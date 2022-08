Winter is coming

KOMMENTAR: Ikke engang verdens rikeste mann kan endre det faktum at det er olje og gass vi lever av her på berget. Og nå er vinteren i anmarsj.

Elon Musk tok ONS med storm, og minnet om at fossil energi og atomkraft fortsatt har en plass i energimiksen, både akkurat nå og på litt lengre sikt. Til venstre for Musk sitter Helima Croft fra banken RBC og Fadah Alajlan fra det saudiarabiske selskapet Kapsarc.

Harald Birkevold Kommentator

Da Elon Musk steg ut av sin Tesla Model Y utenfor Clarion-hotellet på ONS, stanset han og svarte på noen spørsmål fra pressen. Men et innleid ompa-orkester lyktes i alle fall delvis i å overdøve ham. Etterpå kom både kronprins Haakon og statsminister Støre, men de måtte finne seg i å spille en slags andrefiolin. For framtiden hadde kommet til Stavanger.

Hadde noen sagt, la oss si for 10–15 år siden, at oljemessa i Stavanger skulle rammes av oljeskam, ville nok de fleste ha ristet på hodet. For kanskje var Oslo og omegn allerede i 2012 rammet av ideologiske villfarelser, men i Stavanger har vi jo alltid visst det: Uten inntektene fra olje og gass ville dette landet vært i økonomisk kjempetrøbbel.

Energikrisen

Massive investeringer i fornybar vil endre bildet. Men pengene, de tjener selskapene som utvinner olje og naturgass. Fatih Birol, sjef i Det internasjonale energibyrået IEA, som så seint som i fjor ba om en umiddelbar stopp i investeringer i fossil energi, sier nå at de norske bidragene av fossil energi er gull verdt.

ONS går av stabelen midt i en europeisk energikrise. Ja, selv i USA hvor privatbilen er en slags religion, har pumpeprisene nådd nye høyder. Norsk naturgass er nå et av verdens mest lettsolgte produkter. Og olje- og gassprodusentene håver inn milliarder i fortjeneste.

Putin og oss

En viktigste enkeltpersonen i dette bildet har aldri vært på ONS, og han vil aldri komme dit heller. Russlands president Vladimir Putin bruker energi som et våpen, noe Birol og IEA allerede for flere år siden advarte europeiske land om at kunne skje. Europeiske politikere har vært utilgivelig naive, både da de gjorde seg avhengige av den russiske diktatoren og da de la ned og avviklet kraftverk som kunne og burde ha blitt beholdt som reserver.

For AS Norge er Putins krig paradoksalt nok god butikk. Staten, som i Norge er en betydelig aktør på alle sider av bordet, opplever bonanza-tilstander. Som største eier i Equinor, som eier av Petoro og Statens direkte eierandeler og som søkkrik statskasse.

Realpolitikk

Balansekunsten til det offentlige og private Norge er altså å snakke masse om klima og grønn teknologi og kommende generasjoner, samtidig som man sørger for å produsere det remmer og tøy kan holde av fossil energi. Dobbeltmoral? Nei. Kall det heller realpolitikk, fordi energien verden trenger akkurat nå ikke kan leveres fornybart.

Dessuten: Verden kjøper jo ikke norsk olje og gass fordi den er forelsket i forbrenningsmotorer. Den kjøper olje og gass fordi den trenger energi. Mye energi. Og det finnes ikke maken til effektiv energibærer. En liter bensin har et energiinnhold du skal ha et temmelig voksent batteri for å etterlikne. Derfor utgjør batteriene rundt en tredjedel av vekten til en elbil.

Fossil-Elon

La gå at det er dumt å bruke norsk naturgass som balansekraft, siden det finnes mange måter å utnytte energien i gass mer effektivt, men når så mange europeiske land har stilt seg slik at det er tilfeldige elektroner fra sol og vind som skal drive nettet når sola skinner og vinden blåser, oppstår det slike situasjoner. Et strømnett trenger en kraftig, stabil motor i bånn. På sikt kan det bli batterier, men i dag betyr det fossil eller atomkraft.

Elon Musk ankom Sola med privatflyet sitt mandag morgen. Det flyet går ikke på Tesla-batterier, i tilfelle noen trodde det. Tekno-kongens frenetiske reisevirksomhet i lufta er 100 prosent fossil.

Og Musks rykte som «norgesvenn» er selvsagt ikke noe annet enn at Tesla-sjefen er overlykkelig over de ekstreme fordelene Stortinget har gitt kjøperne av elbiler, fordeler som innebærer at alle som betaler skatt i Norge subsidierer luksusbilene fra Tesla og andre produsenter.

Verden er fossil

I et europeisk perspektiv er elbiler fortsatt nesten irrelevante. 94 prosent av transportbehovet i EU er basert på fossil energi. Tysk industri, den industrielle motoren i Europa, er for alle praktiske formål totalt avhengig av naturgass. Kina, som produserer mesteparten av verdens elbiler, solcellepaneler og mye annet som forbindes med Det grønne skiftet, importerer samtidig 11 millioner fat olje. Daglig.

Trust, altså tillit, er hovedtema for denne utgaven av ONS: Vi skal altså stole på noen? Stole på hva? At oljeselskapene har en plan for å redde kloden? Det er nok mer realistisk å håpe at de har en plan for å redde seg selv. Altså at de planlegger for en framtid med mer fornybar energi.

Gass mot Putin

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyi, som ble introdusert for ONS av statsminister Støre med et løfte om to milliarder kroner i støtte til gassforsyninger, minnet om hvordan Russland nå brenner enorme mengder naturgass like ved den finske grensen. Dette er gass Europa normalt ville brukt, eller lagret før vintersesongen.

Støre har rett i at Putin har stor skyld i de ekstreme prisene vi ser på naturgass nå. Men hvis det europeiske energimarkedet ikke hadde lagt sin skjebne i hans hender, ville han hatt langt mindre mulighet til å bruke gass som våpen.

Vinteren er på vei, både bokstavelig og billedlig. Energi kommer til å forbli steindyrt i lang tid. Optimistene tror at dette vil sette fart i omstillingen. La oss håpe de har rett. I mellomtiden kan vi heie på oljearbeiderne. Uten dem ville det vært fullstendig krise.