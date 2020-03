Aftenbladet går inn i Norges største økonominettsted

BREV TIL LESERNE: Fra i dag blir blir Aftenbladets tilbud på næringslivsnyheter ytterligere utvidet.

Lars Helle sjefredaktør

Sist høst kunngjorde vi at vi inngår et tettere samarbeid med næringslivsnettstedet E24. Aftenbladet har allerede en sterk finansredaksjon, blant annet med Norges største miljø for journalister som arbeider mot olje- og energiindustrien.

Etter at det nye samarbeidet ble en realitet, har vi ansatt ytterligere tre profilerte journalister. Det skal gi både større bredde og mer dybde i næringslivsjournalistikken vår.

Like viktig er det at vi lager en felles redaksjon med det etablerte E24-redaksjonen og de utvidede økonomiredaksjonene i Bergens Tidende og Aftenposten. Våre lesere er fra før av godt kjent med nettstedet Sysla, som har spesialisert seg på de viktige næringene langs vestlandskysten. Også denne satsingen inngår i det nye E24-satsingen. VG vil også videreføre sitt samarbeid med E24, så det er altså flere av Norges største mediehus som nå går sammen om satsingen.

På egne bein har E24 siden starten i 2006 vokst til å bli Norges desidert største næringslivsnettsted. På den siste målingen fra Mediebedriftenes landsforening hadde de 390 000 daglige lesere, nesten like mange som Finansavisen og Dagens Næringsliv til sammen. Med mange nye journalister og flere nye mediehus, som også gir ut papiraviser, i ryggen, er målet å ta flere ledende posisjoner innenfor dette segmentet.

I dag går startskuddet, og leserne vil ganske tidlig oppdage både E24-logoen og at vi både har større nyhetstilbud og flere kommentarer og analyser fra disse arenaene.

Koronakrisen har skapt litt trøbbel for lanseringen, så vi begynner forsiktig. Samtidig har viruset på kort tid snudd opp-ned på næringslivet, så det er sjelden det har vært så stort behov for god næringslivsjournalistikk som akkurat nå.

