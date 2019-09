Jordskjelv kysten rundt

Rødt gjør også et brakvalg på landsbasis – og i Stavanger. Opptellingen av forhåndsstemmene i Stavanger, som omfatter nesten en tredel av de stemmeberettigede, bekrefter langt på vei den siste meningsmålingen i Aftenbladet, som ble presentert mandag i forrige uke. Likevel er både FNB, MDG og Rødt blitt sterkere enn antatt. De øker fra 8 til 17 representanter i det nye kommunestyret.

Her må det altså tas forbehold for at disse tallene ikke tar opp i seg valgvindens retninger de siste dagene. FNB ligger i en drømmeposisjon med sine 7 representanter, mens det er 30 på hver av de to tenkelige konstellasjonene til høyre og venstre.

Tungt for Hernes

Høyres fall i Stavanger er, som på meningsmålingen, sterkere enn på landsbasis. De ligger an til å bli stavangervalgets store, store taper. Med tilbakegang også for KrF, Venstre og Frp, blir oppgaven som ventet svært tung for ordførerkandidat John Peter Hernes.

På fylkesnivå vil Ap, MDG, Sp, KrF og Venstre få flertall uten hjelp fra SV eller Rødt, så her ligger det an til at Marianne Chesak (Ap) blir fylkesordfører, men tallene er usikre. Høyre har for ordens skyld hentet inn helseminister Bent Høie som sjefforhandler, men han får det ikke lettere enn John Peter Hernes i Stavanger.

I Sandnes ligger den nåværende posisjonen an til flertall, til tross for sterk tilbakegang for Ap. I de mindre rogalandskommunene blåser det kraftig valgvind for Senterpartiets ordførere i Sauda og Hjelmeland, mens ordførerne Irene Heng Lauvsnes (H) og Frode Fjeldsbø (Ap) leverer kjempebra i Strand og Gjesdal, til tross for dårlige nasjonale målinger.

Stortingsplass for FNB

Hvis fylkestingsvalget hadde vært stortingsvalg, ville FNB kommet inn på Stortinget med sistemandatet for Rogaland. Også MDG ville vært inne med en representant, mens Høyre ligger an til å beholde sine fire representanter, til tross for tilbakegang.

På landsbasis ville det ligget an til regjeringsskrifte med god margin. Arbeiderpartiet går kraftig tilbake, men reddes av MDG, Sp og SV. De vil kunne utgjøre flertall uten Rødt.

I Oslo kompenserer framgangen for MDG og SV for Ap’s tilbakegang på over 12 prosent. I Bergen er det gått enda verre for Ap. De er nesten halvert, mens FNB nesten er jevnstore med Høyre og Ap. I Kristiansand sjokkerer Vidar Kleppes Demokratene med 14 prosent, en framgang på 11. De er bare 4 prosentpoeng bak H og Ap. Her er det jordskjelv kysten rundt.