Skjermtid, skjermtid, skjermtid

KOMMENTAR: Hvem skal bestemme skjermtiden til ungene dine? Du? Skolen? Erna Solberg?

Denne gjengen vokser opp i et samfunn der skjermene er over alt. Hvem skal bestemme hvordan disse skal brukes?

Leif Tore Lindø Kommentator

Kommentar

I et par timer var det virkelig interessant å følge debatten på Høyres storsamling på Jessheim, austlandets smykke, der sneen lavet ned i sølepyttene rundt et flyplasshotell fullt av wraps og bekymrede Høyre-folk.

De første timene, og store deler av dagen før, handlet om omsorg. Delegat etter delegat gikk på talerstolen, foldet hendene og ba sine partikolleger verne om dem som trenger det aller mest. De svakeste blant oss, nemlig næringslivet. Høyre har alltid hatt en rørende omsorg for næringslivet, enten det er folk som er så rike at de ser seg nødt til å flytte til Sveits, eller gründere som ikke lenger har gratis saltvann til oppdrettslaksen – havets pølse blant uvenner. Høyre vil ha muligheter for alle, og litt ekstra muligheter for næringslivet.

Tiltakene fra regjeringen, som denne lakseskatten, er så elendige at det har ført til en rekke anekdotiske nestenulykker i næringslivet, skal vi tro talerlisten på landsmøtet. Høyre vil ikke ha lakseskatt. De vil heller ha en mulig lakseskatt utformet av Høyre. Da vet både vi og oppdrettsnæringen hva Høyre er mot. På sikt kan vi kanskje få vite hva Høyre er for også. Time will tell.

Så til skjermtiden, for her ble det fyr i teltet. Digitalbekymra Høyre-folk, særlig fra Frogner og de sentrale komiteer, vil gjøre noe med skjermbruken og de digitale distraksjonene. Og hvem vil ikke det. Hvem har ikke blitt uvenner med kånå og unger over skjermtid, legg vekk mobilen, du e jo heilt avhengige av Snæp og Tikktakk og Linkin og di!

Jeg kjenner ingen – ingen – som ikke er opptatt av dette.

Ekstrem forandring

Skjermbruk nærmer seg et eksistensielt spørsmål. I snitt sjekker vi mobilen over 150 ganger om dagen. Noen (av oss) mye oftere. Smarttelefonene, nettet og sosiale medier har radikalt forandret måten vi lever på, og det har skjedd ekstremt fort. Dommedagsprofetier har lite for seg. Likevel er det noe her som lugger.

Når vi bruker 7-8-9-10 timer på en skjerm hver eneste dag, er det god grunn til å bli Frogner-Høyre-bekymret, særlig for ungene. Når de som lager telefonene, appene og algoritmene selv sender ungene sine på skjermfrie skoler, bør alle varsellampene lyse, ikke sant?

Sentrale Høyre-folk ville at partiet skulle komme med en uttalelse, en slags frijazz over setningen «Høyre vil skjerme barna for digitaliseringens skyggesider». Og igjen, hvem vil ikke det? Blant forslagene var mobilforbud i hele skoletiden på grunnskolen, mobilforbud i undervisningstiden på videregående og høyere aldersgrense i sosiale medier. Spørsmålet er hvem som skal ta ansvaret for dette. Skal Stortinget regulere vår skjermtid? Hva med kommunestyret? Rektor? Eller er dette et foreldreansvar?

Så nå ska me forby internett, klukket en hoderister fra Haugesund.

Den foreslåtte uttalelsen handlet i hovedsak om skolen. Mobilfri skole, forbud mot telefoner, for å skjerme unger mot mobbing, utestengelse og distraksjoner når de skal lære. Etter lang diskusjon og litt lobbyløping i gangene ble hele uttalelsen stemplet som «dårlig Høyre-politikk» og skrotet. Dette skjedde mens fulldigitale Høyre-folk i alle fasonger kappløp for å ta bilder av seg og Delegat nummer 1 (Erna), seg og gjestetaler Olaug Bollestad og seg og Høyre-effekter, alt for å få en tommel opp på livsfarlige sosiale medier.

Stort og smått

I bunn her ligger et helt grunnleggende ideologisk spørsmål: Hvor langt inn i livene våre skal politikken og politikerne strekke tentaklene sine? Høyres grunnsyn er at folk må ordne mest mulig selv. Få frihet, ta ansvar. Forbud, for eksempel mot mobiltelefoner på skolen, skal sitte langt inne. Du skal bestemme skjermtiden hjemme, rektor skal bestemme på skolen, og da var vel det ordnet?

Nei, så enkelt er det ikke. Digitaliseringen, algoritmene, aldersgrensene, påvirkningen på fysisk og psykisk helse, avhengigheten, tidsbruken, alle mulighetene og økonomien som omgir dette MÅ være ting som ligger langt framme i en politisk hjerne.

På verdensbasis er nå flertallet av næringslivets giganter teknologiselskaper. Bekymrede Høyre-folk kan jo begynne der, og kanskje ikke la dem peise på helt som de vil. Internasjonale giganter som Facebook og Google som ikke akkurat kommer løpende til fellesskapet for å be om å få betale skatt. Men strømmen vår vil de gjerne ha til å lagre data, for eksempel i Norge. De vil lagre mest mulig informasjon om deg. Tiktok og andre selskaper seiler i sine frekkeste øyeblikk under ytringsfrihetsflagg når alle vet at de har ett mål og én metode: Få folk avhengige, og tjene mest mulig penger, ikke helt ulikt narkobransjen.

Så har vi levende reklameplakater – influensere – som bryter markedsføringsloven og lover 12-åringene lykke og kjærleik hvis de bare trener nok, selvbruner og flytter fett fra rumpeballene til leppene.

Avtale?

Å, jo da. Her er det mer enn nok å ta tak i for både Bekymrings-Høyre, Vanlig-Høyre og resten av politikerne. Så må nok rektorene, foreldrene og alle vi andre brette opp ermene og ta mer ansvar selv.

Den tanken du og jeg har om å kutte ned til et fornuftig digitalt nivå, skulle vi gjort alvor av den? Vi kan jo gjøre en avtale med politikerne. Vi gjør det lille vi kan, så får de ta seg av de store tingene. Skatt, regulering og lovverk.

Er ikke det en ganske god avtale?