Det ser ut til at president Trump bestemte seg for at en dårlig avtale med Nord-Korea var verre enn ingen avtale. Det er en fornuftig konklusjon som tyder på at hans team nå nærmer seg dette viktige spørsmålet med det alvoret det fortjener.

Én av utfordringene med Nord-Korea er at de prøver å få en avtale som innledningsvis låses i innrømmelser, for historien forteller oss at Pyongyang ikke vil følge opp, fullføre eller holde sine forpliktelser. Men så er USA nå heller ikke kjent for å respektere internasjonale forpliktelser heller.

Irans erfaring

I forhandlinger er det alltid nyttig å sette seg i den andres situasjon. Hvis du var en nordkoreansk statsmann, ville du helt sikkert ha studert den siste viktige internasjonale avtalen forhandlet og signert av en amerikansk president – atomavtalen med Iran. I bytte mot 98 prosent av Irans fisjonsmaterialer, tusener av atomsentrifuger og Arak-reaktoren, pluss plassering av kameraer og inspektører overalt, avtalte USA å fjerne sanksjoner mot Iran og tillate vestlige selskaper å gjøre forretninger i landet.

Men selv under Obama-administrasjonen fikk Iran aldri særlig tilgang til det internasjonale økonomiske systemet. Utenriksminister Mohammad Javid Zarif har ved flere anledninger forklart for meg at Obama-administrasjonen, til tross for avtaleteksten, knapt godkjente noen kommersielle transaksjoner mellom Iran og USA.

Og straks Trump inntok Det hvite hus, begynte administrasjonens hans aktivt å underminere og til og med bryte avtalen, drive lobbyvirksomhet overfor europeiske land om å boikotte Iran og bruke dollarens makt til å fryse enhver forretning med Iran. I Iran har støtten til denne avtalen, ikke overraskende, fått en alvorlig knekk.

Libyas erfaring

Eller se på da Libya i 2003 avtalte å «avdekke og demontere» alle sine masseødeleggelsesvåpen, noe landet i hovedsak fulgte opp. Til gjengjeld hadde George W. Bush-administrasjonen lovet Libya hjelp til å «gjenvinne en trygg og respektert plass blant nasjonene» og «langt bedre relasjoner» mellom USA og Libya. Bush uttalte at USA ville arbeide for å gjøre Libya til «et velstående land». Lite av dette hendte, som vi vet, og flere år senere bidro Obama-administrasjonen til å velte Gaddafis regime.

Thaier al-Sudani, Reuters/NTB scanpix

Jeg argumenterer ikke mot intervensjonen i Libya, men om du er en nordkoreansk forhandler og Washington lover deg sikkerhet og garantier, vil du kanskje finne at denne biten av historien er relevant og bekymringsfull.

Nord-Koreas erfaring

Hvis nordkoreanerne ser ærlig tilbake på sin egen historie når det gjelder forhandlinger med USA, vil de se at de gjentatte ganger løy, jukset og brøt løfter. Washingtons oppførsel er ikke i nærheten så full av svik, men også USA har gitt løfter til Pyongyang som aldri ble holdt.

I 1994 gikk Nord-Korea med på å stoppe sin virksomhet ved Yongbyon-atomkraftverket og la inspektører undersøke det brukte materialet. Etter hvert skulle Youngbyon rives. Til gjengjeld ville USA «bevege seg mot full normalisering av politiske og økonomiske relasjoner» og gi Nord-Korea to lettvannsreaktorer, pluss råolje.

Nord-Korea oppfylte de fleste av de skisserte trinnene. Men som sikkerhetseksperten Leon Sigal påpeker på 38North.org, gikk det sakte på amerikansk side. Lettvannsreaktorene ble aldri levert, og oljen ble ikke levert på tiden. USA tok bare beskjedne steg mot å normalisere forholdet. Pyongyang gjorde det klart at dersom USA ikke etterlevde sin del av avtalen, ville Nord-Korea heller ikke oppfylle sine. Likevel reagerte ikke Clinton-administrasjonen, og Nord-Korea begynte på bryte avtalen.

Dagens realitet

Disse amerikanske trekkene er en del av det hyperpolariserte politiske miljøet i USA det siste kvarte århundret. Under den kalde krigen ble de fleste internasjonale avtaler og forpliktelser inngått av en amerikansk president opprettholdt av etterfølgerne. Selv om mange republikanere var imot president Truman om Nato og bistand til andre land, forsøkte partiet ikke å endre kurs eller vrake denne politikken når det fikk makten. Selv om presidentkandidat Bill Clinton kraftig kritiserte utenrikspolitikken til George W. Bush, er det vanskelig å finne et eneste utenrikspolitisk område der det ble endringer da han selv ble president.

Sammenlign dette med dagens situasjon. Trump har trukket seg ut av Iran-avtalen, Parisavtalen om klimaet og TPP-avtalen (Trans-Pacific Partnership), og han har stilt spørsmål ved verdien av Nato. Han har gjentatte ganger vist at han anser enhver avtale inngått av hans forgjenger som minst å være «feil», og ofte «forræderisk».

Hvis du var en nordkoreansk forhandler, ville du helt sikkert ha lurt på om noen avtale inngått av Trump ville bli respektert eller korrekt iverksatt av hans etterfølgere. Og du ville gjøre rett i å lure på det. USAs bitre polarisering hjemme har sin pris når det gjelder landets troverdighet og karakter i utlandet.