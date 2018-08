Dilemmaet Norge

– Kan vi bare peise på?

Spørsmålet kom fra Siri Lill Mannes, som ledet debatten mellom norgessjef i Equinor Arne Sigve Nylund, Ragni Rørtveit, ung Equinor-ingeniør, leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg og stortingspolitikerne Hege Haukeland Liadal (Ap) og Stefan Heggelund (H) på Arendalsuka tirsdag.

Hvordan kan vi produsere nok energi og samtidig kutte utslipp, var tema. Det var Equinor som hadde invitert, Nylund understreket at oljeselskapet alltid er åpne for innspill.

Kanskje ikke det fra Lundberg om å stoppe leting etter olje og gass, men kanskje noen av de andre innspillene.

Fyr på Twitter

Denne uken tok det fyr på Twitter, etter at sjeføkonom Eirik Wærness roste Aftenbladet for å slippe til klimarealist Geir Aaslid, til tross for min oppfordring om å slutte å diskutere med dem og i stedet finne løsninger.

Wenche Skorge, Equinors tidligere informasjonsdirektør og nå blant annet styreleder i Naturvernforbundet, mente Twitter-meldingen var «skandaløs når han viser til en gruppe som driver med desinformasjon».

Wærness selv skrev i en senere melding at det han mente med meldingen var «å understreke behovet for en åpen debatt om viktige tema og nødvendige tiltak».

Han viser til Equinors rapport Energy Perspectives, som han selv er ansvarlig for. Den siste rapporten tegner et dystert bilde av muligheten for å nå togradersmålet fra Parisavtalen.

Løsninger

En åpen debatt er viktig. Men det er ikke debatten om klimaendringer er menneskeskapte eller ikke vi nødvendigvis skal bruke tiden på. Det er så og si alle klimaforskere i verden enige om at de er. Flere og flere investorer trekker pengene sine bort fra investeringer i kull, olje og gass, og investeringer i fornybar energi øker.

Da er det løsninger vi må snakke om.

Under debatten på tirsdag, erkjente Arne Sigve Nylund at den varme sommeren har vært en påminnelse om at dette er noe vi må ta på alvor.

Equinor har både skiftet navn og har siden investert mer i både sol- og vindenergi.

Da er det nemlig det vi må snakke om. Hva er de beste løsningene for et land som står i spagaten mellom store oljeinntekter og klimakutt?

For selv om Equinor har som mål å satse mer på fornybar, er de som oljeselskap bekymret for at det etter 2022 ikke er noen nye store prosjekter på norsk sokkel. Lundberg mener at vi må slutte å lete etter mer olje og gass.

Energifattige

Mens Nylund mener at det er olje og gass fra Norge som skal være med å få energi til de i verden som mangler den, mener Lundberg at det er sol og vind som er løsningen.

Nylund mener løsningen er å fortsette med norsk olje og gass, fordi den er mer klimavennlig enn olje og gass fra andre land. Lundberg refererer til en rapport fra SSB, som viser at dersom vi slutter å produsere olje og gass, vil dette faktisk føre til kutt i de globale CO2-utslippene.

Debatten har vi hatt før, men det var kanskje i fjor, da regnet silte ned. Nå har vi hatt en sommer som har fått mange til å tenke annerledes.

Det er svært usikkert hva som kommer til å skje i framtidens energimarkeder. Hvor fort det kommer til å endre seg, er det ingen som vet.

Mer fornybar

I en studie fra The Oxford Institute for energy research, har forskerne Bassam Fattouh, Rahmatallah Poudineh og Rob West, sett på hva oljeselskaper og land som er avhengige av oljeindustrien kan gjøre når energimarkedene endrer seg.

De understreker at det som er mest usikkert er hvor fort endringene vil skje og hvilken teknologi som kommer til å vinne.

Studien, som ble publisert i mai, anbefaler oljeselskaper å begynne å investere i fornybar energi. Det er risikabelt å bare fortsette med olje og gass, men det er også risikabelt å investere altfor mye i fornybar energi, er konklusjonen.

En annen risikofaktor for oljeselskapene er at etterspørselen etter olje og gass vil falle naturlig, dersom nye løsninger og innovasjon fører til at nye produkter erstatter de gamle.

Lofoten-nei

Mye tyder på at det er dette som kan bli en av de store sakene som kommer til å prege den politiske debatten og valgkamper de kommende årene.

Det har allerede begynt, med signaler fra Arbeiderpartiet om at de kan komme til å snu i åpning for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Partiet gikk til valg på å konsekvensutrede petroleumsaktivitet i deler Nordland 6, innføre noen petroleumsfrie soner og ikke gjøre noe i denne stortingsperioden med Nordland 7 og Troms 2.

Dette Ap-kompromisset kan nå være i ferd med å smuldre opp.

Risiko

For Norge som land kan risikoen være stor dersom vi ikke gjøre de rette tingene. Derfor har regjeringen satt ned et klimarisikoutvalg. Ifølge Heggelund kommer de med sin rapport om ikke lang tid.

Kanskje noen av svarene vil komme der.

Det er dette vi bør diskutere, ikke hvorvidt klimaendringer er menneskeskapte eller ikke.

Det nytter ikke å tro at verden vil forbli sånn som den er i dag. Vi kan ikke bare peise på som før. Men vi må finne ut hvordan vi kan bevare jobber og samtidig være med på de endringene som skjer i verden.

Da er det bra at Equinor inviterer ulike stemmer til dialog, slik at det kan komme løsninger. Før tiden renner ut.