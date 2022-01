Den tynne linja

KOMMENTAR: Vurderingen av terroristens mentale tilstand viser hvor vanskelig det fortsatt er å fastslå om han er tilregnelig.

Harald Birkevold Kommentator

Psykiater Randi Rosenqvist er trolig den personen som kjenner massedrapsmannen Anders Behring Breivik best, i den grad uttrykket «kjenner» gir noen mening i hans tilfelle.

Hun har vært i jevnlig profesjonell kontakt med ham siden han ble arrestert 22. juli 2011, og la i retten onsdag fram sin faglige vurdering. Hun er ikke i tvil om at han fortsatt må holdes fengslet, under strenge sikkerhetstiltak.

Denne konklusjonen er naturligvis ventet. Det er vel ingen som tror at Breivik vil kunne løslates i overskuelig framtid. Grunnen til at saken i det hele tatt er oppe til vurdering, er at det er en rettighet alle forvaringsdømte har å få sin sak prøvet etter at de har vært fengslet i 10 år.

Et farlig sinn

Men Rosenqvists gjennomgang er likevel interessant av en annen grunn. Som mange vil huske, konkluderte den første sakkyndige rapporten om Breiviks psykiske tilstand med at han var psykotisk da han utførte angrepet den 22. juli, og at han derfor ikke kunne straffes.

Denne rapporten ble avvist av retten, som oppnevnte to nye sakkyndige. De konkluderte motsatt, altså at Breivik var strafferettslig tilregnelig. Det er en konklusjon Rosenqvist er enig i.

Hennes vurdering av Breivik viser likevel hvor skjønnsmessige slike vurderinger nødvendigvis er. Menneskesinnet er komplisert og ikke enkelt å låse fast innenfor klare, diagnostiske rammer.

Helt uten medfølelse

Selv om Rosenqvist fortsatt mener at Breivik ikke var psykotisk da han begikk handlingene i 2011, og fortsatt ikke er psykotisk nå, forteller hun om en person de aller fleste vil oppfatte som svært psykisk forstyrret.

Han er helt uten empati, altså ute av stand til å leve seg inn i andre menneskers følelser. Han har autistiske trekk, og mangler moralske motforestillinger. Han er fylt av storhetstanker om sin egen betydning.

Ifølge Rosenqvist oppfyller han også mange av de formelle kriteriene for å bli karakterisert som psykopat.

Hun redegjorde for at Breivik i løpet av de ti årene han har sittet inne, ikke har endret seg. Han viser fortsatt ingen tegn til å ha tatt inn over seg den smerten og de lidelsene han har påført andre. Han virker fastlåst i sin tankeverden og i sin oppførsel, og han har ingen interesse av å gjøre endringer.

En krevende fange

Dette er en konklusjon som deles av kriminalomsorgen, som har det daglige ansvaret for Breivik i fengselet, og som tar de løpende beslutningene om hva slags soningsforhold han skal ha.

Anders Behring Breivik er en meget kostbar innsatt. Han har en egen avdeling i fengselet i Skien, med egne ansatte som går i en turnus der de skiftes ut etter et halvt år. Det er psykisk krevende, også for profesjonelle ansatte, å omgås ham over lengre tid. Han har eget trimrom og eget arbeidsrom, men har svært begrenset kontakt med andre enn dem som er ansatt for å passe på ham eller er engasjert av det offentlige på andre måter.

Kan han endres?

Breiviks advokat, Øystein Storrvik, reiser spørsmålet om de særlig strenge tiltakene rundt Breivik gjør det vanskelig for klienten å kunne bli «bedre» i den forstand at han blir mindre farlig. (Den formelle betegnelsen er «progresjon»).

Dette spørsmålet peker på et av de mange paradoksene rundt Breivik. Han er en eksepsjonell forbryter som fortjener en eksepsjonell straff. Samtidig skal han også behandles i tråd med de reglene som gjelder for alle innsatte. Det er et mål å prøve å hjelpe innsatte til å endre seg. Men har Breivik evne til det?

Ettersom loven gir Breivik anledning til å få prøvd saken sin årlig fra nå av, vil soningsforholdene fortsette å være et tema. Når Rosenqvist sier at han er like farlig nå som han var 22. juli 2011, er det selvsagt noe retten og kriminalomsorgen vil legge stor vekt på.