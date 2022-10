Har Ap sjanse i lokalvalet?

GJESTEKOMMENTAR: Dei lokale parti-effektane i Sandnes og Stavanger gir ein peikepinn på vinnarsjansane.

I Stavanger ligg ordførar Kari Nessa Nordtun og Ap betre an enn vanleg. I Sandnes tar Arne Espedal over for Stanley Wirak som Aps ordførarkandidat. Kva gjør Frp og Pål Morten Borgli da – vender tilbake i høyrefolden?

Svein Erik Tuastad Statsvitar og dr. polit., Universitetet i Stavanger

Aftenbladet presenterte førre månad nye meiningsmålingar, eitt år før det på ny er lokalval. Der gjekk Arbeidarpartiet klart tilbake og Høgre klart fram i Stavanger og Sandnes. I Sandnes er oppslutnaden om Høgre om lag dobla sidan sist lokalval.

Meiningsmålingar rommar ofte meir enn det iaugefallande ved første blikket på dei. Eit interessant mønster kjem fram om vi studerer lokale effektar i Sandnes og Stavanger over tid, og korrigerer for nasjonale trendar. For posisjonspartia i Stavanger er det først og fremst den uvanleg lite populære regjeringa som svekkjer vinnarsjansane, men det kan snu. I Sandnes er det andre bollar.

Nasjonale trendar påverkar

Mange veljarar får med seg kva som skjer nasjonalt i politikken, men er mindre orienterte om det som hender i lokalpolitikken. Veljarundersøkingane har vist at medan to av tre veljarar på mindre stader meiner lokale saker er viktige i lokalvala, opplever berre éin av tre i større byar det slik. Utanom lokale saker spelar generell tillit til parti inn, også i lokalval. Dermed påverkar rikspolitikken lokale partival også. Nasjonale trendar, i tillegg til historie og næringsstruktur, må difor med i biletet for å slå fast kor vidt eit parti i ein kommune gjer det godt på meiningsmålingar.

Utviklinga over tid

Korleis ser det då ut for Arbeidarpartiet i Stavanger mot denne bakgrunnen? Svaret er at Stavanger Ap kjem svært godt ut. I Stavanger ligg Arbeidarpartiet vanlegvis langt under landssnittet til partiet i lokalval. Frå 1983 til 2015 låg Stavanger Ap i snitt mellom 6 og 7 prosentpoeng under det Arbeidarpartiet fekk i landssnitt i lokalval.

Men så skjedde det noko. Ved det førre lokalvalet i Stavanger, i 2019, var Arbeidarpartiet for første gong på 60 år større i Stavanger enn partiet er i landssnitt. Målinga i Aftenbladet i september i år syner at også no er Stavanger Ap klart sterkare enn Arbeidarpartiet sitt landssnitt (basert på snittet av septembermålingar, 2022). Det same gjeld om vi samanliknar med fylkestrenden.

For Høgre er utviklinga motsett. Høgre er framleis sterkare i Stavanger enn kva partiet er i landssnitt. Men sidan 1980-talet og til i dag har Høgre gått frå jamt å vere over 6 prosentpoeng sterkare i Stavanger enn i landssnitt, til å berre vere eit par prosentpoeng sterkare.

I Sandnes pleidde Arbeidarpartiet jamt å vere 10 prosentpoeng svakare enn landssnittet. Med Stanley Wirak snudde det. For første gong sidan 1955 gjekk Ap i Sandnes i 2015 i pluss ovanfor Ap nasjonalt, og så i 2019 også. No gir Stanley Wirak seg, alliansane kan kome i spel og effekten ta slutt.

Høgre i Sandnes er tilbake der dei skal vere, så å seie. Partiet pleidde å vere eit par prosentpoeng sterkare i Sandnes enn kva som var landssnittet til Høgre, med unntak av i Wirak-perioden. No er dette på ny situasjonen, syner målinga i Aftenbladet.

For Sandnes Frp vil det

å velje bort eit Høgre som

vert klart mest populært,

no kunne vere meir

risikofylt enn før.

Skifte i Sandnes?

I Sandnes vil valdramaet i 2023 vere vel så mykje knytt til allianseforhandlingar som eksakt veljaroppslutnad. Det uvanlege Ap- og Frp-tospannet som fører an i Sandnes-alliansen, kan ha hatt mykje å gjere med den personlege autoriteten til ordførar Stanley Wirak og Pål Morten Borgli (Frp). Den har vore sterk nok til å skape ro i eigne leirar. No er det heile meir ope når Wirak gir seg, samstundes som Høgre er tilbake i godt slag i byen.

Val handlar om å gjennomføre politikk. Dagens Ap–Frp-allianse går på tvers av politiske tyngdelover. I målingar som viser kva for sympatiar kvart parti sine veljarar har for andre parti, kjem det fram at Ap er minst populært blant Frp-veljarane.

For Sandnes Frp vil det å velje bort eit Høgre som vert klart mest populært, no kunne vere meir risikofylt enn før. Rett nok vart ikkje Frp «straffa» under Wirak–Borgli-samarbeidet. Men jo lenger tid det går frå brotet mellom Høgre og Frp i 2011, jo større vert forklaringsproblemet om Høgre og Frp ikkje finn saman att. Veljarane kan kome til å gje Frp ein korreks for ikkje å levere høgrepolitikk. Det kan då bli opna rom for konkurrentar til høgre for Frp.

Spenning i Stavanger

Før neste val tyder målingane på at Stavanger Ap, i motsetnad til det vanlege, kan rekne med å vere minst like store i Stavanger som nasjonalt. Ein ny periode for Kari Nessa Nordtun er mot denne bakgrunnen avhengig av at Støre-regjeringa snart begynner å levere. Så langt ser det mørkt ut. Arbeidarpartiet nasjonalt ligg for tida 5 prosentpoeng under partiets svakaste val, i 2019. Det kan fort gå litt opp att.

Er det ein ordførareffekt i Stavanger? Saker har langt meir å seie enn personar i norske val, og i større byar er det meir slik samanlikna, med i mindre kommunar, som stats­vitar­kollega Hilmar Rommetvedt har vist.

Men tillit til einskildpolitikarar har trass alt noko å seie også. Kari Nessa Nordtun er ein populær ordførar, viser ordførarmålinga i Aftenbladet. Ho har blitt ei politisk stjerne, og det er med på å tilføre Stavanger-valet spenning.