Energieffektivisering nå!

GJESTEKOMMENTAR: Energi­effektivisering er veien å gå, i stedet for haste­utbyg­ging av vind­kraft.

Ved smartere energibruk kan vi lenge beholde kraftoverskuddet på 10–15 TWh av en produksjon på 150 TWh i et normalår.

Jørg Arne Jørgensen Universitetslektor og religionshistoriker

Vi ser for tiden en dynamikk mange har advart mot: Utenlandskablene ga høyere priser, og for å demme opp ropes det på utbygging av mer naturødeleggende vindkraft. Helst med hastebehandling av konsesjoner, om REpower EU-planen blir iverksatt. Men hvor klokt er dette?

Vindkraft er risikabelt, ifølge NVE

Det blir stadig tydeligere at vindkraft er en uregulerbar og usikker kraftkilde. Selv om Norge de siste ti årene har økt installert effekt i strømnettet med nesten 25 prosent, stort sett vindkraft, står man likevel i fare for å mangle kraft når vi trenger den som mest. Dette slår NVE fast i rapporten «Norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030», som kom i vår.

Ifølge NVE er mengden vindkraft problemet. Når strømforbruket er høyest, på kalde vinterdager, er det som regel høytrykk og vindstille, og vindkraftproduksjonen går ned mot null. Vi kan heller ikke stole på import via utenlandskablene, fordi samme værsystem ofte vil prege hele Nord-Europa, som vil få kraftunderskudd samtidig.

I en informativ artikkel i Nettavisen 12. oktober sammenligner energijournalist Magnus Blaker dette med at vindkraftutbyggingen har gitt Norge større «bensintank» til å holde tritt med forbruket gjennom året. Men fremdeles mangler motoren hestekrefter (effekt) til å ta i når det virkelig gjelder i motbakkene – på de kaldeste dagene. Og dette er ikke et framtidsscenario. En kald morgen i februar 2021 var det så vidt vi klarte å holde tritt med forbruket. Og siden et elsystemet hvert sekund må være i perfekt balanse, risikerer man at det kollapser hvis forbruket går over det man klarer å produsere. Det kan være svært alvorlig, husk bare blackouten i Texas i 2021.

Dette problemet kan simpelthen ikke løses med mer vindkraft. Om vi så bygger ut hundre tusen vindmøller, gir de fremdeles ikke effekt når det er vindstille. Hvorfor regjeringen likevel satser på det, på tross av NVEs advarsler, er en stor gåte. Det er som om den ene hånden ikke vet hva den andre gjør.

Det er ingen tvil om at det vi trenger er mer regulerbar kraft. Men ytterligere vannkraftutbygging er kontroversielt i et land hvor nesten to tre­deler av vassdragene er berørt. Det er da vi må spørre oss: Hvorfor snakker vi ikke mer om energieffektivisering? Det er ikke lenge siden alle var enige om at det er det grønneste energitiltaket, og det er helt sentralt i EUs energi- og klimapolitikk.

Både kutte klimautslipp, bevare

urørt natur og ha rimelige strømpriser?

Da er det bare ett svar:

Energieffektivisering.

Ikke stearinlys og ulltepper

Vi snakker ikke om å fryse i kalde stuer med ulltepper og stearinlys. Det handler om effektivisering og sparing i industriell skala. Kapittel 2 i rapporten «Kan vi få overskudd av kraft i 2050 uten ny vindkraft?», laget av over tyve fagfolk på oppdrag fra Motvind, lanserer en rekke forslag til energieffektivisering og ny produksjon med minst mulig konsekvenser for natur og miljø. Man kan alltids diskutere tallene, men at det er svært mye å hente, er hevet over tvil.

Sintef anslår at hele 40 TWh kan spares innen 2040 ved mer energieffektive hus og industribygg (bedre isolering og vinduer, varmepumper osv.). Smartere energibruk i industriproduksjonen kan gi en gevinst på opp mot 7 TWh innen 2040, ifølge Sintef. Mer energieffektive motorer og styringssystem i ventilasjon, kombinert med andre driftstider og luftmengder, nattsenking av temperatur, samt mer effektiv bruk av spillvarme fra industri og næringsliv, er mulig. Effektstyring, det vil si utkobling av utstyr, varmt­vanns­beredere, ventilasjon etc. når det er stor belastning på nettet, gir innsparing fordi nettet ikke må bygges så mye ut.

Dessuten må vi selvsagt skrote strømslukende symboltiltak som elektrifisering av sokkelen. Og sist, men ikke minst, mer fornuftig energibruk i det daglige. Strøm­pris­krisen har i det minste hatt den sideeffekten at mange har blitt mer bevisste på strømforbruket.

Ny kraft med små inngrep

Oppgradering av vannkraft, med utviding av rørgater og større turbiner, kan gi minst 5–10 TWh med små naturinngrep. Det er også en del å hente innen solkraft. Om man installerer det på tak på hus og næringsbygg, går det lite utover naturen. Problemet er at det krever mye balansekraft fordi solproduksjonen er nesten motsatt av behovet. Når vi trenger mye kraft, om vinteren og morgen og kveld, er det knapt noen produksjon. Motsatt stor produksjon midt på dagen og om sommeren, når behovet er lite.

Ved fra norsk skog er en god og klimanøytral kilde til oppvarming, spesielt i grisgrendte strøk hvor par­tikkel­for­urens­ing er et mindre problem. Bio­gass fra organisk avfall har også et relativt høyt potensial, som Avfall Norge anslår til 10 TWh i 2030.

Dessuten vil våtere klima (mer produksjon) og varmere vintre (mindre forbruk) kunne gi en gevinst på 4–8 TWh mot 2040. NVEs langsiktige markedsanalyse fra 2021 ser heller ikke for seg energimangel fram mot 2040. Vi må ikke glemme at vi tross alt har et betydelig overskudd på 10–15 TWh av en årlig produksjon på 150 TWh i et normalår. Dette kan vi beholde lenge ved smartere energibruk.

Lunds trilemma

NVE-direktør Kjetil Lund har gitt oss et trilemma: De fleste ønsker (1) å kutte utslipp av klimagasser, (2) slippe kraftverk i urørt natur og (3) rimelige strømpriser. Vi kan få to av disse ønskene oppfylt, men ikke alle tre, sier han. Og isolert sett lyder det overbevisende.

Men da har man glemt at energieffektivisering gir stor effekt på alle tre samtidig.