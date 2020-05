Jo da, vi trenger filosofer

KOMMENTAR: Uten å vente på høringsrunden har et flertall fra opposisjonen på Stortinget funnet ut at såkalte matnyttige studier skal premieres med mer penger. Men fins det unyttige studier?

Kvitsøybuen Roy Steffensen (Frp) har regissert retningsendringen i kunnskapsreformen. Men er det lurt? Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Lars Helle sjefredaktør

«Jeg tror ikke mange har ropt etter filosofer de siste to månedene. Man har ropt etter helsearbeidere», sa lederen av Stortingets utdannings- og forskningskomité, Roy Steffensen (Frp) til Aftenposten forrige uke.

Sammen med sin nye politiske kompis og kollega fra Rogalandsbenken, Torstein Tvedt Solberg (Ap), og Sp snekret han forrige uke fram et oppsiktsvekkende politisk flertall for en retningsendring i regjeringens kunnskapsreform.

Kraftige reaksjoner på dette skyldes mer enn neglisjeringen av høringsinstansene.

Gjennom avisen VG varslet de tre partiene at de er blitt enige om seks punkter som skal danne grunnlaget for reformen. Blant annet vil de i finansieringen av lærestedene legge større vekt på i hvor stor grad de uteksaminerte studentene får relevant arbeid etter endt studium.

Artikkelen i VG blir illustrert med bilde som kan tyde på at de vil gå regjeringens dansevideo i næringen, og Steffensen avlegger også den en visitt: Regjeringens prioritering av «daglige presseshow» og «dansevideoer» fikk skylden for at opposisjonspartiene fant opp sin egen kunnskapsreform.

Svakt av regjeringspartiene

Under ligger nok også gleden over å stikke enda flere kjepper i hjulene for Erna Solbergs mindretallsregjering, og Steffensen kan ha et poeng i at fotarbeidet til regjeringspartienes stortingsrepresentanter har vært usedvanlig dårlig i denne saken.

Det er jo også ropt etter helsearbeidere, men Steffensen tar feil når han tror at Norge hadde klart seg gjennom disse første månedene med koronakrise uten annen form for kompetanse. Det er likevel lett å forstå at han snakker slik han gjør, for han snakker til sine egne velgere. Der ligger det fortsatt en grunnleggende forakt for akademia, særlig humanistiske fag, og yrker som ikke framstår som praktiske og tradisjonelt industrielle.

Normalt må du ut til Aslak Sira Myhre for å finne aksept for lignende synspunkter. Nasjonalbibliotekaren, med fortid som RV-leder, bidro til en fortjenstfull oppgradering av oljearbeidere og oljeunger med sitt essay «Oljeunge» fra 2010. Dette har både han og andre spunnet videre på. Så seint som i vinter sto Myhre på Solamøtet med sitt fascinerende foredrag om vestlendinger som arbeider med jorden og havet, mens de andre går på seminarer for å bli «kreative, innovative og disruptive».

Stemming av feler

Myhre er ekspert i å sette ting på spissen og minner om at Statoil ikke ble «laget på en workshop», før han rundet av med at det ikke var noen «med briller og høyhalset genser som snakket først og så laget Statoil».

Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri, snakket i samme baner da han på et seminar i 2018 sa at vi ikke kan løse klimaproblemene «med å stemme feler og danse ballett. Det gjør man med fysikk og kjemi».

Likevel: I utdanningskomiteen på Stortinget er ikke hovedoppgaven å lage underholdende skråblikk. Sannsynligvis mangler de også evnen til det, for de har neppe bakgrunn fra humanistiske eller estetiske fag. Det oppsiktsvekkende er at Ap og Sp også har omfavnet Steffensens plan, som meget forståelig har fått universitets- og høgskolenorge til å se rødt. Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier til nettavisen Khrono at forslaget er direkte sjokkerende.

Camilla Holm, doktorgradsstipendiat ved OsloMet, spør samme sted hvordan de har «tenkt å operasjonalisere ’relevant arbeid’ for utdanninger som sosialantropologi, kulturvitenskap, estetikk og filosofi».

Berører alle

For dette er fag vi trenger. Det hender til og med at folk med slik bakgrunn inntar sentrale posisjoner i nærings- og samfunnsliv. Koronakrisen har saktens avdekket at vi er sårbare når det gjelder beredskap og besetning i helsesektoren, men sjelden har vi fått så tydelig demonstrert at dette berører hele samfunnet.

Sjelden har vi sett tydeligere at kunnskap om kultur, historie og filosofi er viktig når det tas beslutninger som så til de grader angår oss alle. Hvem skal få leve? Hvem skal få behandling? Hvem skal egentlig bestemme? Dette er spørsmål som ikke kan overlates til legevitenskapen alene. Her trengs etikere, estetikere, statsvitere, historikere, – ja kanskje også en og annen teolog eller jurist. Det er dette som munner ut i helhetssynet som har vært så avgjørende for alle beslutninger som er tatt.

Ved å følge forslaget om økonomisk å belønne «matnyttige» fag, vil dette forsvinne. Vi får kanskje flere sykepleiere, bygningsingeniører, oljeborere og rørleggere, men vi blir et fattigere samfunn med en slik inndeling i nyttige og unyttige fag. Å prøve å forutse framtidens kompetansebehov gjennom sterkt spesialiserte utdanninger, er normalt en vei til å mislykkes.

Grunnleggende kunnskap

Det er også mange andre grunner til å fastholde at noe av det mest grunnleggende ved et høyere studium er å styrke evnen til se sammenhenger, finne løsninger og å skille det vesentlige fra det uvesentlige – uavhengig av selve faget.

«Hvor ble det av Toftes disipler?» spurte Aftenbladet i en magasinreportasje i februar. Den handlet om klassestyrer Asbjørn Toftes elever som gikk ut fra musikklinjen ved nå nedlagte Lundehaugen videregående skole i 1999. Noen er forblitt musikere eller har andre stillinger i musikkbransjen. Savnet av dem har vært til å ta og føle på de siste månedene.

Men jammen er det blitt både en lege, en sykepleier, en fysioterapeut og en gründer av dem også. Vi finner i tillegg lærere og en ansatt i skatteetaten i kullet. Alle har helt sikkert hatt nytte av å gå en annen vei enn den «matnyttige». Og vi trenger dem alle sammen.