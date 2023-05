Umulighets­rommet i saken om gratis kollektiv­trafikk

GJESTEKOMMENTAR: Flertalls­partiene i Stavangers for­slag om gratis kollektiv­transport for alle i kommunen burde være en nyhet som viste politikkens mulig­heter. I stedet brukes det til å åpne det politiske umulighets­rommet.

Det finnes helt sikkert andre måter å bruke fellesskapets midler på enn på gratis kollektivtransport – i høstens valg kan folk i Stavanger si sitt.

Aslak Sira Myhre Skribent

I mange år har det vært et stort problem at velgerne i liten grad ser forskjell på de politiske alternativene de velger mellom. Ikke bare i Norge, men i hele den vestlige verden oppgir særlig de som velger å ikke stemme, at de manglende konsekvensene av deres valg, det at det tilsynelatende ikke betyr noe hva de stemmer på, som den viktigste grunnen til at de ikke deltar. Sjøl i det ekstremt polariserte politiske klimaet som har vokst fram i USA de siste årene, opplever en stor del av befolkninga at valget mellom demokrater eller republikanere har lite eller ingenting å si for framtida deres.

Denne opplevelsen har ofte blitt forsterket av de valgene politikere har tatt når de har kommet i posisjon. Valgkampløfter om gull og grønne skoger blir til grå grusveier når budsjetter fra stat, fylke og kommuner skal legges fram, og alt som syntes lett å gjennomføre fra opposisjon, blir vanskelig på grensa til umulig i posisjon.

Hindringer

Noen ganger er det den internasjonale økonomien, renta eller manglende politisk flertall som hindrer gjennomføringa, men stadig oftere er det noe annet; en lov, forordning, et direktiv eller en instruks som står i veien. EU, EØS og EU-domstolens uendelighetskvern av direktiver og konkurranseregler er det vanligste hinderet, men den som følger den politiske debatten tett, vil stadig oftere høre henvisninger til manglende etterlevelse av «utredningsinstruksen», feil saksgang eller manglende vurdering av alle tenkelige og utenkelige konsekvenser som årsak til at nettopp denne saken ikke kan gjennomføres.

Slike motforestillingene blir i offentligheten rutinemessig framført av politikere som er uenige og vil stoppe eller trenere en sak, men ofte kommer motstanden med vel så stort engasjement fra ulike deler av byråkratiet, enten det er på nasjonalt eller lokalt nivå. Noe av dette siver ut i offentligheten, men mesteparten av motstanden mot politisk endring fra forvaltningen blir lagt fram i lukket møter og saksbehandling. På en måte er det forståelig, for kommuneadministrasjonen, forvaltningen og byråkratiet har nettopp som oppgave å sikre at lover, regler og rutiner blir fulgt, og de (egentlig vi, i jobben min er jeg en del av denne forvaltninga) har ansvaret for tusenvis av arbeidstagere som har krav på forutsigbarhet og påvirkning i arbeidslivet.

Samtidig er det noe som er helt skeivt og skakt når et politisk flertall blir fortalt av forvaltningen at politikken deres ikke kan gjennomføres fordi den bryter med forvaltningsprinsippene. Forvaltningens viktigste oppgave er jo å forvalte politiske vedtak, ikke bestride dem. Kommunestyrer, fylkesting og Stortinget skal være de suverene organene som legger premissene for alt som gjøres. Det er herfra både lover, regler, budsjetter og ikke minst folkets mandat kommer fra. Hvis det politiske handlingsrommet blir så begrenset at politikere med solid flertall bak seg i de folkevalgte organene opplever det som et umulighetsrom, er vi i ferd med å få utvikle et dysfunksjonelt demokrati.

Dette er et av de virkelig store dilemmaene som møter enhver politiker i det hen går fra å vinne en valgkamp til å skulle forvalte valgseieren sin. Og det er en av det moderne demokratiets viktigste utfordringer.

En gave til politikken

På denne bakgrunnen er det sammensatte politiske flertallet som har styrt Stavanger kommune de siste fire årene, en gave til politikken. Og forslaget om gratis kollektivtransport burde vært tatt imot med åpne armer, både av politiske motstandere og tilhengere. I motsetning til mange andre steder og i mange andre sammenhenger, så synes politikken i Stavanger. I løpet av fire år har flertallet blant annet innført gratis SFO i første klasse, de har satt i gang prøveprosjekter med gratis skolemat, de har satt av penger til tannhelse og de har nå altså vedtatt at byens innbyggere skal ha gratis kollektivtransport. Dette er tiltak som betyr noe for folk.

Det rød-grønne flertallet i Stavanger klarer det som moderpartiene har slitt med i regjeringssamarbeid, å skape politiske fellesskapsløsninger som det er åpenbart for alle at skiller seg fra høyresidas prioriteringer.

Så er det opp til velgerne

Men, poenget er ikke bare at jeg syns gratis kollektivtransport er lurt. Poenget er at dette er slik politikk burde være. Om tre måneder er det valg. Ordfører Kari Nessa Nordtun har i løpet av fire år gitt befolkningen noe å velge i. Det finnes helt sikkert gode argumenter mot at bussen fra Ullandhaug til sentrum i Stavanger skal være gratis for de som har bostedsadresse på Tasta, men ikke de som kommer fra Randaberg. Det finnes andre måter å bruke fellesskapets midler på. Og i september kan folk i Stavanger velge sjøl hva de syns er best. Dessverre er det politiske ordskiftet allerede i ferd med å ødelegge denne muligheten til å ta politikken tilbake.

Tjuefire timer etter at forslaget blei lansert, er det ikke innholdet i politikken, men saksgangen som diskuteres. Hva vil rådmannen gjøre, hva vil kollektivselskapet Kolumbus si, hva sier utredningsinstruksen og er dette egentlig lov? Men dette er debatter som bare åpner det politiske umulighetsrommet, og det sender potensielle nye velgere rett tilbake til sofaen.