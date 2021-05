Om en gjeng nakne mann­folk i badstue, kvinners kropps­hår i sosiale medier og sånn

GJESTEKOMMENTAR: Hva er det som får folk til å spre bilder av seg selv med hår under armene, hengepupper, silikonrumper, strekkmerker, tampongtråder, menstruser, operasjonsarr og mager i alle varianter?

For seks år siden var nakne menn i badstuen på Bryne ungdomsskule uønsket i tidene for familiebading. Hvorfor? Foto: Fredrik Refvem

Natasja Askelund Billedkunstner

For noen år siden var det en sak i Time om en gjeng mannfolk som ikke var ønsket i badstuen fordi de var, vel … nakne menn, og vel – nakne menn sammen i badstuen. «Noen» syntes det var ubehagelig å se nakne menn i badstuen. I hvert fall voksne, nakne, «vanlige», eller la oss si det rett ut: ikke så pene, veltrente eller attraktive menn i badstuen. De burde i alle fall bare være få. Ikke mange. Samtidig.

Reaksjon på reaksjon

Denne historien er merkelig. Like merkelig som historiene om damene som får «hatmeldinger» fordi de lar kroppshår gro. Og det er her det begynner å krølle seg (ikke for å være morsom), for er ikke behovet for å ta bilder av håret og legge det ut på sosiale medier like rart som at noen blir opprørt og provosert av det? Hva er det som gjør at folk tar bilder av håret under armene for å vise det fram, liksom?

Men det er ganske mye jeg ikke forstår, som alle dem som protesterer mot kroppspress med å legge ut foto av seg selv mer eller mindre nakne. Disse finnes i uendelige varianter: Det er selvfølgelig Sophie Elise, som poserer med sin modifiserte, slanke og for meg litt rare, men – for veldig mange – perfekte kropp, i kampen mot eget selvhat og for feminisme – og ja, mot palmeolje og sånn, tror jeg. Og så er det sånne som Camilla Lorentzen, som kler av seg og viser sin «uperfekte» tykke kropp for å vise at folk med høy BMI også er pene. Veronica Simoné Fjeld har kastet seg på trenden med å la håret bli naturlig grått for å vise at kvinner med grått hår er sexy, og hun er aktiv i kampen mot reklame for kosmetiske operasjoner og kroppspress på sosiale medier, i debatt og med merch-et «jeg bare henger her».

Instagram, Snapchat og visstnok Tiktok (som jeg ikke er helt oppdatert på) flommer over av trente, utrente, tykke, tynne, opererte, uopererte, hårete og hårløse, halv- og helnakne mennesker i en hellig krig imot og for kroppspress. Midt i denne flommen av mennesker som legger ut foto av håret under armene, hengepupper, silikonrumper, strekkmerker, tampongtråder, menstruser, operasjonsarr og mager i alle varianter, er vanlig nakenhet mer tabu enn noensinne. Unger tør ikke dusje nakne på treningssenter eller i gymmen lenger, og kvinner barberer seg nedentil før de skal på fødestuen.

Det blir snakket om kroppspress, kroppsidealer, skjønnhetsidealer, sex og samtykke til det helt absurde, og VG og Dagbladets nettsider er fulle av videoer om realitykjendiser som har sex på tv. Det er så mye pupper, sprettrumper og sixpacker å se at man snart må ha sett «alt». Samtidig som det foregår en kamp mot silikonpupper og barberhøvler der tydeligvis våpenet er grått hår, valker og strekkmerker.

I feil kropp

Midt i denne tsunamien av menneskelige former foregår det en underlig diskusjon om mennesker som opplever at de «er født i feil kropp». Jeg lurer på om dette henger sammen. Hva er det som gjør at noen opererer silikon i puppene, bruker løsvipper, løshår, og sprøyter greier i rumpa for så å vie livet sitt til å vise det frem? Hvorfor føler andre at det at de ikke vil barbere seg under armene er så viktig informasjon at de ønsker å dele det med hele verden på Instagram? Hva er forskjellen på Sophie Elise og Emma Ellingsen? Er det greit at Emma Ellingsen opererer brystene sine, men ikke at Sophie Elise gjør det? Hvem har egentlig feil kropp?

På NRK Ukeslutt 20. mars var Ingelin Lossius Skeie (Partiet De Kristne) i debatt med lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad (20:40 ut i sendingen). Lossius Skeie hadde tatt barna sine ut av den offentlig skolen i protest mot at de underviste i ideen om at det finnes flere enn to kjønn. Hun mente at det fantes bare kvinne og mann, og hun syntes begrepet om «født i feil kropp» var problematisk. Benestad var så provosert av Lossius Skeie at han ville anmelde henne for diskriminering fordi hun ikke anerkjente pronomenet hen, men var like vel enig i at man ikke var født i «feil kropp», men at hens kropp hadde trengt «justering» for å bli god å bo i.

Hvorfor?

«Helsesista» hadde nylig en Snapchat-story om unge mennesker som sleit med en skoleoppgave som handlet om å regne ut hvor mange kalorier man spiste og forbrant. Storyen var full av ungdom som ikke «tålte» denne skoleoppgaven fordi de ble minnet på sin egen kropp, og fikk problemer med spising og selvbildet.

Her er det kanskje et problem og en sammenheng:

Hvordan kan det ha seg at ungdommer blir skremt av en gjeng halvgamle nakne menn i en badstue i Time? Hvordan kan det provosere noen at kvinner velger å la håret under armene gro? Hvordan kan det ha seg at noen har kropper som trenger justering? Hvorfor er det slik at så mange unge mennesker opplever kroppen som et problem?

Det er jo lurt å lære litt om kalorier, muskler, bevegelse og hjerte. Det er lurt å lære litt om skjønnhetsidealer, historie og kjønnshistorie. Det er lurt å lære litt om feminisme og seksualitet. Det er lurt å prøve å være et åpent inkluderende menneske.

Og så er det lurt å løfte blikket vekk fra navlen.