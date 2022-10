Sikkerheten i baksetet

KOMMENTAR: Norske myndigheter har i årevis vært naive i møtet med Russland. Det truer sikkerheten vår nå.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (th) og daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre etter å ha undertegnet og utvekslet ratifikasjonsavtalen som gjorde delelinje-avtalen i Barentshavet bindende i 2011.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Hedvig Moe, assisterende PST-sjef, sa onsdag at PST står fast ved at det er en forhøyet risiko fra Russland og at det er en forhøyet etterretningstrussel.

PST pekte på olje- og gassnæringen som en av sektorene som er spesielt interessante for Russland.

Det er ikke første gang.

I november 2020 skrev PST i rapporten «Etterretningstrussel mot norsk petroleumssektor» at russiske, kinesiske og andre lands etterretningstjenester innhenter informasjon om norsk petroleumssektor.

«Informasjonen som samles inn kan blant annet brukes til å skreddersy nye nettverksoperasjoner. I et verstefallsscenario kan informasjonen bli brukt til å tilrettelegge for sabotasjehandlinger,» skrev PST i rapporten.

Les også Forsker etterlyser saumfaring av rørnettet i Nordsjøen. – Relativt kvikt gjort, sier bergensreder.

Russlands tilgang til oljå

I 2011 kom Norge og Russland til enighet om delelinjeavtalen som avklarte grenseforholdene i Barentshavet, og la til rette for økt samarbeid.

I 2012 etablerte det russiske oljeselskapet Rosnefts norske datterorganisasjon RN Nordic Oil seg i Norge. Rosneft ledes av en av Putins aller nærmeste, Igor Setsjin, som ifølge en rekke kilder har bakgrunn fra KGB.

Ikke bare ble selskapet ønsket velkommen av norske myndigheter, men de fikk ganske snart også tilgang til enorme mengder data om den norske havbunnen, gjennom seismikkdatabasen Diskos.

Ifølge Aftenposten var noe av det første selskapet gjorde i Norge å bruke over 300 millioner kroner for å få tilgang til denne informasjonen. Regningen for dette har norske skattebetalere i stor grad tatt, gjennom leterefusjonsordningen. RN Nordic Oil har fått over 650 millioner kroner av den norske stat for å dekke utgiftene sine.

Les også Sabotasjen i Østersjøen setter det norske sikkerhets­regimet på prøve

Ingen bekymring

Riksrevisjonen konkluderte i 2014 med at norske myndigheter ikke tok sikkerheten rundt seismikkdatabasen på alvor. PST og sikkerhetseksperter fortsatte å komme med advarsler om at den norske olje- og gassnæringen var et mål.

Men norske myndigheter var ikke bekymret og mente næringslivssamarbeidet med Russland ikke utgjorde noen risiko.

Ina Holst-Pedersen Kvam, forsker ved Forsvarets høgskole Sjøkrigsskolen, sa til Aftenposten at «dette føyer seg inn i rekken av flere eksempler på en dyp ukultur som har satt seg i flere sektorer. Russland har rett og slett fått kartlegge sårbarhetene på norsk sokkel i en årrekke. I dette tilfellet statssubsidiert og på skattebetalernes regning».

Ingen russiske selskaper har lenger har utvinningstillatelser i Norge eller tilgang til Diskos, men bare etter at Russland invaderte Ukraina.

Les også Krigsforsker tror norske rørledninger alt kan være utsatt for sabotasje

Cybersikkerhet

Fortellingen om Rosneft er ikke den eneste som avdekker norske myndigheters godtroenhet overfor russerne.

I 2014 ble mer enn 50 norske olje- og gassvirksomheter, Olje- og energidepartement og Oljedirektoratet, utsatt for et stort nettverksangrep. Trusselaktørene hadde kartlagt og målrettet angrepet mot nøkkelfunksjoner og nøkkelpersoner i sektoren. Det fikk ingen følger.

PST mener hensikten med slike angrep kan brukes til å utføre ulike handlinger.

Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT Norge skrev i et innlegg nylig at i stedet for en kraftig styrking på bakgrunn av trusselvurderinger fra blant andre PST, har Norge nedprioritert cybersikkerhet, og gitt russiske og kinesiske myndigheter direkte eller indirekte tilgang til vital norsk infrastruktur.

Han nevnte eksempler som vellykkede og skadelige dataangrep mot Stortinget, at Russland gjennomfører en systematisk kartlegging av norsk infrastruktur langs kysten fra «forskningsfartøy», «lastebåter» og «luksusyachter» og at fiberkabelen til Svalbard ble kuttet.

«Dette er kun noen utvalgte hendelser, men i sum viser dette et Norge som har vært altfor naivt og godtroende,» skrev Husby.

Les også Equinor og Gassco lagt under sikkerhetsloven: – Naturlig at vi skjerper beredskapen

Myndighetenes ansvar

I september fikk olje- og energiminister Terje Aasland kritikk da han på spørsmål om regjeringen ville foreta seg noe etter meldingene om gasslekkasjer i Østersjøen svarte at olje- og gasselskapene «har et selvstendig ansvar for å håndtere sikkerheten på sokkelen og stabiliteten og forutsigbarheten i gassleveransene».

Etter Petroleumsloven er det operatørene på sokkelen som har ansvaret for å sikkerhetstiltakene på plattformer og landanlegg. Men sikkerhet på sokkelen er som regel definert som drift, hendelser og ulykker. Og til dels terrortrusler.

Forsker og forfatter Cecilie Hellestveit, som nylig ga ut boken «Dårlig nytt fra Østfronten» om Russlands krig i Ukraina, sa til Nettavisen at det norske sikkerhetsbildet i Nordsjøen har de siste 20 årene hovedsakelig dreid seg om terrortrusler.

«Kapable stormakter med interesser og intensjon er en helt annen kategori enn ikke-statlige terrorgrupper», sa hun.

Først etter kritikken av Aasland, sabotasjen på gassrørledninger i Østersjøen og økt droneaktivitet rundt olje- og gassinstallasjoner og landanlegg, sa regjeringen at sentrale selskaper i oljesektoren nå delvis er underlagt lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Og at de skal jobbe nærmere med norske sikkerhetsmyndigheter.

Les også – Sikkerhetssituasjonen i Nordsjøen endret seg totalt

Tettere samarbeid

Norske myndigheter har i altfor mange år opptrådt naivt og passivt, og har ikke klart eller forsøkt godt nok å hindre Russland tilgang til norsk infrastruktur og kritiske systemer. Til tross for en rekke advarsler, som burde fått alarmbjellene til å ringe.

Nå driver regjeringen derfor med brannslukking og en slags ansvarsfraskrivelse.

Norske politikere kan ikke fraskrive seg dette ansvaret. De må vise mye mer ansvarlighet og besluttsomhet, og mindre naivitet, framover.