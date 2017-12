«Ingen kjenner dagen før solen går ned», skal en blind tigger ha advart Cæsar om den skjebnesvangre dagen som ble hans siste. I skrivende stund, tidlig onsdag morgen, er israelerne, ikke minst her i Jerusalem, samt amerikanske tjenestemenn, bedre forberedt enn den romerske herskeren.

Varselet fra president Donald Trumps administrasjon om at presidenten ville anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, fikk blant annet Fatah til å varsle «tre dagers raseri», med oppfordring til alle palestinere og arabere for øvrig om å protestere verden over ved israelske ambassader og konsulater. Hvilket i klarspråk betyr voldelige tilstander.

Hamas la ikke skjul på at de ville gjøre sitt til at blodet skulle flyte.

Tyrkias president Tayyip Erdogan prøvde å etablere seg som muslimenes samlende leder og truet med å kutte de diplomatiske forbindelsene med Israel – fornuftig nok ikke med USA, selv om det er amerikanerne som krysser «muslimenes røde linje», ifølge Erdogan.

Bryter en linje

Nå har det lenge ligget i kortene at Trump måtte gjøre noe med sitt valgløfte om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Mandag var for øvrig dagen da han skulle eller ikke skulle undertegne utsettelsesdokumentet som han er bemyndiget til hver sjette måned. Alle presidenter har benyttet seg av dette smutthullet helt siden Kongressen i 1995 vedtok å flytte ambassaden til Jerusalem. Hvis Trump ikke undertegner dokumentet på overtid, går han imot denne sedvanen, samt det internasjonale samfunn – for ikke å snakke om den arabiske verden.

Det vil nok ta et par års omfattende renovasjonsarbeid å bygge om Diplomat Hotel.

Voldseksplosjon

Ikke minst her i Jerusalem skapte Trumps uttalelse frykt for en større voldseksplosjon, selv om Trump «bare» skulle anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og ikke flytter ambassaden i denne omgang. Enkelte mer optimistiske observatører mente at Trump bare ville anerkjenne Vest-Jerusalem som den jødiske statens hovedstad.

Bare å anerkjenne, men vente med den symbolske flyttingen, har sine logiske grunner: Ca. 400 meter fra der vi bor holder det forvokste, relativt nye amerikanske konsulatet til. Et par hundre meter nedenfor kjøpte amerikanerne for få år siden det som var Diplomat Hotel fra jordansk tid. I dag huser den eldre jødiske innflyttere fra tidligere Sovjet. Washington sendte for kort tid siden arkitekter og bygningseksperter hit for å vurdere ombygging av det store hotellet, til det, som det het, «personell ved konsulatet». Både konsulatet og Diplomat Hotel ligger for øvrig på den tidligere Vestbredden.

Nå kan man jo ikke godt flytte den amerikanske ambassadefestningen fra Tel Aviv rent fysisk, og det vil nok ta et par års omfattende renovasjonsarbeid å bygge om Diplomat.

Ledende land som Saudi-Arabia, Jordan og Egypt er altfor avhengige av amerikansk militær og økonomisk hjelp til å risikere full kollisjon med Trump.

Kortvarige protester?

Trump har tidligere truet med å stenge det palestinske representasjonskontoret i Washington om palestinerne ikke viser «fleksibilitet» i fredsforhandlingene med Israel, som for øvrig pr. dato ikke eksisterer. Trusselen om anerkjennelse og ambassadeflytting kan være et klart varsel til palestinerne om at toget er i ferd med å gå for en palestinsk stat. Palestinernes president, Mahmoud Abbas, har da også bekreftet at en palestinsk stat er umulig uten Øst-Jerusalem som hovedstad. Palestinernes visestatsminister Ziad Abu Amr varslet at palestinere og arabere over hele regionen vil «ta til gatene» om Trump gjennomfører anerkjennelsen/flyttingen.

Fra den arabiske verden for øvrig forventes det kraftige verbale utspill noen dager, men heller ikke stort mer. Ledende land som Saudi-Arabia, Jordan og Egypt er altfor avhengige av amerikansk militær og økonomisk hjelp til å risikere full kollisjon med Trump – vel å merke hvis gate-opptøyene i disse landene ikke tar overhånd. Det ryktes at Saudi-prins Mohammed bin Salman og Trumps rådgiver Jared Kushner har «snakket sammen» om at saudierne skal gjøre sitt til for å «dempe» de palestinske reaksjonene etter anerkjennelsen.

I det store og hele har nok de fleste arabiske land begynt å bli trøtte av palestinernes endeløse problemer, og Abbas føler nok dette i økende grad.

Saudieres plan

Saudi-Arabia og flere av de arabiske landene prioriterer i virkeligheten sine egne politiske planer og behov fremfor palestinernes. Ifølge New York Times skal prins Mohammed bin Salman for øvrig ha helt kaldt vann i blodet på palestinernes president Mahmoud Abbas da denne var i Riyad forrige måned med en fredsplan mellom israelere og palestinere:

Ifølge den skal palestinerne ikke få en fullverdig stat, men områder med selvstyre på Vestbredden og Gaza. Jerusalem skal forbli israelernes udelte hovedstad, og palestinernes blir Abu Dis, en by i Jerusalems utkant. De fleste israelske bosetningene på Vestbredden skal forbli på plass, og de palestinske flyktningene og deres etterkommere skal ikke ha rett til å «vende tilbake» til det som i dag er staten Israel.

Saudiene er svært interesserte i en enda tettere forbindelse med Israel, også offisielt, men forstår at de må ha «det palestinske problemet» unngajort først. I det store og hele har nok de fleste arabiske land begynt å bli trøtte av palestinernes endeløse problemer, og Abbas føler nok dette i økende grad.

Men for oss som nå engang bor i denne regionen, og det midt i konfliktens kjerne, kan det bli farlige og blodige dager.