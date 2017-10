La oss bare slå fast dette med en gang: Alle synes at rasisme, uansett hvem som utsettes for den, suger. Men hvorfor er det da så vanskelig å samle folket i kampen mot nettopp rasisme? Hvorfor er det alltid noen som sier «jeg er ikke rasist, men...»? Og hvorfor kan ikke alle bare være antirasister uten at man må høre om «omvendt» rasisme? Rasisme er rasisme, ferdig.

Kanskje blir det naivt å tro at alle bryr seg om rasisme, for hvis det virkelig var slik at alle var enige om at rasismen må bort, hadde den ikke eksistert i Norge i dag. I tillegg handler det om å være bevisst, vi kan ha rasistiske holdninger uten å være klar over dem. Slik sett kan vi heller enes om at alle vet at rasisme ikke er innafor, og hvis vi ikke synes det, skal vi i det minste late som.

Antirasisme = venstresida

Det provoserer meg når noen setter likhetstegn mellom antirasisme og venstresida, nettopp fordi jeg mener at kampen mot rasisme gjelder alle, enten man vil det eller ikke. Det kan være vanskelig i en tid hvor flere, alt fra nett-troll til ordførere, mener at rasismen ikke eksisterer.

Det finnes for øvrig nok av eksempler og tall på at det ikke stemmer. Oslo politidistrikts hatkrimrapport for 2016 viste at det hadde vært en tredobling i antall anmeldelser av hatkriminalitet i Oslo siden 2013. Økningen var spesielt rettet mot personer med utenlandsk utseende.

Erna bryr seg

Kanskje er det folks behov for å sette andre mennesker i bås som gjør at vi også vil sette antirasister i en bås, men kampen er altfor viktig til at vi kan gjøre det.

Jeg kjenner flere som tilhører høyresiden og som vil bekjempe rasisme og diskriminering i Norge, på samme måte som jeg kjenner flere fra venstresiden som ønsker det samme. Statsminister Erna Solberg er også klar på at hat må bekjempes, og hun ønsker å kartlegge omfanget av og innholdet i hatefulle ytringer i det offentlige rom. Det er all grunn til å tro at Solberg også er antirasist, men hvorfor kan da ikke høyre- og venstresida jobbe mer på tvers akkurat når det kommer til rasisme?

Rasisme vs. æreskultur

Jeg forstår heller ikke dem som kritiserer antirasister som om de ikke er antirasister selv, eller ikke ønsker å være det. Eller dem som setter kampen mot rasisme opp mot andre kamper, som om antirasisme ikke kan være en integrert del disse. Tonje Gjevon gjør det i Dagbladet når hun skriver; «Når antirasisme settes foran kvinnesaken, svekkes kampen mot kvinneundertrykkelse. Det er tid for å sette kvinnesak alene på dagsorden[en].» Selvsagt skal vi ta berøringsangst på alvor, men vi må også ha med oss nyansene, og det betyr ikke at antirasismen må vike unna. Tvert imot må vi ha med det antirasistiske perspektivet når vi diskuterer æreskultur. Og sorry, Tonje, men vi må faktisk også snakke om æreskultur blant såkalte etniske nordmenn også.

Kampen mot æreskultur er også altfor viktig til å brukes i egne politiske agendaer, ikke minst til å blandes inn i debatten om rasisme. Noe Shurika Hansen gjør i den innvandringskritiske nettavisen Resett: «Vi er så opphengt i hvordan vi skal oppføre oss mot de som ikke vil oppgi sin (u)kultur, at vi svikter mennesker i en sårbar situasjon. Vi gir plattform til og fremmer ungdommer som synes at det å bli spurt om hvor de er fra er rasistisk, og de legger skylden for sin manglende tilhørighet over på det norske folk med anklager om diskriminering.» Igjen, som om rasisme og diskriminering ikke eksisterer, som om tilhørighet ikke er viktig, som om rasismen tar fokuset bort fra æreskultur, og som om vi må velge én av disse kampene, – for Gud forby hva som hadde skjedd hvis vi hadde valgt å bekjempe både rasisme og æreskultur.

Monopol på antirasisme

17. oktober arrangerer tidsskriftet Minerva debatt på Kulturhuset i Oslo. På eventet på Facebook skriver de at selv om borgerlige regner seg som motstandere av rasisme, har høyresiden lenge hatt et anstrengt forhold til den organiserte og aktivistiske antirasismen. Inntrykket er forsterket de siste årene fordi Høyre, Venstre og KrF har samarbeidet med Frp. Dersom dette stemmer, er jeg fristet til å tro at det er kritikken mot visse Frp-politikere og retorikken disse har brukt som er grunnen til dette. Samtidig, hvordan skal folk ikke kritisere for eksempel Tor André Johnsen fra Frp som la ut en status på sin Facebook-side hvor han hengte ut 17 år gamle Anijan Katir fra AUF? Selv statsministeren gjorde det. Og nå nylig også Sylvi Listhaug, som generelt tar avstand fra rasisme, hat og hets (selv om hun slenger feminister inn i ekstremisme-miksen og avstanden ikke reflekteres i politikken). Hun var heller ikke like tydelig på å ville bekjempe rasisme under valget, men likevel.

Minerva skriver også at den antirasistiske bevegelsen og venstresida gjør sitt ved å male med bred, brun pensel når de kritiserer rasismen på høyresiden. De kan være en viss sannhet i det, noen gjør sikkert det. Det skal ikke være slik at venstresida skal ha monopol på antirasisme, men det skal heller ikke være slik at høyresida lar venstresida ha det. De borgerlige, inkludert velgerne, må være flinkere til å si ifra. Selv statsministeren brukte lang tid før hun endelig kom på banen angående hva hun syntes om at nazister fikk gjennomføre en ulovlig demonstrasjon.

Når det kommer til hatet mot mennesker på grunn av nettopp synlige identitetsmarkører, handler kampen om noe mer enn bare partipolitikk. Det har ikke noe å si hvem som har makten, hvis ikke alle er med på å bekjempe det som ødelegger samfunnet vårt og menneskeliv. Da gjelder det selvfølgelig også kampen mot æreskultur, for det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig og faktisk prøve å gjøre noe med disse tankene.