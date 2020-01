Stavanger-regionen har 10 år på seg

GJESTEKOMMENTAR: Nå må alt handle om omstilling.

Ståle Økland Forfatter

Hva når inntektene fra olje og gass gradvis blir mindre – klarer vi å omstille nok? Foto: NTB scanpix

Sist uke holdt jeg et foredrag på Bergenskonferansen, som årlig samler byens næringslivsfolk og kommunetopper. Jeg minnet bergenserne på at byen hadde muligheten til å bli Norges oljehovedstad på begynnelsen av 1970-tallet, men at byen ikke grep muligheten da de hadde sjansen. I stedet var det Stavanger, med tidligere ordfører Arne Rettedal, som stakk av med seieren.

Da hørte jeg en bergenser som mumlet i salen: «Og det skal vi være glad for nå.»

De siste årene har det gått trått i Stavanger-regionen. I 2014 startet den verste krisen for oljebransjen på mange år, med lav oljepris og høye kostnader. Nedgangen i oljeindustrien påvirket hele regionen, og gjør det fortsatt.

Det har vært tøffe år for hoteller, restauranter og butikker. Boligprisene i Stavanger-regionen er nå 10 prosent lavere enn i toppåret 2013, ifølge tall fra Eiendom Norge. Det er ingen krise i seg selv, men i Oslo har boligprisene økt med 45 prosent i samme periode. Det samme har skjedd på Hamar, og i Tønsberg har boligprisene økt med 35 prosent. Det tar i snitt tre måneder å selge en bolig i Stavanger. I Oslo tar det bare én måned. Siddiser må selge med tap, og det gjør eiendomsinvesteringer i regionen mindre attraktiv, i alle fall på kort sikt.

Litt bedre

Men næringslivet går litt bedre nå. SR-Bank peker på oppgangen i årets konjunkturbarometer. Fra 2017 har det vært et markert skifte i norsk næringsliv generelt, og i næringslivet på Sør-Vestlandet spesielt. Signalene fra bedriftene er at veksten skal fortsette. 2020 blir bedre enn 2019, og fjoråret var bra. Veksten er drevet av økt eksport og oljeaktivitet. Aarbakke på Bryne opplever vekst igjen, etter flere kriseår.

I supplybåt-næringen går det fortsatt trått. «Mange tror det går bedre med all leverandørindustri, men slik er det ikke. Det gjelder ikke oss», uttalte Anne Jorunn Møkster i familierederiet Møkster til Sysla 2. januar, og pekte på et paradoks: Hvordan få til omstilling når kostnadene må kuttes?

Stavanger har alltid klart å omstille seg, fra sild til hermetikk til olje. Omstilling er en del av byens DNA. Men det finnes minst to viktige forskjeller på før og nå: Det bor mye mer folk i regionen, og mange av disse tjener mye mer penger enn folk gjorde tidligere. Stavanger gikk fra å være en av Norges fattigste byer på midten av 1960-tallet, med 75.000 innbyggere, til å bli en av verdens rikeste, med 130.000 innbyggere. I Stavanger er det ikke bare de rike som er blitt rikere – en hel middelklasse ble rik, sammenlignet med middelklassen i andre byer.

Skal byen nå gå fra oljehovedstad til noe annet, bør inntektspotensialet være like stort for like mange mennesker som i dag. Men det finnes knapt en eneste bransje hvor verdiskapningen er så høy per ansatt som i oljebransjen.

Travelt

Selv med økt produksjon fra eksisterende oljefelt og mer leting tror Equinor på halvert olje- og gassproduksjon om 30 år, ifølge en artikkel i Stavanger Aftenblad 6. januar. Om anslaget fra Equinor slår til, vil det være en skremmende utvikling for hele Stavanger-regionen.

Et slikt scenario vil også prege resten av Norge, men ikke i like stor grad. Staten har for lengst sikret seg økonomisk. Verdien på Oljefondet er nå på 10.200 milliarder kroner. Det gir en årlig avkastning på 300–400 milliarder, mer enn inntektene fra hele oljebransjen, som er på rundt 290 milliarder kroner, ifølge tall fra Norsk olje og gass. Stavanger-regionen var ikke like fremsynt som staten og bygget aldri opp noe oljefond. Hver eneste krone er blitt brukt. Regionen vil miste millioner av skattekroner når oljebransjen bygges ned. Det vil få konsekvenser for skoler, helse og kulturtilbud, for å nevne noe. Neste generasjon står i fare for å få det verre enn dagens generasjon.

Bra?

Det finnes mange kloke hoder i Stavanger-regionen, og vi får håpe at disse menneskene kan skape arbeidsplasser som gir gode tider også i fremtiden. Regionen må satse på næringsutvikling, det offentlige må legge til rette for folk som vil satse, og gründerskapet må få blomstre. Bedriftene må omstille seg fra olje til noe annet. Men det blir ikke enkelt. Den gamle familiebedriften Malm Orstad på Jæren klarte omstillingen fra landbruk til oljeindustri. Etter oljenedturen har Malm Orstad satset innen andre bransjer, slik som forsvar og oppdrettsnæring, men nå står oljeindustrien igjen for nær all omsetning, ifølge Aftenbladet 7. januar. Malm Orstad er ikke alene om å ha det sånn. Oljebransjen suger til seg kapital og kompetanse.

Scenario

Hva om omstillingen feiler? Stavanger-regionen bør ta høyde for et slikt scenario. Da må hele regionen nedskaleres. Det vil bli mindre utbygging, færre ansettelser i privat og offentlig sektor og innsparinger i alle budsjetter. Folketallet vil trolig gå ned, og det kan bli slutt på alle kommunale tjenester som ikke er lovpålagt, enten det handler om fritidstilbud eller kulturtilbud. Før jul måtte mange ordførere i regionen bite i seg smertefulle innsparinger i kommunebudsjettene. I Time vedtok politikerne at ungdomsskolen på Undheim måtte legges ned. Det samme gjelder for en felles legevakt for Time og Klepp. Vedtakene skapte uro og sinne blant mange innbyggere, men innsparinger kan fort bli den nye normalen når skatteinntektene ikke strekker til. Stavanger-regionen må håpe på det beste, men planlegge for det verste. Regionen har 10 år på seg til å lykkes. Det begynner å haste.

