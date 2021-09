Kina forbyr pinglete menn på tv

GJESTEKOMMENTAR: Feminine menn, altfor underholdende programmer og «abnorm estetikk» skal viskes vekk fra kinesisk populærkultur.

Rapperen Zhou Yan og den slags umandige artister vil kinesiske myndigheter ikke lenger ha på tv. Hvis ungdommen bruker tid på å beundre en popstjerne eller skuespiller, bruker de mindre tid på å bli «gode kommunister».

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I begynnelsen av september laget kinesiske myndigheter nye regler for hva som kan vises på fjernsyn og film. «Fjernsyn og tv-institusjoner må ikke sende programmer som utvikler idoler eller varietéprogrammer eller realityprogrammer som viser kjendisbarn», erklærte de.

Kringkastere fikk også klar beskjed om å fjerne «abnorm estetikk», som «pinglete menn» og vulgære innflytelser.

Fra nå av skal de pene mennene av skjermen, og kommunistkorrekte maskuline menn skal inn.

Men hvorfor? Hva vil kinesiske myndigheter oppnå?

En vekstbransje

Kinesisk populærkultur har hatt en enorm vekst, og anslagene for i år er at underholdnings- og medieindustrien vil dra inn rundt 358,6 milliarder dollar. Problemet er at Kommunistpartiet ikke er enige i folks smak. Folket vil ha jenter og gutter som synger, vakre skuespillere i romantiske dramaer og en dæsj mote og glamour. Partiet mener dette undergraver den revolusjonære kulturen.

Kina har alltid hatt et anstrengt forhold til populærkulturen. Men i en del år har landet nærmet seg naboene Sør-Korea og Japan i kulturelle uttrykk. De har fått en rekke store pop- og rap-stjerner med stylet hår, sminke og dyre designerantrekk. Talentshow har blitt en kjempepopulær sjanger, og tv-dramaproduksjonen blomstrer.

Les også Audhild Skoglund: «Koreansk populærkultur mot pandemi-depresjon»

Den kanadisk-kinesiske rapperen Kris Wu på scenen i Shanghai i 2017. Etter å ha blitt anklaget for voldtekt, har han mistet både følgere og en rekke sponsoravtaler, blant annet med Porsche og Louis Vuitton.

Dårlige verdier

Ifølge myndighetene får ikke folket de rette verdiene av dette. Og nylig har det dukket opp flere skandaler knyttet til kulturkjendiser. Det har gitt myndighetene noe konkret å peke på for å vise hvor galt det kan gå når moralløse mennesker blir gjenstand for beundring.

En slik sak var da rapperen Kris Wu ble arrestert for voldtekt i august, like før Kina innførte de nye reglene. I Wus sak ser det ut til at beskyldningene mot ham er reelle. Men saken ble også en brekkstang til å gjøre noe med en bransje det regjerende kommunistpartiet lenge har sett seg lei på.

Les også Audhild Skoglund: «Influensere skandalisert som overgripere»

Ingen flere talentshow

Et av grepene er altså å forby talentkonkurranser på tv. Programkonseptene stammer ofte fra Japan eller Sør-Korea, men har med kinesiske deltakere. Både gutter og jenter styles og sminkes, synger og danser. I det mest populære programmet, «Produce 101», danner vinnerne en popgruppe som blir gitt management og platekontrakt.

Men nå ser det altså ut til å være slutt på den slags. Og hva skal man så vise isteden? Også her har Kinas kringkastingsråd vært «behjelpelig», ved å produsere en liste over gode programmer som har blitt sendt i år. Der finner vi blant annet to dokumentarer om den store leder Xi Jinping, samt en dokumentar som avslører hvor useriøs BBC er.

Ukeblader og kjendiser, fysj og fy!

Kulturrevolusjon

Også fanklubber er i søkelyset til myndighetene, og det er ventet at det kommer flere reguleringer. Så langt har en rekke fankontoer blitt fjernet fra nettet.

Og med en pågående utrenskning av feminint utseende menn søker Kina å endre fokuset til befolkningen. Mindre tant og fjas, mer kommunisme og prising av den store leder.

Bak det hele lurer en ny kulturrevolusjon.

Reelle bekymringer

Den kinesiske kampen mot kultursektoren kan synes absurd. Men bak ligger både interne maktkamper, en bekymring for retningen til landet og reelle problemer med sektoren. Kinesiske myndigheter har latt mye passere, ofte fordi noen oppover i systemet har dratt nytte av det: skattesnyteri, hvitvasking av penger og stjerner som langt fra opptrer på sitt beste.

Når man nå skal rydde opp, synes det å bomme fullstendig på målet å forby populære tv-programmer eller skjermtid til menn som ser for «pene» ut. Det viser at kinesiske myndigheter er mindre opptatt av en opprenskning av ukultur og overtramp i kulturbransjen og mer opptatt av å fjerne den ideologiske konkurransen popkulturen bidrar med. Hvis ungdommen bruker tid på å beundre en popstjerne eller skuespiller, bruker de mindre tid på å bli «gode kommunister».

Les også Audhild Skoglund: «Ja til utekkelige damer!»

Gufs fra fortiden

Samtidig er dette et gufs fra gamle dagers utrenskninger, hvor både kulturarbeidere og folk med utdanning skulle dras ned på jorda med hardt fysisk arbeid. Spørsmålet er hva man skal gjøre med disse skummelt pene mennene i pop- og filmbransjen. En rekke stjerner har allerede blitt vasket vekk fra nettet. Skal de måles på hvor feminine eller maskuline de er før de slipper til, eller er dette et grep for å utslette hele populærkulturen i landet?

Og hvor skjør må ikke det kinesiske kommunistpartiets ideologer mene at maskuliniteten er, om man må regulere hvordan menn skal te seg og kle seg for å kunne vises frem på tv?

Dette er kanskje en maktdemonstrasjon fra Beijing, men vel så mye en demonstrasjon av et forgubbet regime som prøver å tvinge igjennom idealer som store deler av befolkningen har forkastet som antikverte.