mange nordmenn, i den kalde årstiden, ser på dette med oppvarming av huset (og altså steiking av kalkun) som noe i retning av en menneskerett. De er rett og slett negative til å betale 8,50 per kilowatt for å ikke fryse.

Exit-strategien

Så dumme går det altså an å bli. Folk flest skjønner rett og slett ikke hvor fantastisk det er at den elektriske kraften vi lager enorme mengder av i Norge, helt uten klimautslipp og til en lav kostnad, nå tilhører Exit-aktige kraftmeklere som kan selge den mye dyrere til en fyr i Nottingham (som garantert også har en kalkun å steike). Det er jo sånn vi skal redde verden, ved å selge billig vannkraft dyrt til England. Eller Tyskland, som har bestemt seg for å kutte sin egen energiproduksjon og heller satse på Putin, sol og vind. Og norsk strøm.

Idioter forstår ikke sånt. Det blir rett og slett for komplisert for dem.

Grønn olje

Idioter skjønner heller ikke det geniale ved å erstatte gassturbinene på norske oljeplattformer med strøm fra land. Slik at Norge – som altså er en av verdens største eksportører av det stoffet som har skapt klimakrisen – kan påstå at vi har oppfylt våre betingelser i Parisavtalen. Dette finurlige poenget går rett over hodet på dem, stakkars.

Vi må bygge ut vindparker over hele landet og legge resten av elvene våre i rør i en form for nasjonal dugnad for oljeindustrien. Folk flest begriper rett og slett ikke at det er en kjempeidé!

Idiotene får heller ikke plass i hjernene sine til storheten i å bygge ut enorme datasentre, som riktignok ikke skaper arbeidsplasser, men til gjengjeld er enormt gode til å bruke strøm. De skjønner rett og slett ikke at det er bitcoins vi skal leve av etter olja.

From Brussel with love

Idioter er, naturlig nok, lette ofre for demagoger og populister. Som påstår at de representerer idiotene og taler deres sak. Vanlige folk lar seg lett imponere av slikt.

Derfor er det så bra at vi har mer opplyste folk, så som norske aviskommentatorer (!) og klimateknokrater som kan advare mot «lettvinte løsninger». Mange av disse har jo vitterlig vært ute en vinternatt i Brussel før. Dermed faller det dem lett å advare mot «energinasjonalisme». Idioter har en tendens til å falle for nasjonalismen, nemlig.

Gullfiskhukommelse

Ettersom Norge, per definisjon, består av et flertall idioter, kan det faktisk lønne seg å satse på at de ikke husker, eller bryr seg om, hva et parti har sagt og gjort tidligere. Slik kan for eksempel lederen i Partiet for Folk Flest få klippekort i mediene for å rase mot konsekvensene av en politikk hun selv har vært med på å vedta.

Det kan til og med fungere å sitte i regjering og tilsynelatende ha glemt hva man lovet i valgkampen for noen måneder siden. Er man finansminister, så er man finansminister.

Idioter med bredbånd

«Vi som krever billigere strøm» er en sånn gruppe på Facebook. Den har i skrivende stund 509.000 medlemmer. Noen av dem skriver temmelig teite greier, så som at «alle politikere er korrupte og bør stilles for riksrett». Noen oppfordrer til vold og andre lovbrudd. Noen mangler elementær folkeskikk. Noen av dem aner tydeligvis ikke hvordan strøm produseres.

De som har besøkt «Nok er Nok»-aksjonen mot bompenger eller en av de mange hysteriske anti-innvandringsgruppene vil kjenne igjen tonen.

Men de fleste er bare forbanna. Med god grunn.

Tilliten forvitrer

Og det er nå jeg føler behov for å bli alvorlig. For et folkelig – og etter min mening høyst berettiget – opprør mot strømprisene kan lett utvikle seg til noe mer bekymringsfullt. Tilliten mellom «folk flest» og dem som lager politikken kan forvitre.

Klimakrisen har naturlig nok ført til en del radikal og hastverkspreget politikk. Men det går ikke an å tre ned over hodene på folk en politikk de ikke skjønner poenget med og som har en syltynn begrunnelse. Derfor ligger ansvaret for denne tillitskrisen først og fremst i Stortinget.

For akkurat nå er det idiotene som peker på keiseren og påpeker hans mangelfulle bekledning.

