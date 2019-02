I forrige uke deltok jeg på et åpent møte om ungdom, vold og rus på Kannik ungdomsskole i Stavanger. Møtet var åpent også for foreldre fra andre skoler i Stavanger, og var svært godt besøkt. Mange hundre personer møtte opp for å høre politiet, uteseksjonen og hjelpeapparatet snakke.

Det meldes om økende bekymring over at unge helt ned i grunnskolen eksperimenterer med ulovlige rusmidler, og at unge i dag har en bekymringsfullt liberal holdning til ulovlig rus. Politiet understreket på eget initiativ at det er litt vanskelig å si om den rapporterte økningen i antall narkosaker skyldes en reell og nylig økning, eller er et resultat av at politiet har satt inn mer ressurser og dermed oppdager flere forhold. Sannsynligvis er det en blanding.

Dop på Snap

Et søk i Aftenbladets arkiv viser meg, og alle andre som måtte være interessert, at politiet og andre øvrigheter i flere tiår har advart mot at «de» blir stadig yngre. Altså «de» som prøver narkotika eller begår andre kriminelle handlinger. Eller debuterer seksuelt. Enkel matematikk tilsier at dette rett og slett ikke kan stemme, for da ville dagens kriminelle og sexdebutanter knapt vært født før de begynte å utagere.

Dette betyr naturligvis ikke at det ikke er noe å være bekymret for. Det er et faktum at det er mer dop tilgjengelig nå enn før, ikke minst fordi sosiale medier (hvor ungene våre er eksperter, mens vi er huleboere) har revolusjonert måten ulovlige stoffer markedsføres og distribueres. Selgeren kan sitte i Nederland eller Thailand og chatte med barn på Tasta. Mange unge spør (med en viss rett) om det virkelig kan være mer skadelig å røyke en rev enn å drikke seg full på det legale rusmiddelet alkohol. De viser til USA, hvor cannabis er legalisert i flere delstater, og de skjeler til populærkulturen, hvor rusmidler er overalt.

Politisk knipe

Et samarbeid mellom Høyre og foreningen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har skapt bråk i Stavanger denne uka. Bakgrunnen er et planlagt folkemøte i Stavanger Forum. Samme dag som folkemøtet skal arrangeres, ble også skoleelever i Stavanger invitert til å høre på et foredrag i skoletiden.

Det er sant å si ikke rart at dette skapte reaksjoner, og det til tross for at hensikten med å arrangere møtet helt sikkert er den beste. Det vil nemlig skape en merkelig presedens om politiske partier kan lage arrangementer der elever tas ut av skolen for å delta. Dette har da også skolesjefen i Stavanger understreket.

Samdidig har Høyre satt de andre partiene i bystyret i en skikkelig knipe. For dersom de protesterer for kraftig, kan dette tolkes som om de liksom er FOR narkotika. Dette er jo et møte med et formål alle burde støtte!

Høyre har forsvart seg med at det var invitasjonen som var litt klønete formulert. Det er nemlig sånn, hevder de nå, at foredraget på dagtid, for elever, ikke har noe med Høyre å gjøre. Det er det bare folkemøtet på kveldstid som har. Dette er ærlig talt en smule tynt, for du skal lese invitasjonen temmelig mange ganger for å se denne distinksjonen, og selv da er den ikke tydelig.

Skremt streit?

Foredraget framstår for alle praktiske formål som et arrangement i regi av Høyre og NNPF. Det hører også med i denne sammenhengen å minne om at NNPF har en tilnærming til forebygging som er kontroversiell i fagmiljøet. «Scare them straight», heter det på utenlandsk, taktikken med å skremme ungdom til å la være å prøve ulovlige rusmidler. Det gjøres ofte ved å hente fram historier om hvor galt det kan gå hvis man først havner på skråplanet. Problemet med denne tilnærmingen er at den kan støte fra seg flere enn den treffer. For mange ungdommer har personlige erfaringer som tilsier at det rett og slett ikke stemmer at det går lukt til helvete hvis man tar et trekk av en joint.

Prøv å forestille deg en tilsvarende argumentasjon når det gjelder alkohol. Tusenvis av nordmenn dør hvert år på grunn av alkohol. Men vi preker måtehold og ansvarlighet. Fordi fagmiljøene ser at dette er mer effektivt. Hvorfor skulle det være annerledes når det gjelder andre rusmidler?

Umusikalsk

Ett argument for at det bør være annerledes, er at alle andre rusmidler enn alkohol er forbudt. Man blir kriminell i det øyeblikket man tar grep for å få tak i stoff, eller skaffe det til noen andre. Dessuten er noen former for narkotika svært helseskadelige, med høy risiko for avhengighet.

Hensikten med det planlagte foredraget er helt sikkert den beste. Men det er umusikalsk av Høyre å ikke innse at det er problematisk, særlig i et valgår, å stå som medarrangør. Det beste ville være om det var kommunen, ikke ordførerens parti, som la til rette for informasjon og forebyggingsarbeid for elevene. Har Høyre hatt makten så lenge i Stavanger at de ikke lenger ser et meningsfullt skille mellom partiet og kommunen?

Forhåpentligvis ikke. Informasjon og forebygging er viktig. Like viktig er det at informasjonen er partipolitisk nøytral og godt faglig forankret.