Regjeringsskifte, sperregrensedrama og full pott til Støre

Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister og gjør et godt valg for Arbeiderpartiet. Her er han fotografert da han avgav stemme søndag formiddag.

KOMMENTAR: Venstre om! Det er velgernes klare beskjed etter mandagens stortingsvalg, som ble både nervepirrende og dramatisk. Jonas Gahr Støre (Ap) blir Norges neste statsminister. Også på rogalandsbenken blir det endringer.

Lars Helle sjefredaktør

Denne kommentaren er skrevet like etter klokken 21.00 mandag kveld og det tas forbehold for dette. Kommentaren baserer seg på prognosene som ble presentert på dette tidspunktet. Prognosetallene er i hovedsak basert på forhåndsstemmene, der opptellingen begynte allerede søndag. 1,65 millioner velgere har forhåndsstemt. Det er grunn til å tro at tallene fra prognosene vil endre seg noe når flere stemmer er talt opp.

Det rødgrønne flertallet blir minst like solid som meningsmålingene har vist de siste ukene. Jonas Gahr Støres drømmeregjering, bestående av Sp, SV og Ap, ser akkurat nå ut til å få flertall alene.

Støres dobbeltseier

En hovedårsak til det er det som ser ut som en solid innspurt av Støres eget parti. Arbeiderpartiet får bare en liten nedgang fra 2017 og beholder kraften i sin egen stortingsgruppe. Dette må kalles en dobbeltseier for Støre: han får regjeringsmakt og partiet hans gjør det langt bedre enn ventet. Spådommene om det verste valget siden 1924 er gjort til skamme.

Senterpartiet ser også ut til å krype opp mot 15 prosent og gjør dermed et mye bedre valg enn meningsmålingene har vist de siste ukene. SV går fram siden forrige valg, men ikke så mye som de siste meningsmålingene viste. Igjen har de vist en liten formsvikt på tampen, men har likevel grunn til å være veldig fornøyde.

Fortsatt skal mange stemmer telles, men det vil ikke endre tendensen. Jonas Gahr Støre vinner ikke bare makten, han vinner med en venstreside – til venstre for Ap – som aldri tidligere har vært sterkere.

NRKs prognose viser 101 – 68 til venstresiden, mens TV2 rapporterer om 104 – 65. SV/Sp/Ap har 86 representanter hos NRK og 88 hos TV2. Det holder med 85. Både Rødt og MDG ligger an til å klare sperregrensen og vil sope med seg mange utjevningsmandater, men nå ser det ikke ut at noen av dem får representanter fra Rogaland. Men Mímir Kristjansson (Rødt) og Ulrikke Torgersen (MDG) kjemper videre inn i natten.

Historisk svakt

For de borgerlige «sperregrensepartiene» Venstre og KrF, blir det neglebiting. De ligger for øyeblikket an til under fire prosent på hver sin prognose. KrF er over hos NRK, mens Venstre er over på TV2s mandatberegning. Ifølge TV2 er også MDG utsatt, mens KrF er på 3,9 prosent. Olaug Bollestad fra Rogaland er én av de tre som i tilfelle kommer inn for KrF, mens Iselin Nybø (V) for øyeblikket er et stykke unna.

På toppen av dette er tilbakegangen for Høyre og Fremskrittspartiet på landsbasis for øyeblikket på nærmere ni prosent til sammen. Dette gir en historisk svak borgerlig blokk på Stortinget. En trøst kan være at de har mulighet til å beholde alle sine representanter fra Rogaland, fire fra Høyre, tre fra Frp og én fra KrF, men her er det små marginer.

I Rogaland er det akkurat nå kamp mellom Senterpartiet og SV om det siste distriktsmandatet. Lisa Marie Klungland leder nå, mens Ingrid Fiskaa (SV) er like utenfor. Hun forsvarer derimot utjevningsmandatet SV har i dag. Dette illustrerer den sterke spurten til Sp og den noe svakere innsatsen til SV de siste dagene. På Aftenbladets måling for ti dager siden, var SV trygt inne med et distriktsmandat.

Sperregrensedrama

Den store sensasjonen nasjonalt er at listen til Pasientfokus i Finnmark kommer inn på Stortinget med én representant. De har bare en sak på progammet: nytt sykehus til Alta.

I Rogaland er ingen småpartier i lignende posisjon, men både bompengelisten FNB og Demokratene ser ut til å få rundt én prosent hver. Demokratene når heller ikke opp i Vest-Agder, som de hadde satt sin lit til.

At dagens regjering har tapt valget, er derimot hevet over tvil nå. De store usikkerhetsmomentene utover kvelden handler dermed ikke om regjeringsspørsmålet, men om hvem av MDG, Venstre og KrF som kommer over sperregrensen.