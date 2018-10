Journalist Jamal Khashoggi er bare det siste offeret i en rekke slike drap. Og den saudiarabiske kronprinsen Mohammad bin Salman, som antas å selv ha vært direkte involvert i å gi ordren, har plukket opp strategier fra andre diktatorer. Mønsteret er klart: Man sender ut en drapsordre, som effektueres av landets egne agenter. Deretter benekter man og iverksetter desinformasjonsstrategier og lanserer «alternative» teorier om hva som har skjedd.

Samtidig sender man et sterkt signal til potensielle opponenter mot regimet: Enhver som trosser Den Store Leder, kan være sikker på én ting – at vedkommende ikke kan føle seg trygg noen steder.

Innsideren som ble kritiker

Jamal Khashoggi var journalist og tidligere redaktør som helt fra barnsben av hadde befunnet seg nær maktens indre i Saudi-Arabia. Han hadde både jobbet for regimet og etter hvert blitt kritisk til det, og særlig til den nåværende kronprinsen.

I 2017 flyttet han til USA og begynte å jobbe for Washington Post. Der skrev han kommentarsaker om den arabiske verdenen og kritiserte især hjemlandet Saudi-Arabia.

2. oktober ble Khashoggi sist observert da han gikk inn på det saudiske konsulatet i Tyrkia for å ordne papirene han trengte for å gifte seg med sin tyrkiske forlovede.

Nå vet vi at Khashoggi ble drept og antakelig partert på konsulatet.

Eskalering

Det har aldri manglet på menneskerettighetsbrudd i Saudi-Arabia. Allikevel har dagens despot gått lenger enn forgjengerne i å rydde unna all opposisjon. I fjor ble flere hundre forretningsmenn og medlemmer av kongefamilien holdt som gisler på et hotell og formuene deres beslaglagt. Noen skal også ha «forsvunnet», andre skal ha blitt torturert.

Drapet på Khashoggi er allikevel spesielt, ettersom det ble foretatt i et annet land. Det synes å være en eskalering av en utrenskning av fiender kronprinsen startet innenfor landets grenser for å konsolidere makten.

Kims utrenskninger

Men den saudiske kronprinsen er langt fra alene om å drepe egne lands borgere som har søkt tilflukt i utlandet. For å konsolidere makten sin i Nord-Korea fikk Kim Jong-un først onkelen sin drept, og deretter den eldre halvbroren, Kim Jong-nam, som ble henrettet i et angrep med nervegift på flyplassen i Kuala Lumpur i fjor. Kim Jong-nam hadde kommet med kritiske ytringer mot sin yngre bror, diktatoren, men kan i like stor grad ha blitt ryddet av veien fordi eksistensen av en eldre bror kunne true posisjonen hans som rettmessig arving til Kim-dynastiet.

Russlands drap i Storbritannia

Toby Melville, AP/NTB Scanpix

Russland har på sin side tatt ut flere interne fiender på britisk jord. I 2006 ble Alexandr Litvinenko forgiftet av polonium på en restaurant i London. Litvinenko hadde jobbet for KGB før han ble en kritiker av byrået. Det førte til at han rømte landet samme år som den tidligere KGB-sjefen Vladimir Putin overtok presidentembetet, i 1999. Litvinenko ble innvilget asyl i Storbritannia, hvor han fortsatte å kritisere Russland.

Det har vært snakk om en rekke mystiske dødsfall blant eksilrussere i London. Men ikke før i år dukket det opp en ny sak som britene definitivt tilskriver russiske myndigheter – giftangrepet med den russiskproduserte nervegiften novitsjok mot Sergej Skripal og datteren hans, Julia, i Salisbury i mars. Skripal er en tidligere russisk etterretningsagent som etter hvert ble rekruttert som dobbeltagent av britene. I 2010 var han del av en spionutveksling mellom britiske og russiske myndigheter, og han har siden det levd i Storbritannia. Både Skripol og datteren overlevde angrepet.

Indre fiender

Mange land henretter individer de anser som fiender på fremmed jord. Men det er en forskjell på for eksempel amerikanernes drap på Osama bin Laden og andre islamistiske krigere og diktatorer som forfølger og henretter egne borgere de oppfatter som forrædere.

Drapene på Litvinenko, Khashoggi og Kim er drap på indre fiender. Den største trusselen disse utgjorde var mot regimenes enhet, hvor alt som utfordrer den diktatoriske makten oppfattes som et utilgivelig svik. Kim var en trussel bare ved å eksistere. Litvinenko og Skripal var overløpere som gjorde felles sak med fienden, og Khashoggi var mannen som hadde vært nær knyttet til de indre politiske sirklene, før han snudde om og kritiserte den samme makten.

Å drepe dem sender et sterkt signal til alle som potensielt vil ønske å gå imot hjemlandets myndigheter, om at det vil gå dem ille.

Regimets fangarmer

Regimekritikk av diktaturer er en spesielt farlig øvelse for dem som hjemlandet oppfatter som «sine egne». Dels kan de sitte på informasjon som rammer hardere. Men mest av alt er det den indre justisen som strekker fangarmene utover. Budskapet er at alle kan nås overalt. Du slipper ikke unna noen steder.

Det er en skummel utvikling og viser en ekspanseiv vilje til å utbre makt uten noe slags hensyn til andre lands suverenitet. Det kan vi ikke kan la spille seg ut.