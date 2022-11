Utan vern

KOMMENTAR: Kor små bitar kan du knusa eit anna menneskes liv i, og kalla det likebehandling?

«Nora» vil få vita om det er sant at alt er hennar eigen feil. Eller om andre har svikta. Sist veke gjekk saka hennar i Gulating lagmannsrett.

«Nora» vann saka si i tingretten. Ho kravde erstatning frå Stavanger kommune for ein øydelagd oppvekst, for at barnevernet ikkje tidleg nok tok henne bort frå heimen. Ho blei tilkjent 1,7 millionar kroner. Sjølv blei ho så dårleg at ho ikkje klarte følgja heile rettssaka, og ho blei lagt inn på sjukehuset nokre dagar etterpå. Kommunen anka saka. Nora måtte tola ein runde til, nå i lagmannsretten, i sist veke.

Vi er vel 13 personar og ein hund i rommet, stort sett. Det er tre lagdommarar, det er Nora, advokaten hennar, ein lege med terapihund som skal ta vare på henne. Så er vi to frå Aftenbladet. Dei siste fem – 5 – er der etter Stavanger kommunes ønske. Kommunen har leigd inn ekstern advokat til å køyra ankesaka, sjølv om dei har fleire tilsette advokatar i kommunen. Til behandlinga i tingretten bad dei om at det skulle bli oppnemnd ein sakkunnig – i denne saka ein psykiater. Han er der nå også. I tillegg er det ein psykiater til, også han etter ønske frå Stavanger kommune, som partssakkunnig. Og til slutt er det to representantar frå kommunen som følgjer saka.

Ei livredd jente

Nora er vaksen nå, ho er skjør, ho er alvorleg psykisk sjuk. Dei som vitnar, som anten har hatt henne i behandling eller blitt kjende med henne på annan måte, fortel alle om ei livredd, forskremt jente. Reddare enn nokon dei har sett. Ho har redde auge, men humor, ho er svært intelligent. Og svært redd for å fortelja om oppveksten sin, svært redd for å bli innlagt, redd for behandling, redd for barnevernet.

Då ho var tenåring, la barnevernet henne inn på skjerma, vaksen avdeling på Dale, ei avdeling med svært urolege pasientar. Ho blei lagt i belte 11 gonger dei 12 første dagane. Den neste månaden 14 gonger. Ho var einaste mindreårige der.

Også på psykiatrisk avdeling på sjukehuset har ho blitt dopa ned og hatt seng der belta låg klare. Det fortel den tidlegare læraren hennar i retten. Ho fortel også kor vanskeleg det var for unge, vaksne Nora å fortelja om korleis ho hadde hatt det i oppveksten, så vanskeleg at kvar gong ho prøvde, enda det med at ho blei innlagt. Som ho var veldig redd for å bli.

Nora meiner det var for seint.

At ho mista oppveksten sin.

«Tiden leger alle sår, det er i korte trekk hovedregelen», sa kommunens advokat Terje Marthinsen i si innleiing til lagmannsretten, etter å ha smelt handflata i bordet for å illustrera kva eit traume er.

Ubeskytta

Vi får vita at Nora som lita har vore vitne til vald heime, utan at nokon kunne beskytta henne, eller trøysta henne. Vi veit at barnevernet blei varsla om at straumen skulle stengjast, at det kom over 50 varsel om utkasting av familien. At mor lét barna vera aleine i fleire dagar, at dei ikkje hadde mat, at «Nora» prøvde å passa på den yngre broren sin, at dei på eit tidspunkt budde i eit kondemnert hus, og at då kommunen blei klar over det, nekta dei å betala husleige for det. Men dei sjekka ikkje korleis det gjekk med dei som budde der. Ingen snakka med «Nora». Sjukehuset varsla, skulane reagerte. Barnevernet gjekk inn med tiltak, dei tok over omsorga, tilbakeførte den, tok over og tilbakeførte. Mange gonger. Før dei til slutt overtok.

Nora meiner det var for seint. At ho mista oppveksten sin. Ho vil få vita om det er sant at alt dette er hennar eigen feil, slik ho har trudd. Eller om nokon andre svikta. Ho vil bli høyrd.

Diskutert

Ho blir alt anna enn det, av kommunens folk i retten. Dag to av tre, der partssakkunnig psykiater skal leggja fram sine funn, går det timar i retten utan at nokon av dei ser i hennar retning. Sjølv om det er hennar liv, sinn og sjukdom dei snakkar om. Partssakkunnig har aldri møtt Nora, han har berre lese papira. Dei er det over 600 sider av. Han stiller seg tvilande til om den vanskelege oppveksten har hatt avgjerande betydning for kor sjuk Nora har blitt, og om det ville blitt annleis viss barnevernet hadde gripe inn før.

Dei diskuterer nyansar av diagnosar, dei to psykiatrane og kommunens advokat. Kan dei psykiske symptoma Nora viste som lita eigentleg ha vore utslag av ein sjukdom i utvikling, som var uavhengig av påkjenningane? Kan redselen hennar for kontakt med andre menneske vera medfødd, heller enn påført av alvorlege traume i oppveksten?

Dei tre synest oppslukte av kvarandres og eigen autoritet om kva som kan skje eit menneskesinn, og om kva dei meiner jussen krev av dokumentasjon på detaljnivå. Kommunens innleigde advokat kallar det å vera oppteken av kva som er rett og gale, og kva som sikrar likebehandling i rettssystemet.

Slik kommunen ser det

Sett frå Stavanger kommune si side, gjennom Nora si sak, må du ikkje som vaksen ha blitt for sjuk dersom du vil søkja kommunen om erstatning for nettopp dét. Ikkje så sjuk at sjukdommen din kan overskygga kva kommunens innleigde folk kan klara å dissekera seg fram til i sinnet ditt. Det bør ikkje vera vanskeleg for deg å finna ut kva helsestasjon eller fastlege du kanskje var hos som veldig lita, kommunen vil be om å bli frifunnen av mangelen på den dokumentasjonen aleine. Og du bør ikkje ha blitt så redd av kva du har opplevd som barn at du ikkje klarer å fortelja om det. Du bør heller ikkje ha blitt så redd for behandlinga du blei utsett for, med dop og beltelegging, at du ikkje vil ta imot meir behandling.

For det blir for vanskeleg for kommunen å få delt opp livet og sinnet ditt i små nok bitar då. Noko dei meiner må til for at dei skal kunna skilja rett frå gale.

Dom er venta i midten av desember. Om Nora skulle få medhald i at ho har blitt svikta, at alt dette ikkje er hennar feil, vil Stavanger kommune då anka igjen, til Høgsterett? Og vil dei igjen meina at det er likebehandling dette står om?