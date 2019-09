FNB er ute av kontroll

Et partilag som kaster førstekandidaten sin ut av partiet på valgdagen, er et partilag ute av kontroll. Det er nesten så man ikke kan tro det som har skjedd i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) på Klepp og i Sandnes de siste dagene.

Voksesmerter, har jeg registrert at noen kaller dette. Partiet har vokst så raskt at det ikke har rukket å få på plass rutiner og regler som er selvsagte hos de etablerte partiene. Derfor er det som skjer nå, påregnelig. Nei. Her er det noen som har sviktet.

Spåmannen Birkedal

Trond Birkedal, tidligere en av de mest talentfulle politikerne i Fremskrittspartiet, advarte mot kaoset som nå hjemsøker FNB i en kronikk i Aftenbladet så tidlig som i vår. Han kan mistenkes for å være synsk, ettersom han den 19. juni skrev dette: «...min spådom er at vi vil se både sprik i stemmegivning, internt bråk, kamp om posisjoner og godtgjørelser, samt utmeldinger og eksklusjoner (om partiet får vedtekter som åpner for det)».

Alt dette har slått til. Absolutt alt.

Birkedal peker rett på det svakeste punktet til FNB, nemlig at mange har stemt på dem utelukkende på grunn av motstanden mot bompenger, og i frustrasjon over at Frp ikke har levert varene i regjering, uten å egentlig sette seg inn i hva partiet står for på andre politikkområder.

Hysteriske anfall

Etter at partileder Frode Myrhol fikk med seg bystyregruppa i Stavanger på å søke samarbeid med de rødgrønne, var det mange FNB-velgere som nærmest fikk hysterisk anfall i kommentarfeltene. Dette var, må vi anta, velgere som trodde at FNB var et parti som hører hjemme på høyresida. Og kanskje til og med til høyre for Frp. Men da kan de umulig ha lest programmet.

Men dette fritar verken partiet sentralt eller det enkelte lokallaget fra ansvar. Det er rett og slett dårlig politisk håndverk, det som skjer nå, og selvsagt har partiets ledelse en stor del av ansvaret for elendigheten.

Hvor er vedtektene?

Alle etablerte partier har interne retningslinjer, ikke minst i form form av vedtekter, som regulerer hvordan man skal opptre som partimedlem, som folkevalgt og som ansatt i partiet. Vedtektene er rammeverket som skal legge føringer for hvordan partiet framstår, både innad og utad.

FNB har vært sørgelig uforberedt på det ansvaret det skal forvalte. Og dette er ikke minst alvorlig fordi det viser manglende respekt for alle de tusener av velgere som har gitt dem sin stemme. Disse velgerne forventer at partiet skal ta plass sammen med de andre partiene og lage politikk.

Kaos på valgdagen

Jeg satt selv i valgstudio i samsending med NRK valgnatten, og trodde nesten ikke mine egne øyne og ører da meldingen kom om at lokallaget i Klepp hadde ekskludert sin egen førstekandidat. På valgdagen!

Samme dag satt partiet i Oslo i en rettssal, for der har lokallaget delt seg i to fraksjoner; en som støtter Myrhol og en som tilsynelatende ikke tåler synet av ham. Rettssaken dreier seg om bruk av partiets navn og logo, og det Myrhol og resten av ledelsen i FNB har karakterisert som et «kuppforsøk».

I Bergen er det, selvfølgelig, totalt kaos i partilaget. Men Bergen er et sted der kaos er en del av hverdagen. Bergensere blir nervøse hvis det ikke er kaos.

Inkompetanse i Sandnes

Derfor konsentrerer vi oss om det mer hjemlige. Sandnes FNB ble valgt inn med 9,1 prosent av stemmene og fem representanter i bystyret. Men leder Ellen Karin Moen, som ikke er ukjent med personstrid fra før (hun meldte seg ut av Sandnes Frp i 2012 etter et mislykket forsøk på å få nestlederen sin ekskludert), kom raskt på banen og erklærte at FNB ikke ville be om noen lederposisjoner i Nye Sandnes. De mangler rett og slett kompetanse.

Det er mye som tyder på at hun har rett i det, for å si det forsiktig, men det er sannsynligvis ikke det svaret de tusenvis av gauker som stemte FNB hadde håpet på. Og partileder Myrhol forteller at ledelsen i Sandnes FNB ikke tar telefonen når han ringer. Det er så man gnir seg i øynene.

Dette er bare en brøkdel av alt som har skjedd de siste månedene. Den som vil lese mer, kan ta for seg min kollega Geir Søndelands utmerkede gjennomgang, publisert fredag.

Grov svikt

Frode Myrhol, som sammen med sin gruppe i Stavanger har fire års erfaring som folkevalgt, har vist seg som en samarbeidsvillig og konstruktiv politiker. Han har etter min mening vist seg voksen for oppgaven. Men på ett sentralt punkt har han og resten av ledelsen sviktet grovt.

Partiet burde selvsagt ha jobbet intenst, og mye raskere, med å få på plass retningslinjer og regler. Det blir nesten parodisk når det ene lokallaget etter det andre ekskluderer medlemmer, når partiet ikke engang har vedtektsfestet hva som skal være grunnlag for eksklusjon.

Orgie av personstrid

Myrhol kan selvsagt unnskylde seg med at også hans døgn ikke har mer enn 24 timer, og at det er grenser for hvor mye man kan få gjort samtidig. Men det er hans og ledelsens problem, ikke velgernes.

Hvis FNB imploderer i en orgie av personstrid, inkompetanse og selvskading, er det en hån mot alle dem som har gitt dem sin stemme og sin tillit. Dette vil i sin tur, som Trond Birkedal så klokt advarte mot allerede i vår, kunne føre til enda mer politikerforakt og enda mer ekstreme utslag ved neste korsvei. Fra kaos kommer ropet på de sterke menn og de fristende enkle løsningene på komplekse problemer.