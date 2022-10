Lande­vegens heltar, distrikts­jordmødrene

GJESTEKOMMENTAR: Eg vil ikkje ha fødsel i tunnelen, sa jordmora, så ambulansen stoppa i vegkanten ved Honganvik i Sauda. Her startar eit drama på liv og død, der distriktsjordmora får sett kunnskapen sin på ein hard prøve.

Å vera jordmor i distriktet er noko heilt anna enn å vera jordmor på eit sjukehus. Jordmødrene i grisgrendte strok er bokstaveleg tala landevegens heltar.

Heidi Hjorteland Wigestrand Frilansjournalist og ryfylking

Historia står å lesa i den ferske boka «Jordmødrer», skriven av jordmor Torunn Tornes Djuvik. Ho jobba 30 år som kommunejordmor i Sauda. Ho er ei av «mine» jordmødrer. Boka hennar er ei påminning om kor sentrale distriktsjordmødrene er for tryggleiken til fødande.

Få saker utanom straumpris, vindkraft, krig og sex skaper større engasjement enn historier om fødekvinner og korleis dei innrettar liva sine. Kvart sekund blir det fødd rundt fem babyar i verda. Dei blir pressa ut i livet på velutstyrte fødestover, på baderomsgolv, i drosjar, dusjar, bomberom og bak tre og i grøfter.

Fødebrev eller ikkje, det er

uansett barnet som avgjer

– om det vil ut på ei føde-

stove i Haugesund eller

ein busslomme i Imsland.

Ikkje alle har ei jordmor

Me blir aldri leie av å lesa om babyar som er fødde på uvanlege stader, for fødslar er noko me alle kan knytte oss til, sidan me alle er fødde. Svangerskap, fødslar og barseltid knyter kvinner saman på tvers av generasjonar. Kvinner som har vil eller skal føda, let seg engasjera. Ikkje minst vi bestemødrer, som gjennom fødslane til barnebarna blir sogne tilbake til vår eiga barseltid. Eg priser meg lukkeleg over at svigerdøtrene mine bur ein stad med følgeteneste og distriktsjordmødrer i døgnvakt.

Det å vera føde- og barselkvinne er ganske annleis på bygda enn i tettbygde strok. Å vera jordmor i distrikta er også noko heilt anna enn å vera jordmor på eit sjukehus. Jordmødrene i grisgrendte strok er bokstaveleg tala landevegens heltar. Alle som bur lenger enn 90 minutt unna fødeinstitusjon, har lovfesta rett til å få med jordmor under transporten, men på grunn av jordmormangel greier ikkje alle kommunar å tilby ei slik følgeteneste. Dette gjer transportfødslar meir risikofylte for mor og barn.

Torunn Tornes Djuvik har vore jordmor i Sauda i 30 år. Det har det blitt bok av.

Fødslar i vegkanten

Her eg bur må fødande køyra i rundt to timar i ambulanse til sjukehuset i Haugesund. Den fødande ligg fastspent på ei seng bak i ambulansen, med ei jordmor sitjande ved sida av. Så kan ein ha skrive fødebrev eller ikkje, uansett er det barnet som bestemmer – om det vil ut på ei fødestove i Haugesund, eller i ein busslomme i Imsland.

Sjølv har eg alltid følt meg heilt trygg på mine fødereiser, takka vera erfarne og trygge jordmødrer som Torunn Tornes Djuvik. Boka hennar gir innblikk i nyare og eldre jordmorhistorie, heilt frå den tida då hjelpekonene gjekk frå gard til gard og hjelpte fødekvinner.

Distriktsjordmor Djuvik har berre tatt i mot vel 100 barn på 30 år. Desse babyane er fødde i ambulansar, heime eller på kontor, langt unna gynekologar og anestesilegar. Jordmora i distrikta står med livet i nevane. Ho må vera snarrådig og uredd. Somme gonger står det om liv.

I boka fortel ei fødekvinne om då sonen hennar blei fødd i vegkanten ved Honganvik. Den store gutebabyen stod fast. Luftambulanse blei ringt til, og den fødande såg alvoret og fortvilinga til jordmora då ho sa: «No må han ut!» Takka vera lang jordmorerfaring, sauedrift og tidlegare ambulansefødslar, fekk jordmora babyen ut, men guten var blå og stille. I to–tre minutt jobba ho med hjartekompresjon og innblåsingar før babyen laga lyd. Livet sigra.

I boka til jordmor Torunn Tornes Djuvik er ambulansefødslane eit sentralt tema.

Noko var betre før

For kvinner i distriktet kan jordmortenesta handla om liv eller død. Mangelen på jordmødrer og nedlegging av fødetilbod rundt om i landet gjer at fleire kvinner i distrikta ikkje når fram til sjukehus før fødsel. Trass i dette, skal ein også hugsa på at fødsels- og barselomsorga i Norge er fantastisk, samanlikna med det ho var for hundre år sidan, og samanlikna med det ho er i fattige land.

Noko var likevel betre før. Permisjonsordninga for mor er dårlegare no enn ho var då eg fekk mine eldste barn på nittitalet. Eg kunne vera heime med foreldrepengar i 11 månadar, medan dagens mødrer berre får foreldrepengar i ni månadar. Mitt inntrykk er at mange nybakte mødrer er uroa over lengda på mors del av permisjonen. Ei viktig årsak er amminga, men også at kvinner treng å henta seg inn att etter svangerskap og fødsel. Dei første vekene med nyfødd baby kan vera hektiske og kaotiske. Då kan det kjennast litt feil at når rutinane endeleg er på plass, er det fedrane som skal overta sjarmøretappen dei siste månadane, medan mødrene må tilbake til ein jobb dei strengt tatt ikkje er utkvilte til.

På biltur etter puppene

Det heiter så fint at mor kan få ammefri på jobb. Det funkar kanskje bra der far og babyen kan tusla nokre kvartal til mor sin kontorjobb i storbyen. Det funkar ikkje når far og barn i grisgrendte strok må bruka store delar av permisjonen i bil, på veg til og frå ei ammande mor. Dermed kan slutten av permisjonstida for unge foreldre bli eit kappløp med tida for å få babyen over på så pass mykje fast føde at far kan overta. Løysinga blir ofte at kvinnene tek ut ulønt permisjon for å få ro til å amma barnet lenge nok.

Men for dei fleste kvinnene som har fødd dei rundt 64.800 babyane som er komne til medan eg har skrive på denne teksten, er naturlegvis ammefri og permisjon ein utopi. Det må me heller ikkje gløyma i verdas beste land.