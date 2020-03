Trump har sløst bort en god krise

GJESTEKOMMENTAR: Koronaviruset tester nå USA. Og det ser ut til å gå mot ikke bestått.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gunnar Grendstad Statsviter, Professor ved Universitetet i Bergen og Purdue University (USA)

President Donald Trump har sløst med en god krise, og USA har kommet bakpå i kampen mot koronaviruset. Nå er landet på vei inn i en økonomisk nedgangstid. Foto: Evan Vucci, AP/NTB scanpix

«Skal du holde på makten og styrke lederskapet, må du aldri sløse med en god krise. For da mister du en mulighet til å gjøre ting du ikke trodde du kunne klare». Dette var de både beroligende og skremmende skremmende ordene til Rahm Emanuel, president Obamas første stabssjef.

Upressede feil

I den første virkelige testen på Trumps lederskap var sløsing akkurat det som skjedde. Mens kampen mot koronaviruset tester lederskap i land over hele verden, har Trump nå motvillig innrømmet at han ikke skjønte at hva som traff USA. Lite overraskende har han lagt skylden på andre. Men også hans nærmeste rådgivere i Det hvite hus skjønte lite av alvoret. Og alle gjorde upressede feil.

Onsdag 11. mars, samme dag som FNs helseorganisasjon WHO erklærte koronaviruset som en pandemi, ba Trump de store tv-kanalene om sendetid for å fortelle amerikanerne om tiltakene mot koronaviruset. Hensikten var å berolige amerikanerne og vise tydelig ledelse. I løpet av onsdagen snekret rådgivere på talen. Men en halvtime før sendingen var talen hverken ferdig eller godkjent av flere av rådgivere.

Da Trump leste opp talen fra det ovale kontoret i Det hvite hus, ble feilene tydelige. Han sa at reduksjonen i flytrafikken mellom Europa og USA skulle inkludere varer og personer. Men det var ingen grunn til å stoppe handel med varer. Han sa også at forsikringsselskapene hadde gått med på å dekke folks egenandeler til behandling for koronaviruset. Det var heller ikke riktig. Forsikringsselskapene skulle dekke testingen, ikke behandlingen.

Viktigst av alt er tillit

Kommunikasjonskaoset omkring koronaviruset undergraver noe av det mest verdifulle i en krisesituasjon: tillit til offentlige myndigheter. Journalister skriver i The Washington Post at Trump ikke engang følger de enkleste reglene som USAs eget folkehelseinstitutt, Centers for Disease Control and Prevention, har laget for krisesituasjoner.

La det være sagt tydelig: USA er ikke et lett land å styre. Det er åpenbart forskjellig fra en liten, homogen og koselig enhetsstat som Norge, der ord som samhold og dugnad er musikk i ørene. USA er ekstremt sammensatt og komplekst. Det er nærmere 90.000 beslutningsorganer fra den føderale staten på toppen via delstater, fylker, byer og helt ned til politistasjoner og skoledistrikt. Organene overlapper og delvis konkurrerer med hverandre.

I tillegg er USA et stort land som er tuftet på individets rett til selvbestemmelse og på mistillit til staten. Mangfoldet spenner fra delstatlige motstandsbevegelser i Oregon på vestkysten til maktsenteret i Washington DC på østkysten. Den føderale staten er en styrke når det gjelder mangfold, men en svakhet når det kommer til koordinering og samkjøring.

Politikere myke som smør

Rahm Emanuel har rett i at kriser av enhver type har mulighet til å gi presidenten stor makt og myndighet. Det er derfor viktigere enn noen gang at den øverste lederen kan gi en klar beskrivelse av hva som skjer, og gi en tydelig retning på veien videre. Et godt eksempel var da president George W. Bush samlet USA etter terrorangrepene den 11. september 2001. Sjelden har vi sett hvordan oppslutningen om en president har gått i taket og hvordan politikerne i Kongressen ble føyelige som mykt smør.

Men noe tilsvarende har verken Trump eller hans rådgivere maktet i korona-krisen som nå også har truffet USA. Trump har vært fiksert på at økonomien i USA skulle gå som en kule nå i valgåret, men ironisk nok har hans egen snubling og famling bidratt til usikkerhet. Den amerikanske sentralbanken meldte søndag at utlånsrenten skulle ned til nærmere null prosent for å holde hjulene i gang.

David Leonhardt i The New York Times har laget en tidslinje der han viser hvilke fakta som lå på bordet, og som burde ha trigget Trump og hans administrasjon til å handle tidligere, tydeligere og riktigere. Da Trump ba delstatene selv om å kjøpe det de trengte til krisen, utbrøt en åpenbart frustrert Andrew Cuomo, guvernør i delstaten New York: «Du må gjøre noe. Det er meningen du skal være presidenten.»

Tok ikke ballen

Med avlyste primærvalg og sportsarrangementer og uro omkring den tiårige folketellingen som nå rulles ut, er advarslene at folk ikke må samles i store grupper og aller helst holde seg hjemme. Der kan de dessverre følge den eksploderende epidemien dag for dag på den interaktive oversikten ved Johns Hopkins University.

Det er lett å være etterpåklok. Men det er jo derfor man har rådgivere. Det føderale byråkratiet har ekspertise i hvert kontor. Det triste faktum er at Trump ikke gidder å lytte til dem. Han har opphøyet seg selv til ekspert og stoler ikke på andre enn seg selv, slik det igjen blir solid dokumentert i den nye boka om Trump med den dryppende ironiske tittelen «A Very Stable Genius», skrevet av to journalister i The Washington Post.

Under den mektige overflaten er USA også et sårbart land. Spesielt for folk uten helseforsikring og dem som lever fra månedslønn til månedslønn. Det er lite å glede seg over i den voksende epidemien. Og i denne krisen har USA kommet kraftig bakpå.

Og Trump har sløst bort en god krise.