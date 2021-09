Kristenpartiet som vil bli folkeparti igjen

Olaug Bollestad tok valgnederlaget med fatning. Hun skal nå midlertidig lede KrF, men venter med å erklære seg som kandidat til det permanente vervet.

KOMMENTAR: Ledervalget kan være det minste problemet for KrF, men de må finne personen som kan gjøre partiet litt mindre kristelig og litt mer folkelig.

Lars Helle sjefredaktør

Nei, det er ikke noe i veien med troen til Olaug Bollestad eller Dag Inge Ulstein, men det er for øyeblikket mye i veien med folkeligheten til partiet deres.

Olaug Johanna Vervik Bollestad (59) – bokaktuell påvirker under instagramprofilen olaugjohanna, også kjent som «fru Larkins», «Damå med ljåen», «Gule-Olaug» («jeg er verken på rød eller blå side»), tidligere ordfører i Gjesdal og nåværende kvadrupelminister for mat-, landbruk-, barn- og familieområdene – har mange av de riktige egenskapene. Det skader heller ikke at hun er én av tre innvalgte KrF-representanter på Stortinget, men det er uklart hvor stor støtte hun har i partiet.

Sex og Electric City

Hennes nye stortingskollega Dag Inge Ulstein (40) kan også skilte med en utradisjonell bakgrunn, som sexolog og utviklingsminister. Riktignok har andre sexologer pekt på at Ulstein ikke har den kliniske utdannelsen som trengs for å bruke denne tittelen, men han er iallfall utdannet samlivsterapeut og kjent for utsagn som «sex er det beste som finnes». Dessuten har han vært vokalist i elektronikabandet Electric City, som blant annet kan skilte med P3-listing.

Selv om han har vært statsråd i nærmere tre år og tidligere har vært finansbyråd i Bergen, er han ikke like kjent som Bollestad. Målt i antall følgere på Instagram er stillingen 98.200–5488 til Olaug. Under ungdommens klimastreik i 2019 gikk komiker Thomas Teige fra NRK Satiriks på talerstolen foran Stortinget under dekke av å være utviklingsminister Ulstein. Få oppdaget dette den gangen, og det er ikke sikkert at det hadde vært så annerledes i dag.

Mørkemannisme

Bollestad har et bredt, folkelig og sosialt engasjement som strekker seg mye lenger enn til de tradisjonelle KrF-velgerne. Tradisjonelle KrF-velgere er altså godt voksne kvinner i Agder, Rogaland og Vestland.

Hun tilhører denne gruppen selv, og mange vil assosiere henne med det mørke fastland og andre klisjeer. De kan lett konkludere med at hun representerer en slags mørkemannisme. At hun valgte «blå side» i veivalgsdebatten i 2018, forsterker inntrykket. Men det er et inntrykk som først og fremst sitter hos de som uansett aldri ville stemt KrF.

Ulstein representerer Hordaland valgdistrikt og kommer dermed fra den samme type fastland, men har fått profilere seg med klassiske KrF-saker som bistand, klima og internasjonal solidaritet.

På hjemmebane, altså i Rogaland og Hordaland, taler det mot begge at de er utradisjonelt frilynte og pragmatiske, der noen av velgerne er pietistisk dogmatiske. Noen ser likheten med de som styrte KrF i storhetstiden, Valgerd Svarstad Haugland og Kjell Magne Bondevik.

I 1997 trakk disse to 10 prosent mer enn de 3,8 Bollestad, Ulstein og Ropstad trakk forrige mandag. Bondevik, som ble statsminister, feiret med en sigar, mens partileder Haugland medgav at hun ikke sa nei til et glass rødvin.

Når Bollestad får snakke om annet enn herr og fru Larkins, for eksempel om politikk, framstår hun som åpen og klar på at partiet må forandre seg. Bort fra mørkemannstempelet som er kommet snikende tilbake.

Som da hun på TV2 Nyhetskanalens «Norske tilstander» forrige uke understreket at partiet var for flere enn kristne, at hun selv «ikke går i kirken hver dag». For partiet må hente tilbake de som bare går i kirken på julaften, dersom de skal lykkes.

Om abort sa hun at de må erkjenne at de ikke har flertall for sitt standpunkt og at «det viktigste for KrF å sikre at abortloven ikke utvides, og det må kvinner oppleve at vi fortsatt sier». Hun fortalte om sterke opplevelser som sykepleier når hun har latt prinsipper være prinsipper og støttet kvinner som velger å gjøre et abortinngrep.

«Har det vært plass for Olaug Bollestad i KrF, er det jammen plass til alt mulig», sa Bollestad til TV2 og mente at mulighetene hun selv har fått viser partiets takhøyde.

Da Høybråten ble rogalending

Så er det jo sånn at det ikke står i verken Bibelen eller andre bøker at partilederen må sitte på Stortinget. Dagfinn Høybråten var ikke på Stortinget da han overtok i 2004, men Rogaland KrF ryddet plass for ham på toppen av listen sin allerede året etter. Likevel er det nok mer sannsynlig at noen av outsiderne, for eksempel Ida Lindtveit Røse (28), blir valgt til en av nestlederposisjonene.

KrF viste i valgkampen at de fortsatt har en godt rustet organisasjon og oppnådde en ørlite større stemmeandel på valgdagen enn blant forhåndsstemmene. Det betyr at det ikke er bare bare for andre partier, for eksempel partiet Sentrum, å stjele KrFs plass i landskapet.

I en tid der kommentatorer og andre kappes om å legge ned partiet, er det verd å merke seg at KrF har kandidater som ikke rir høyt på moralske hester, men er «vanlige folk» med vanlige interesser, styrker og svakheter.

Og det er iallfall for tidlig å erklære partiet for dødt. I tur og orden har jo ekspertene erklært både sosialdemokratiet, Venstre og Rødt for døde og begravet. Men de kommer jo tilbake.