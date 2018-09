I 1996 var vi fire venninner som tok bussen til Ruten i Sandnes for å gå på kino og sjå «Romeo + Julie». Vi hadde sett Leonardo DiCaprio i «What’s Eating Gilbert Grape» og Claire Danes i dramaserien «Angela». Vi var 15 år, og vi visste at denne filmen − denne filmen! − var til oss.

Scenografi frå Byttebuå

Rogaland Teater blinkar i desse dagar med «Romeo og Julie» på si tittelkrone ved den automobilske innseilingå til Stavanger. Påtroppande teatersjef Glenn André Kaada opnar haustsesongen med ein av William Shakespeare sine mest kjende tragediar. Ville han flytte dramaet frå Verona til Stavanger? Ville han legge rådande styrande familiar i regionen inn i det eldgamle dramaet? Det skulle bli spennande å sjå.

Stig Håvard Dirdal/Rogaland Teater

Kaada har med seg scenograf Svenn Haraldsson som også hadde scenografi på den nydelege «Kaos er nabo med Gud», som eg såg på Nationaltheatret i fjor.

Pressebileta frå «Romeo og Julie» viser skodespelarar som vassar rundt mellom avfallssekker i joggebukse og singlet. Kjenneteiknet på Svenn Haraldssons scenografi er at det liknar boda frå helvete. Byttebuå på Forus er ingenting i forhold. Her er ikkje vakre kjolar og nydelege tablå, men ting som ingen vil ha lenger. Kanskje det også skal vise ei stemning i stykket. At teatret er ein lagringsplass for det vi ikkje treng lenger, og at folka på scenen er biletet på folk som ingen treng. Dei er berre lagra der for å kunne klare seg sjølve. Er forteljinga flytta frå rådande makter til det nedre sjiktet av befolkninga?

Stig Håvard Dirdal/Rogaland Teater

Om å setje opp klassikarar

Teatra set opp dei gamle klassikarane sesong etter sesong. Teaterfolket, meg inkludert, er forelska i dei gamle forteljingane, dei vil fortelje dei om igjen, vil sjå dei om igjen fordi det finst forteljingar som er udødelege, og som kvar trupp vil fortelje opp att på sin måte, lage sin versjon. På den måten gir klassikaren tydelege rammer for ei ny framsyning. I staden for å teikne heile biletet, er biletet teikna på førehand, og den nye versjonen blir fargelagt med dei fargane ein sjølv likar best, som å printe ut fargeleggingsark frå internett til ungen. Kva vil du ha? Pokémon? Barbie? Ninjago? Kva skal vi setje opp? «Peer Gynt»? «Hair»? «Hamlet»?

Om personleg utvikling

Den kjende teatermakaren Erwin Piscator skriv i 1929:

«Min tidsregning begynder den 4. august 1914. Fra da av steg barometeret. 13 millioner døde. 11 millioner krøblinge. 6 milliarder projektiler. 50 milliarder kubikmeter gas. Hvad er ”personlig udvikling”? Ingen udvikler sig ”personligt”. Det er altså noget andet, der udvikler folk. Krigen rejste sig foran de tyveårige. Skæbne. Den gjorde alle andre læremestere overflødige.»

Allereie i 1929 blir det altså snakka om personleg utvikling. Mange av oss er opptekne av det. For å ha eit bra liv. For å ha det bra med oss sjølve. Å utvikle oss sjølve i staden for samfunnet. Å utvikle sinnet, ikkje strukturane vi lever under. Er vår tids fokus på personleg utvikling ei rein sovepute for den framtidspessimismen som gjennomsyrer alle samfunnslag i befolkninga? Piscator var mest oppteken av teateret som ein stad for å ta opp sosio-politiske problemstillingar. Verda brenn. Kva anna skal vi snakke om?

Om sosialt ansvar

Ifølge den store teaterteoretikaren Bentley er tragedien definert som: «Å identifisere seg med skyld, å være behersket av skyldfølelser er det samme som å ha utpekt, hvem synderen er: det er en selv.» Altså at publikum skal sitje igjen med ei kjensle av personleg skuld. Eg er usikker på kor mykje dette gjeld for «Romeo og Julie», her er det vel alle rundt som kjenner på skuld, som vil ta på seg ansvaret for tragedien, for dei som døyr er ungdommar, dei kan ikkje for det som har skjedd. Dei blei berre forelska. Og det er uskuldig i seg sjølv. Sånn sett er «Romeo og Julie» eit stykke om å ta sosialt ansvar.

Dramatisk region

Vi lever i ein sterkt i ein region med mykje drama. Folk som gjer opprør mot ei usosial bompenge-ordning. Jordbruk i klima-krise. Oljenæringa som er så viktig og så paradoksal og sårbar for endringar. Milliardærar i rettstvistar for å tilkjempe seg kostbare eigedommar. ONS er sin heilt eigen teaterfestival i seg sjølv. La oss håpe at også Rogaland Teater kan ta inn det dramaet vi lever med og i kvar dag.

Kjærleik og død

Tilbake til Ruten ein haustkveld i 1996. Filmen var fantastisk og gav oss meir enn vi kunne drøyme om. Vi fekk den obligatoriske kjærleiksforteljinga. Men vi fekk også stor filmkunst frå Baz Luhrmann med på kjøpet.

Vi mista nesten bussen heim til Ålgård fordi vi var heilt sønderknuste over den tragiske slutten. Den hadde gjort så stort inntrykk. Vi sa lite på bussen heimover. Lite visste vi då om våre framtidige forelskingar. Lite visste vi då om jordas framtidige krigar. Vi blei bergtekne av Leonardo DiCaprio og Claire Danes, for dei var like unge som oss, og dei var i eit teatralsk miljø som var ekte, eventyrleg og dødeleg.