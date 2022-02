Senterpartiet er partiet som glemte at det måtte styre

KOMMENTAR: Senterpartiet kan ikke lenger late som det ennå er i opposisjon. Det er på tide å ta ansvar, også for brutte valgløfter.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har blitt kritisert for ikke å svare på spørsmål han får i Stortinget.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var denne uken i Fredrikstad for å snakke med VG om identitet. Vedum, som også er finansminister, mente det er for mye prat om penger, struktur og forvaltning, og for lite om identitet.

Det kan koste så mye som 440 millioner kroner å oppløse Viken. Og enda mer hvis vi tar med oppløsningen av alle de andre regionene

«Med Høyre er det bare kroner og øre, som om det er det som skaper et samfunn. Men det som skaper fellesskap, er nettopp lokal tilstedeværelse og at du har en fellesskapsfølelse», sa Vedum til avisen.

Nå kan det jo stilles spørsmål ved om det virkelig er fylkeskommunene som skaper identitet og fellesskap. Men viktigst av alt: Er det ikke kroner og øre, penger og forvaltning av disse en finansminister skal være opptatt av?

Meningsmålingene

Mange har den siste tiden vært svært opptatt av framgangen til Rødt, og hva den skyldes. Like interessant er det å se på hvorfor Sp nå faller som en stein.

Det er ikke valg i år, så hva betyr egentlig meningsmålingene? Jo, de er en temperaturmåler på hva vanlige folk tenker om denne regjeringen etter at de har sittet med makten i noen måneder. Og det går ikke bra.

Helt siden nyttår har Sp hatt en oppslutning på meningsmålingene på mellom 7 og 9 prosent i hele landet. Valgresultatet i september var på 13,5 prosent.

Ap har også falt, men på langt nær så mye som Sp. Så hva er det som gjør at det ene regjeringspartiet faller så mye mer?

Mangelen på svar

Samtidig som olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har fått kritikk for å ikke engang møte i den muntlige spørretimen, har Vedum fått kritikk for noe helt annet. Nemlig å være til stede, men ikke svare på spørsmålene han får.

Som for eksempel i spørretimen 9. februar, da både journalister og opposisjonspolitikere reagerte på at han både ikke svarte på spørsmål, men konsekvent la skylden for problemene over på forrige regjering.

På Twitter skrev SVs Kari Elisabeth Kaski at «det er noe respektløst med å bare glatt svare rundt spørsmåla eller svare med enkel retorikk. Greit med litt debatt og uenighet, men spørretimen er til for at representantene kan stille spørsmål til regjeringen og få svar».

Og Høyres Mathilde Tybring-Gjedde skrev: «Vedum står nå i spørretimen og svarer ikke på ett eneste spørsmål, men angriper kun Høyre i alle svar. Han svarer ikke på om det kommer strømstøtte til bedrifter. Han svarer ikke på om handlingsrommet i EØS gir mulighet til strømstøtte til bedrifter. Dette er vår finansminister.»

Valgløfter og lovnader

Senterpartiet drev en lang valgkamp som stort sett handlet om å spille på folks misnøye. Og på lovnader om allslags ting de egentlig ikke hadde inndekning for.

I Debatten på NRK tirsdag spurte programleder Fredrik Solvang landbruksminister Sandra Borch om regjeringen hadde regnet på hva det koster å innfri valgløftene bare til bøndene. Svaret var at det nå er satt ned et utvalg som skal regne på dette.

«Dere gikk til valg på løfter dere ikke ante hva koster?» spurte Solvang.

Og ja, i mange saker gjorde Sp nettopp det. Ser vi tilbake på partiets alternative budsjett for 2021, var den røde tråden for å skaffe penger til ekstremt dyre valgløfter å «redusere byråkrati». Uten at byråkrati var definert, eller hvordan offentlige utredninger som Sp er så glade i skulle foregå uten byråkrater.

Valgløfter skulle også betales av EØS-midler Norge ikke skulle betale til EU. Men oppsigelse av EØS-avtalen et av de første av Sp’s valgløfter som røk.

Opposisjon i posisjon

Sp virker på mange måter ikke å ha forstått at partiet ikke lenger er i opposisjon. Som for eksempel da Sp-politiker Erling Sande, leder av Stortingets transportkomité, nylig sa til NRK at flere store prosjekter på vei og jernbane over hele landet kan utsettes eller nedskaleres – stikk i strid med både sitt eget parti og regjeringen, som har signalisert stor satsning på vei og jernbane.

Med alle de årene erfaring Sp har i forskjellige regjeringer, skulle en tro at de klarte å riste av seg opposisjonsrollen ganske raskt. Men nei.

For akkurat nå kan Sp sammenlignes med en gravid kvinne som var så opptatt av å være gravid, telle uker og se magen vokse, at hun glemte at det etterpå kom en baby som hun måtte ta ansvar for.

Krisenes tid

Det er ingen tvil om at Vedum ble satt til å være finansminister mot sin vilje. Men vi må ha en finansminister som bryr seg om tall og pengebruk, som ikke later som om han ennå er i opposisjon og som tar ansvar for egen politikk. Det er tross alt våre penger han skal forvalte.

For Sp handlet det, som det ofte gjør, om å komme til makten. Og det klarte de. Men så er jo spørsmålet hva de gjør med denne makten.

Å forhandle seg til makt betyr å gi opp valgløfter. I Sp’s tilfelle vil disse være mange, fordi løftene var så store og vidløftige at de er umulige å holde.

Folk ser at Sp verken tar ansvar, svarer på spørsmål eller er tydelige hva partiet vil. Og at det ikke har til hensikt å overholde alle valgløftene. Derfor faller de som en stein på meningsmålingene.

Men ansvar er Sp nødt til å ta. Ansvar for strømkrisen ansvar for pengebruken og ansvar for sin egen politikk.