Kommentar: Industriområdet kunne vært et perfekt prosjekt, det ble et mareritt

Kommentar: Flere tusen innbyggere i Sandnes, Time og Klepp kommuner har fått en farligere hverdag uten mulighet til å påvirke. I beste fall må de vente til 2023/24 før freden for alvor kan senke seg.

Det vil bli bedre når den lille stubben med den mektige, nye broen over Godsterminalen fra Vagle til fylkesvei 44 på Skjæveland blir åpnet over sommeren, men den viktigste delen, forlengelsen av tarmen fra Skjæveland til Vagle, tverrforbindelsen fra Foss-Eikeland til Bråstein/Osli og E39, er fortsatt ikke planlagt.

120 vogntog dundrer inn og ut av Rema 1000s mektige distribusjonsanlegg på Vagle hver eneste dag.

Postens distribusjonssentral sender større og mindre biler tur retur over 500 ganger daglig.

All tungtrafikk blir sluset gjennom Orstad/Kverneland der veiforholdene med få unntak ikke er i nærheten av den standarden og sikkerheten som slik trafikk krever.

Utfordringen er veien som aldri kom

Tverrforbindelsen mellom Foss-Eikeland og Osli/Bråstein, forbindelsen mellom fylkesvei 505 og E 39, har faktisk vært påtenkt i 35 år.

Her har definitivt vært tiår og tid nok til å ordne opp.

Sandnes kommune inkluderte veien i overordnet plan som den gangen ble kalt generalplanen allerede i 1984.

Tverrforbindelsen var sentral da Godsterminalen på Ganddal ble planlagt i 1995 og 1996.

Den var like viktig da regionalplanen ble vedtatt i 2001 blant annet med Godsterminalen og industriområdet på Vagle.

Godsterminalen ble åpnet 2. januar 2008. For 11 år siden.

Viktor Klippen

Bybåndet sør og nye lovnader

For under enn ti år siden startet Sandnes, Klepp og Time kommuner sammen med fylkeskommunen og vegvesenet planlegging av det såkalte «Bybåndet sør», et samarbeid planlagt med 15.000 nye innbyggere og 9000 nye arbeidsplasser på strekningen fra Ganddal, via Orstad til Kverneland.

Igjen var tverrforbindelsen en viktig del av planene, blant annet forbundet med omkjøringsvei rundt Kverneland via Kalberg.

Utbyggingen kom i gang på Orstad i 2014.

Sandnes kommune på sin side garanterte at det ikke skulle rulle et eneste vogntog fra Vagle før veiforbindelsene var på plass.

Planpolitikere sto frem og uttalte så seint som i 2011 at veien skulle påbegynnes året etter og være kjørbare i 2014. Så nevnte noen 2016.

Føler seg ført bak lyset

Rema 1000 bygget og fikk dispensasjon for transporet, Sandnes sluset vogntogene via fylkesvei 505 gjennom Klepp. Posten utsatte bygging, men kunne ikke vente og vente og er i gang.

Norsk Scania, Ørland Transport og Interstil er blant flere som har etablert seg nord og sør for Figgjoelva på Foss-Eikeland.

Da bedriftene klaget og følte seg lurt allerede i 2016, skuldet ansvarlige i Sandnes kommune på Statens vegvesen.

Sannheten er at politikerne i alle kommunene må ta sin del av ansvar sammen med Statens vegvesen, for her har det vært masse vingling og ren beslutningsvegring i forhold til trasévalg nord eller sør for Figgjoelva.

Pål Christensen

Krangelen nord eller sør er avgjort

Sandnes ønsker i utgangspunktet veien lagt nord for elva, Time og Klepp peker på alternativ sør, men så seint som for ti år siden foreslo også politikere i Time at veien skulle utsettes for å få vegevesenet til å utrede alternativ nord.

Det skal egentlig ikke stå på pengene. For tverrforbindelsen Foss-Eikeland til E39 på Bråstein, 800 millioner kroner, ble tatt inn ved hjelp av bompenger i allerede i den såkalte Jærenpakke 1.

Er det noen grunn til å tro på prosjektet nå? Kanskje.

Bilistene har betalt inn 800 millioner

Ordførerne i Klepp og Time, Ane Mari Braut Nese, H, og Reinert Kverneland, H, har stilt ufravikelige krav om overføring av 800 millioner kroner og garantier for ferdig vei sør for Figgjoelva for å anbefale en egen bompengepakke for Klepp og Time de kommende årene.

De har fått ja og amen fra fylkeskommunen ved fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal for et nødvendig samarbeid med den mye omtalte Bypakke Nord-Jæren.

En grei garanti, men her er så mange usikre og ustyrlige faktorer, at det er vanskelig å være sikker før gravemaskinene er i gang.

Bare så det er nevnt: Da Statens vegvesen skulle spare penger på firefelts vei fra Sandnes/Hove til Ålgård, ble krysset som skal kople på tverrfobindelsen på Bråstein/Osli, kuttet ut.