NRK Aldri Unnskyld

Det trengs antakelig huleklatrere for å få NRK velberget ut av hullet de har gravd seg ned i etter partilederdebatten mandag.

NRKs Fredrik Solvang klarte seg stort sett godt i styringen av partilederdebatten under Arendalsuka mandag kveld – men tråkket også i baret overfor MDG-leder Une Bastholm.

Sven Egil Omdal Journalist

Une Bastholm var skikkelig i støtet. Hun var kommet til et kjernepunkt for Miljøpartiet De Grønne: Det vil hjelpe på verdens totale utslipp om Norge reduserer sin produksjon av olje og gass. Bastholm viftet engasjert med høyrehånden mot Erna Solberg og sa at statsministeren ikke snakker sant når hun påstår at andre land vil ta over produksjonen. «Det finnes ingen forskere som er uavhengige av næringen, som sier det», sa hun, og viste til Statistisk sentralbyrå (SSB). Noe av den oljen Norge eventuelt ikke produserer, vil bli kompensert av andre, men ikke alt.

Erna Solberg strakte med et litt overbærende smil fram replikkfingeren. Hun trengte imidlertid ikke ta til motmæle. Det gjorde – litt overraskende – programleder Fredrik Solvang: «Det de sa, var at det vil gi noe klimaeffekt, og så vet vi samtidig at Rystad Energy kommer med en rapport om noen uker som sier det stikk motsatte, at det antakeligvis kan ha en negativ klimaeffekt», sa han, åpenbart fornøyd med å kunne korrigere MDGs leder.

Une Bastholm ble litt hektisk, det virket som om dette var noe i hvert fall ikke hun visste. Og det gjorde jo strengt tatt ingen andre heller, bortsett fra Fredrik Solvang og Rystad Energy. Ja, og så bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, som har bestilt rapporten.

Ingen innrømmelse

Allerede her var Solvang såpass ute på glattisen at Bambi i sammenlikning fortonte seg som Johann Olav Koss. Bastholms argument var at ingen forskere som ikke er betalt av oljebransjen, er enig med det Høyre og de andre store partiene hevder. Mot dette satte Solvang en rapport som er betalt av oljebransjen, som ingen utenforstående har sett, og som åpenbart skal publiseres i valgkampens siste fase.

Det lå an til en skikkelig unnskyldning fra NRK. Men kanalen NRK Alltid Unnskyld finnes ikke.

Dagen etter sa Knut Magnus Berge, som er redaktør i nyhetsdivisjonen, til E24 at Solvang jo heller ikke hadde opplyst at Naturvernforbundet hadde finansiert rapporten til SSB. Så da var det vel uavgjort?

Andre måtte korrigere

Denne opplysningen kom overraskende på professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen ved NMBU. Det var han som i 2013 skrev den fagfellevurderte forskningsartikkelen som konkluderte med at redusert norsk oljeutvinning vil gi lavere globale utslipp. Rosendahl tok til Twitter for å forsikre om at hans analyse ikke var finansiert av noen utenfor SSB. Etterpå hadde han riktignok skrevet en liten norsk rapport som gjentok funnene, men den var finansiert av noen få kroner fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender, ikke av Naturvernforbundet. Med ett lå NRK under 0-2.

Rystad Energy meldte seg også. I en uttalelse skrev de at rapporten deres viser at norske kutt «i verste fall» kan bidra til økte utslipp. I Fredrik Solvangs gjengivelse ville norske kutt «antakelig» ha en negativ klimaeffekt. 0-3, NRK hang i tauene.

Da Dagbladet gjorde Knut Magnus Berge oppmerksom på at Fredrik Solvang hadde forsøkt å skyte ned et av de viktigste argumentene til en av partilederne med ukontrollerbare og feilaktige opplysninger, var svaret at det slett ikke var Norsk olje og gass som hadde plantet den kommende rapporten, det var NRK som hadde gjort slik bred research. Dagbladet var ufine nok til å ringe rundt til «en rekke store miljøvernorganisasjoner», som opplyste at de ikke var blitt kontaktet av NRK. Nå satt det røde kortet løst.

Viktig punkt i valgkampen

Hvorfor er dette lille intermessoet i en to timer lang debatt viktig?

Bortsett fra Frp, som mener at klimaendringene – hvis de finnes – er noe Kina får ordne opp i, er alle partiene enige om at den siste rapporten til FNs klimapanel (IPCC) viser at det haster å handle. Men for MDG er klimaspørsmålet eksistensielt, ingenting er viktigere for dem.

Fortjenstfullt nok hadde NRK gjort klima til hovedtema i den første partilederdebatten, som kanskje er den viktigste når så mange forhåndsstemmer. I den grad slike debatter i det hele tatt påvirker seernes valg, var det grunn til å tro at de beste argumentene kunne flytte litt makt i løpet av kvelden.

Men når lederen for partiet som har mest å vinne på at folk forstår alvoret i hva vi gjør med oljeproduksjonen, fremfører et helt sentralt poeng, blir hun imøtegått av programlederen med en opplysning ingen kan kontrollere, som er irrelevant for Bastholms poeng om at ingen uavhengige forskere mener det samme, og som til alt overmål viser seg å være en uriktig gjengivelse av Rystad Energys analyse.

Ikke løsningen

Journalister misliker sterkt å bli målt etter samme standard som vi bruker på andre. Vi skylder ofte på farten vi arbeider i, et argument ingen bussjåfør kan bruke. Journalistikk er å skrive fort og rett, enhver idiot kan skrive fort og galt. Fredrik Solvang hadde en formidabel jobb mandag, og det gikk stort sett utmerket. Men selv den beste keeper blir husket for de store tabbene, bare spør Erik «The horrible» Thorstvedt.

NRK påstår at de hadde gjort bred research. Men den var ikke så bred at de oppdaget hva SSB faktisk hadde gjort, og den var ikke så grundig at de innså at en upublisert rapport betalt av oljebransjen ikke er noe godt argument mot en som snakker om hva forskere som ikke er betalt av oljebransjen, faktisk har publisert.

Den som leder noe så viktig som en partilederdebatt, kan selvsagt gjøre feil, men da er ikke løsningen å finne fram den største spaden på Marienlyst og grave hullet enda dypere.