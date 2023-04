Kan vi ha klimahåp? 2.0

GJESTEKOMMENTAR: For nøyaktig et år siden spurte jeg om det samme i denne avisa. Og selvfølgelig må jeg spørre igjen.

En liten dråpe, eller to, – og så skjer det noe...

Anna Serafima Svendsen Kvam Skribent

I april 2022 la FNs klimapanel fram sin sjette hovedrapport, som slo fast at vi er milevis på etterskudd med klimamålene som må innfris hvis vi skal unngå katastrofale klimaforstyrrelser og menneskelige lidelser i århundret som kommer. Riktignok pekte rapporten på mange virkelig effektive tiltak som kan settes raskt ut i livet for å beholde håpet om å unngå global temperaturstigning på over 1,5 grader.

Da jeg i Aftenbladet i fjor spurte hvorvidt det er berettiga å håpe i møte med en slik beskjed, så var det med utgangspunkt i den milde optimismen som råda i rapportens kjølvann. Men helt siden den første kunnskapen om global oppvarming ble spredt, er det verken innsikt eller visshet om hvilke grep som må tas det virkelig har skorta på. Rapporten fortalte nemlig også at utslippene i verden vokste med over 50 prosent fra 2010 til 2019. Hjernen min slår krøll på seg i møte med de tallene: Hvordan mobilisere håp, når utslippene øker og øker samtidig som kunnskapen om de økologiske krisene bare blir mer solid?

Kunnskap og verdier

Det er fortvilende hvor fremsynt vitenskaps- og økofilosofen Arne Næss var da han i 1998 skrev om naturkrisene i boka «Livsfilosofi». Det som må til, skrev han, er ikke i første rekke å få inn «flere data, for eksempel om en eventuell klimaendring skapt på grunn av menneskelig virksomhet, men å ta mye mer på alvor normen ‘bedre føre var enn etter snar’». Med det mente han nok ikke å underspille verdien av vitenskap. Men Næss ville peke mot det som mer enn tall er kritisk mangelvare i møte med global oppvarming: Verdiprioriteringer som setter oss i stand til å foreta nødvendige samfunnsendringer. Krav om stadig flere bevis kan i beste fall føre til en «uholdbar oppfatning om hva data og teori kan levere oss» og i verste fall gi en unnskyldning for å «utsette våre tiltak».

Mens jeg leser Næss, har det gått nøyaktig ett år siden den sjette hovedrapporten ble lansert. Påsken er på vei, og kalenderen viser 2023. Som i fjor på denne tida er klokka stilt, og de første krokusene titter fram i grøftekanten. Sola har gitt meg årets første fregner, mens nok en klimarapport har høstet hektiske overskrifter. Den oppsummerer kunnskapen som er samla av Klimapanelet de siste seks årene. Budskapet samsvarer dermed ikke overraskende med marsjordren som kom i fjor: Vi har tilgang på billige, effektive klimatiltak, og vi har vissheten om at vi må handle nå.

Forskjellen fra 2022 til 2023 er altså først og fremst dét; nok et år har passert. Dette er igjen mismodig, snarere enn et triumferende «hva var det jeg sa», som salige Næss ville servert, om han fortsatt var blant oss. I møte med den erkjennelsen ble jeg nødt til å kikke på hva jeg faktisk skrev om håp for et år siden. Kan det samme gjelde i dag?

I fjor advarte jeg om at falsk optimisme kan brukes for å nedtone vissheten om at endring må skje, medføre utsettelse av nødvendige grep og dermed gi min og yngre generasjoner mindre håp. Selv blir jeg mer håpefull av å lese ærlige advarsler fra forskerne og aktivistene Greta Thunberg samla i «Klimaboka», enn uttalelser fra politikere som advarer mot å «skremme ungdommen», samtidig som utslippene stiger på tross av makthavernes ambisjoner.

Gjør som jeg gjør

Da jeg jobba på en barneskole for noen år siden, var det første jeg fikk beskjed om fra lederen min at barna ikke gjør som jeg sier, men som jeg gjør. Det er en helt elementær innsikt. Og litt på samme måte vil manglende samsvar mellom hva en politisk leder sier og samtidig gjør, kunne føre til både usikkerhet og ubehag. Slik kommunikasjon kan dessuten legge en kraftfull demper på vår kollektive oppfatning av krisas omfang.

Jeg tror derfor Thunberg er inne på noe vesentlig når hun i «Klimaboka» skriver om hvorfor hun ikke lenger flyr. Det handler nemlig ikke – slik mang en frådende kom­mentar­felt­kriger har hevdet – om at hun mener den enkeltes valg av livsstil kan løse krisa. Ei heller vil hun legge skam på dem som av ulike grunner fortsatt må fly. Nei, hun har tatt sitt valg «for å gi menneskene rundt seg klar beskjed om at vi er i begynnelsen av en krise, og at i en krise endrer man adferd». Det handler om å vise i både ord og handling at systemet vi opererer innenfor per i dag ikke er i stand til å svare politisk og verdimessig på kunnskapen om framtida vi har fått.

Ringer i vann

Slike større eller mindre forsøk på å skape en viss grad av samsvar mellom våre egne handlinger og den krisa vi erkjenner i ord, kan vi være med på å utøve. Ikke fordi det finnes ett svar på hvordan hver og en av bør handle, men fordi vi kanskje kan spre en krokusspire av håp ved å gjøre forandringer. Vi befinner på et tidspunkt i historien hvor vi for lengst har passert korsveiene hvor det var tid og rom til å lete fram til den perfekte balansen mellom personlig og politisk ansvar. Og selv om systemet fortsatt ikke legger til rette for det, kan hver og én av oss likevel hoppe i det, velge noen grep som kan skape samtaler, som igjen kan skape ringer i vann.

Jeg håper på ringer i vann. God påske!