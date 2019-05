MDGs Tesla vinker «bye bye» til oljå, men partiet synes å glemme at store deler av en Tesla er laget av olje

Det er ingen hemmelighet at MDGs store politiske fiende er Frp. Det kom klart og tydelig fram i nasjonal talsperson Arild Hermstads tale til landsmøtet fredag. Der kalte han Jon Georg Dale for en bløffmaker, og ba bompengemotstanderne rette kritikken sin mot samferdselsminister .

Lørdag fulgte Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, opp i sin tale:

«Jeg elsker bompenger», sa hun, til full jubel i salen.

«Tenk det - at et parti kan ha samferdselsministeren og finansministeren i seks år, og så kommer det plutselig en bompengekrise seilende helt ut av det blå. Vi har ingen bompengekrise, vi har en klimakrise,» sa Berg.

Er det klimakrise, så er det klimakrise. Da er det ikke så mye annet som teller, selv om det for noen delegater nok er litt frustrerende at partiet ikke får vist fram så mange av de andre sakene partiet står for.

Annerledesparti

MDG er annerledespartiet som har blitt nesten som andre partier.

MDG ble stiftet for over 30 år siden, men oppslutningen begynte ikke å ta seg opp før i 2011. For Venstre og SV hadde allerede etablert seg som miljøpartier, og MDG bestod av bare noen få fungerende lokallag og ellers en litt brokete forsamling.

De som har vært med lenge, sier at det i de første 20 årene var det hippie-tilstander. Det er det ikke mye igjen av nå.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet en oppslutning på 3,2 prosent. Opp bare 0,4 prosent fra 2013, til tross for at meningsmålinger før valget viste en mye høyere oppslutning. Nå ligger MDGs oppslutning rundt sperregrensen på meningsmålingene nasjonalt.

Partiet har siden 2013 hatt én representant på Stortinget. Men det er i Oslo at MDG virkelig har fått vise fram sin politikk, i samarbeidet med Ap. Der er partiet både elsket og hatet. Det sterkeste hatet kommer fra bilister som gjerne ønsker å kjøre bilen sin i Oslo sentrum.

Klimabølge

Den økte oppmerksomheten rundt det partiet beskriver som klimakrisen, med skolestreiker og rapporter fra FNs klimapanel som viser skremmende utsikter for framtiden, er bølgen MDG håper å surfe på.

Og da er det ikke bare Frp som er fienden. Den aller største fienden er oljeindustrien.

MDG vil fjerne oljesubsidiene og leterefusjonsordningen. De vil fase ut produksjon og forbruk av olje og gass. Selv om oljen har gitt oss mye, kommer vi til å klare oss helt fint uten, heter det i MDGs alternative statsbudsjett.

Norge etter oljen

I fjor vedtok partiet at de skal skape 15.000 grønne jobber per år i 15 år. Hvert år skal 10 milliarder kroner settes av til dette årlig.

I resolusjonen som landsmøtet vedtok på søndag, heter det at «det viktigste omstillingstiltaket Norge kan gjennomføre er å sette en sluttdato for norsk oljevirksomhet». Sluttdatoen er bare 15 år fra nå. Rogalandsfløyen av partiet var uenig i forslaget om å sette en sluttdato, men det hjelper lite når majoriteten av partiet mener det er det som skal til.

For å klare å denne avviklingen vil MDG blant annet gi støtte til såkornfond, utvide skattefunn-ordningen, få inn mer grønn forskning, og kommersialisere, utteste og gi skattefordeler til grønn virksomhet.

MDG mener at det ikke er rom for omstilling så lenge oljevirksomheten fortsetter.

Kompetente arbeidstakere som frigjøres fra olje blir tilgjengelige for nye næringer og vil «smøre» overgangen, mener MDG.

Naivt med sluttdato

Det er langt fra sikkert at oljeindustrien har en så lang framtid som de selv tror, spesielt i områder med stor klimarisiko og der risikoen er stor for at investeringer ikke blir lønnsomme.

Men det å sette en sluttdato for oljeindustrien er ikke bare naivt, det er å sette norsk økonomi i fare.

For å klare et grønt skifte, må oljeindustrien med på laget. Mange oljeselskap og leverandører er allerede litt på vei, og de har mål om å fortsette. Det er et ansvar oljeindustrien har, og som de må sørge for at de handler på. Men det grønne skiftet skjer ikke uten kompetansen oljeindustrien sitter på.

MDGs forslag om å sette en sluttdato for oljeindustrien virker også litt navlebeskuende. Det er mange områder der det i dag ikke er mulig å erstatte oljen med andre ting. For eksempel i produksjonen av petrokjemikalier, som brukes i alt fra medisiner, sjampoer, mobiltelefoner, og ikke minst Tesla-er.

Rundt 30 prosent av etterspørselen etter olje kommer fra petrokjemikalier, og dette markedet er ventet å øke. Å kjøpe et bilskilt som sier «bye bye» til oljen, endrer ikke på det.

Uredde

MDG er uredde. De hisser gjerne på seg både bompengemotstandere og oljearbeidere. De har en bestemt tro på at deres politikk virker, og at det er deres politikk som skal redde verden. Det kan oppleves som litt bastant, men det er også noe herlig idealistisk ved det.

«Vi i Miljøpartiet feiger ikke ut», sa Berg.

Budskapet fra Berg er at de andre partiene, «de grå partiene», ofte feiger ut.

Berg har rett i det når det kommer til bompengedebatten, der en rekke prosjekter nå er i fare for å ryke fordi flere partier har snudd på vedtak de allerede har stemt for. Men den såkalte grå politikken er som regel den som klarer å ta vare på helheten.

En sak

Berg mener valget denne høsten vil handle om de som er for en grønn politikk, og de som ikke er det. «Mellom oss som lytter til de klimastreikende barna, og de som har holdt seg for ørene i over 30 år».

En av MDGs utfordringer med det er at oppmerksomheten rundt klimaendringer har ført til at alle partiene nå snakker om klima. En annen er at for de fleste velgerne er det også andre ting enn klima som er viktig.

Selv etter over 30 år framstår MDG som et ettsaksparti, og et ganske radikalt et.

Det er derfor godt mulig at partiet hadde vunnet mer på å trekke fram flere av sine andre hjertesaker, som skole, helse og omsorg.