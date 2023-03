Hei! Nokon har lytta! Eit utval har lytta!

KOMMENTAR: Ting må bli betre for dei som står pasientane nærmast, seier sjukehusutvalet. Det er håp for menneska. Det er håp.

Måndag fekk helseminister Ingvild Kjerkol (AP) råd og rapport frå sjukehusutvalet.

Det er til å bli glad av. Vi kan ikkje ha det sånn at folk må springa fortare og fortare i gangane på sjukehuset for å skaffa pengar til nye bygg. Vi kan ikkje ha det sånn at pasientar kjem med ein tenkt prislapp, som slett ikkje treng å stemma med kva sjukehuset syns er viktigast av alt viktig.

Sjukehusutvalet gjer meir enn å nemna dette. Dei vil endra minst to illrøde smertepunkt i sjukehusa: Måten ein finansierer nye bygg på. Og måten ein tenkjer helsepersonell blir motiverte til å jobba effektivt på.

Bygg

Det første først. Som det er nå, må sjukehusa skaffa seg høge overskot, år etter år, for å spara opp eigenkapital nok til å få lån så dei kan byggja nytt sjukehus. Overskot får dei ved å klara å operera litt fleire, bruka færre folk til å ta seg av fleire pasientar, og få mange nok av oss fort ut igjen.

Utvalet føreslår å leggja om.

Ved å gå ned på kravet til eigenkapital, frå 30 til 10 prosent,

ved å gi lågare rente på lånet,

ved å dekka 75 prosent av avskrivinga etterpå.

For at ikkje sjukehuset må tyna så mykje pengar ut av drifta – først for å spara pengar, så for å klara å betala ned. Og drifta? Det er oss. Behandlinga vi får. Om dette er godt nok til at SUS klarer å byggja ferdig, på forsvarleg vis? Det er eg usikker på. Men eg er sikker på at omleggingane krev velvilje frå finansdepartementet.

Stykkpris

Det andre? Dei vil ta vekk innsatsfinansieringa. Stykkprisen. Stempelet du får i panna når du kjem inn. Det er den som gjer at sjukehuset tener pengar på å klara operera meir enn standarden, men taper pengar når koronaen slår inn, intensiven blir full, mannskap må omorganiserast og planlagde operasjonar utsetjast. Sjølv om sjukehuset gjer akkurat det dei er sette til å gjera: Gir nødvendig helsehjelp.

Eller når glattå blir så glatt at ortopedisk får inn mange kompliserte brot samtidig, og lar dei gå føre den planlagde ny-hofte-operasjonen. Det taper dei på. Sjølv om det er riktig.

Innsatsfinansieringa skal fjernast

Sjukehusa får i staden ein sekk med pengar frå staten. Ein ramme. På hundre prosent.

Dei legg ei gulrot heilt på toppen. Først der kan ein tena på ekstra innsats.

Om det ikkje er meir effektivt slik det er nå? Å bli premiert ned til minste pasient? Nei, seier utvalet. Det er det ikkje. Om dei ikkje er redde for at sjukehusa blir mindre effektive nå, viss dei tar bort stykkprisen? Nei, seier Jon Magnussen, som leiar utvalet. Han trur helsefolka, sjukepleiarane, legane, portørane og helsefagarbeidarane jobbar minst like godt når dei får jobba etter det som er oppdraget dei har – gi hjelp.

Og framleis må sjukehusa styra etter den slumpen med pengar dei får over statsbudsjettet kvart år. Dei må prioritera.

Radikalt

Det er radikale forslag. Modige. Og det er rart, for dei er mest av alt fornuftige og rasjonelle, og dei kjem langt på overtid.

Men utvalet er samtidig berre eit av dei mange utvala til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), og dette er berre ein rapport. Den blir sendt ut på høyring, før det blir ei stortingsmelding av det. Som når fram til Stortinget til slutt.

La oss håpa og be om at det ikkje er ein fislete, utarma versjon som til sist blir klubba gjennom. Og la oss håpa at finansdepartementet deler oppfatninga dette utvalet har om offentlege sjukehus: Dei er ein berebjelke i samfunnet vårt. Fordi dei sikrar at alle, uansett kven du er, kva tittel og inntekt du har, skal få god og nødvendig helsehjelp. Og hjelpa du får, skal vera gjennomsyra av kva du treng. Ikkje av kva sjukehuset på papiret tener pengar på.

Krise?

Utvalet føreslår andre ting også. Men det får venta. Vi tar desse først, for dei går rett på sak. Dei vil sikra at ein jobb i eit offentleg sjukehus er attraktiv. At den er god og meiningsfylt å stå i. Lenge. For vi veit det jo, det kjem til å bli fleire av oss som treng meir hjelp. Det viktigaste vi kan gjera for å sikra at dei som treng det mest får den beste hjelpa, er å passa godt på det offentlege sjukehuset som arbeidsplass.

Nokon vil sikkert hevda at forslaga til saman kan senda det nasjonale helsebudsjettet til himmels. Det treng det ikkje å gjera. Andre land, som vi liker å samanlikna oss med, har klart dette. Danmark, for eksempel, og Skottland. Men staten må bidra med meir, ikkje minst til nye bygg.

Alternativet? At vi mister dei gode folka. At dei går andre stader. At vi som har råd til det, vel private løysingar. At dei som ikkje har råd til det, får dårlegare hjelp. At ikkje alle lenger kan vera like trygge på å få hjelp når dei treng det.

Då mister vi ein av berebjelkane i samfunnet vårt.

Det er det som er heilt, heilt krise.