GJESTEKOMMENTAR: Fra Tix til Demi Lovato og Justin Bieber – hva handler stjernenes betroelser om personlige problemer om?

Justin Bieber, norske Tix og Demi Lovato betror seg i full offentlighet om sine problemer, som er ekte og alvorlige nok. Slik åpenhet har mer enn én virkning. Foto: AP/NTB

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Nylig slapp Tix videoen til årets norske bidrag til Eurovision, «Fallen Angel». I den får vi se en filmatisert gjenfortelling av Tix’ egne erfaringer som mobbeoffer på grunn av Tourettes syndrom. Og hvordan han tar på seg det berømte pannebåndet og det karakteristiske blingete kostymet som symboliserer scenefiguren Tix.

Nettopp den personlige fortellingen om tunge tider har vært en viktig del av forvandlingen av Tix fra rølpemusiker til folkekjær artist. Og det har fungert. I Eurovision-forumer på nettet trekkes nettopp den personlige historien hans ofte frem av tilhengerne som forklaring på hvorfor de heier på ham.

Å nå følelsene

Kjendisen som snakker ut om personlige problemer og tunge tider, er en velkjent sjanger både i Norge og internasjonalt. Ofte er åpenheten godt timet med en forestående lansering.

Som Aftenbladets kulturjournalist Jan Zahl påpekte i en kommentarartikkel i mars en gang, er det ikke artistenes feil at mediene krever tårevåte betroelser for å vie oppmerksomhet til musikken deres. I den nye medievirkeligheten er det dette som selger og kvalifiserer som kulturjournalistikk. Det må være en menneskelig vinkel, og den må treffe oss midt i følelsesnerven.

Artister som lykkes med å nå frem til oss på dette personlige nivået, er godt posisjonert for en vellykket karriere.

Betroelsesdronningen

En av de artistene som har flettet personlige betroelser og musikklanseringer sterkest sammen, er amerikanske Demi Lovato. Tidligere i år kom hun med en dokumentar på YouTube, medprodusert av Scooter Braun, manageren hennes.

I serien, med tittelen «Dancing with the Devil», er hovedfokuset Lovatos overdose på en cocktail av narkotiske stoffer i 2018.

Dokumentaren ledsaget en ny plateutgivelse med samme navn, som fikk terningkast 3 av Aftenbladets anmelder. I videoen til tittelsporet kunne vi se en filmatisk gjengivelse av den samme overdosehendelsen, med Lovato koblet opp til diverse drypp i en sykehusseng.

Oppskriften er til forveksling lik Tix’: Åpenhet om tunge tider i intervjuer, en låt med en video som filmatiserer den samme tunge tiden. Og musikk vi kan kjøpe, laste ned eller strømme.

Ros for åpenhet

Lovato, som slo igjennom som barnestjerne i Disney-universet, har ofte blitt rost for åpenheten rundt rusproblemer og personlige kriser. Faktisk har hun figurert i flere dokumentarer opp gjennom årene med fokus på «den tunge tida». I tillegg til rusproblemer har hun snakket om seksuelle overgrep og utfordringene med å vokse opp i rampelyset.

Som leder over til en annen rød tråd som i mange kjendisbetroelser: Det er hardt å være kjendis. Og især å ha søkelyset på seg fra ung alder.

Biebers mange kamper

En som har opplevd en ekstremversjon av dette, er Justin Bieber, som slo igjennom som alle småjenters drøm allerede som 14-åring. I 2020 kom Biebers YouTube-dokumentar hvor han snakket ut om angst, rusmisbruk og livet i rampelyset. Vi fikk også følge innspillingen av den kommende plateutgivelsen og Biebers behandlingsregime for den omstridte lidelsen kronisk borreliose. Et helt kobbel av behandlere for ulike problemer dukker opp, og vi får bivåne at popstjernen legges i et oksygentelt han har stående i platestudioet og hjemme for å behandle angst.

Interessant nok har Bieber og Lovato samme management, som stiller empatisk opp for sine stjerner i seriene de selv har bidratt til å produsere.

Ekte nok

Å påpeke at følelser, også tunge og alvorlige følelser, kan være en viktig ingrediens i en markedsføringskampanje, er ikke å underkjenne ektheten i de opplevelsene det fortelles om. Mobbing, angst, rusavhengighet osv. er alvorlige erfaringer, og musikere har alltid trukket av egne opplevelser i å skape musikk. Å ha opplevd noe tungt gjør også at man har noe å skape musikk av. Og det er rimelig at lyttere lar seg rive med av at vellykkede mennesker har sitt å slite med, de også.

Samtidig har kjendisene muligheten til å pakke inn disse opplevelsene på en nøye redigert måte og for et svært publikum. Det er en stilisert betroelse av nøye utvalgte deler av historien vi får.

Egen viktighet

Dokumentarene om Lovato og Bieber avslører imidlertid noe annet interessant enn det de egentlig er der for å fortelle om: Begge er omgitt av et omfattende nettverk av medhjelpere, partnere og venner som behandler dem kritikkløst som genier. Som roser dem for absolutt alt de sier og gjør, oppfyller ethvert ønske og duller og diller med dem.

Og med det vokser kjendisenes selvforståelse av hvor viktige de er – og hvor viktig betroelsene deres er. Både Tix, Bieber og Lovato håper at deres fortellinger kan hjelpe andre som sliter. Og kanskje har de rett i at de gjør det.

Faren er allikevel at det hele bare ender i mer ukritisk persondyrkelse og ikke nødvendigvis så mye ny innsikt i allmennmenneskelige problemer. Og at kritikk av det produktet kjendisene faktisk selger, blir vanskeligere. For hvem vil vel være slem med noen vi vet har hatt det skikkelig vondt?